H SHOEI παρουσιάζει το πρώτο κράνος παραγωγής με Head Up Dipslay πάνω στo visor

Συνεργασία με τη γαλλική EyeLights – Η εποχή της επαυξημένης πραγματικότητα ξεκινά και στις μοτοσυκλέτες

Η SHOEI ανοίγει έναν νέο δρόμο στην τεχνολογία μοτοσυκλετιστικών κρανών, αποκαλύπτοντας το πρώτο κράνος παγκοσμίως με Head-Up Display ενσωματωμένο απευθείας στην εσωτερική ζελατίνα (visor). Η πρωτοποριακή αυτή λύση, που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία EyeLights, προβάλει πληροφορίες πλοήγησης και οδήγησης κατευθείαν στο οπτικό πεδίο του αναβάτη, χωρίς τη χρήση πρόσθετου κάτοπτρου.

Η EyeLights υποστηρίζει ότι το HUD μπορεί να βελτιώσει τον χρόνο αντίδρασης κατά 32%, καθώς ο αναβάτης δεν χρειάζεται πλέον να ρίχνει ματιές σε οθόνες ή κοντέρ: όλα προβάλλονται εκεί ακριβώς όπου κοιτάζει.

Πληροφορίες στο ύψος των ματιών

Καθώς οι σύγχρονες μοτοσικλέτες αποκτούν όλο και πιο πολύπλοκα συστήματα infotainment, η πρόσβαση σε πληροφορίες γίνεται παράλληλα πιο απαιτητική. Οθόνες αφής, πίνακες οργάνων με απύθμενα menu και γραφικά με πολλές ενδείξεις συχνά δυσκολεύουν την αναγνωσιμότητα εν κινήσει, δημιουργώντας ένα στριμωγμένο πεδίο από σημαντικές και δευτερεύουσες πληροφορίες.

Το σύστημα της SΗΟEI και της EyeLights έρχεται να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία, αφού ενημερώνει συνεχώς τον αναβάτη, χωρίς να αποσπά την προσοχή του από το δρόμο για στοιχεία όπως:

ταχύτητα

οδηγίες πλοήγησης

εισερχόμενες κλήσεις

Ενσωματωμένο, όχι πρόσθετο

Το HUD, η nano-OLED οθόνη, η μπαταρία, το μικρόφωνο, τα Bluetooth ακουστικά και το καλωδιακό σύστημα έχουν ενσωματωθεί εργοστασιακά στο Shoei GT-Air 3. Δεν πρόκειται για κάποιο εξωτερικό, ογκώδες ή δύσχρηστο gadget που απαιτεί εγκατάσταση, το κράνος βγαίνει έτοιμο προς χρήση.

Το σύστημα λειτουργεί όπως ένς σύγχρονο κομβικό σημείο Bluetooth, με δύο modes:

Online , συνδεδεμένο με το smartphone

, συνδεδεμένο με το smartphone Mesh, ώστε να μιλάνε μεταξύ τους πολλοί αναβάτες σε group ride

Υποστηρίζει επίσης Siri και Google Assistant, για φωνητικές εντολές και χειρισμό λειτουργιών κινητού χωρίς χέρια.

Η εφαρμογή και η εμπειρία χρήσης

Η συνοδευτική εφαρμογή στο smartphone παρέχει:

πλοήγηση

ακριβή ένδειξη ταχύτητας

ειδοποιήσεις για κλήσεις και μηνύματα.

Το κινητό μπορεί να βρίσκεται στην τσέπη ή στη βάση του τιμονιού, ενώ το HUD μεταφέρει μόνο τις πληροφορίες που χρειάζεται ο αναβάτης. Φυσικά, ως προϊόν της SHOEI, το GT-Air 3 με HUD συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των DOT και ECE 22.06.

Πέρα από την προστασία: το κράνος του μέλλοντος

Η SHOEI δεν είναι η μόνη εταιρεία που εξερευνά νέες τεχνολογίες για κράνη. Άλλοι κατασκευαστές έχουν παρουσιάσει πρωτότυπα με προηγμένες λειτουργίες, ενώ η GoPro έχει αφήσει να εννοηθεί ότι συνεργάζεται με την AGV για κράνος με ενσωματωμένη τεχνολογία κάμερας.

Το νέο HUD της Shoei, ωστόσο, αποτελεί το πρώτο πραγματικά ολοκληρωμένο, εμπορικά έτοιμο βήμα σε μια νέα εποχή όπου το κράνος δεν είναι απλώς προστασία αλλά κεντρικός κόμβος πληροφόρησης.

Το SUV της BMW που πουλάει περισσότερο από Toyota στην Ελλάδα – Είναι το φθηνότερο στη γκάμα

Το φθηνότερο υβριδικό της Toyota είναι SUV με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;