ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

H Yamaha προσθέτει αυτόματα κατεβάσματα σχέσεων στο Adaptive Cruise Control σύστημα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Πέραν από τον έλεγχο του γκαζιού και την εφαρμογή πέδησης, πλέον και τα κατεβάσματα σχέσεων θα ελέγχονται αυτόματα από το ACC της Yamaha,  για ομαλή και ασφαλή επιβράδυνση

Η Yamaha φαίνεται πως ετοιμάζεται για ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τον τομέα του «smart» αυτοματισμού στις μοτοσυκλέτες, καθώς νέα πατέντα που κατέθεσε προς κατοχύρωση, αποκαλύπτει εξελιγμένο Adaptive Cruise Control (ACC), με δυνατότητα αυτόματου κατεβάσματος  σχέσεων στο κιβώτιο για πιο ομαλές και αποτελεσματικές επιβραδύνσεις.

Το σύστημα εξελίσσεται πάνω στη βάση του Y-AMT και των radar τεχνολογιών που ήδη χρησιμοποιεί η Yamaha σε μοντέλα όπως το Tracer 9 GT+. Η διαφορά είναι πως πλέον το adaptive cruise control της εταιρείας, δεν θα περιορίζεται μόνο στο γκάζι και στα φρένα αλλά θα αποκτήσει ενεργό έλεγχο του κιβωτίου ταχυτήτων.

Ουσιαστικά η διαφορά με την ήδη υπάρχουσα αυτόματη λειτουργία του Y-AMT της Yamaha είναι ότι το ACC θα μπορεί πλέον να παρακάμψει το σύστημα και να αναλάβει αυτό τον έλεγχο των σχέσεων. Η σειρά με την οποία θα εφαρμόζεται η επιβράδυνση, όταν αυτή απαιτείται είναι:

1. Κλείσιμο γκαζιού

2. Κατέβασμα σχέσης στο κιβώτιο

3. Ενεργοποίηση πίσω φρένου

4. Ενεργοποίηση μπροστινού φρένου

Αν το 1. αρκεί, δεν θα συνεχίζεται η ακολουθία ενεργειών, αν χρειάζεται όμως μεγαλύτερος βαθμός επιβράδυνσης, τότε εφαρμόζονται διαδοχικά τα βήματα 2 έως 4*. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας, προχωρώντας αυτόματα στις ανάλογες ενέργειες, ώστε να διαττηρηθεί απόσταση ασφαλείας.

*Στη συνέχεια του άρθρου έχει συμπεριληφθεί αναλυτικό διάγραμμα σχετικά με το πως θα εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες όλα αυτά.

Yamaha

Η πατέντα περιγράφει την λειτουργία όπου όταν η μοτοσυκλέτα με ενεργοποιημένο  το ACC,  πλησιάζει ένα πιο αργό, προπορευόμενο όχημα, το σύστημα μπορεί να κατεβάσει αυτόματα σχέσεις ώστε το «φρένο κινητήρα» να συνδράμει στην επιβράδυνση, διατηρώντας την σωστή απόσταση χωρίς απότομα φρεναρίσματα.

Ουσιαστικά δηλαδή, η Yamaha θέλει η επιβράδυνση να γίνεται αυτόματα, με τον ορθό τρόπο και όχι απλά με την χρήση φρένων και «κλεισίματος» του γκαζιού. Σημειώνεται επίσης, ότι το ACC θα μπορεί επίσης να ανεβάσει σχέση στο κιβώτιο αν το εξελισσόμενο οδηγικό σενάριο απαιτεί επιτάχυνση.

Yamaha

 

Εξετάζοντας το σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τα adaptive συστήματα στις μοτοσυκλέτες δεν πλησιάζουν σε καμία περίπτωση το εύρος της εφαρμογής που έχουν στα αυτοκίνητα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, ωστόσο μπαίνουμε σε μια εποχή που ανιχνεύεται το πώς θα μπορούσαν αυτά να λειτουργήσουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την δυναμική κίνησης των δίτροχων.

Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει «ανάλογη» και «συμμετρική» ανάπτυξη των μοτοσυκλετιστικών ADAS σε σχέση με αυτά των τετράτροχων, αφού οι ισορροπίες (κυριολεκτικά και μεταφορικά) είναι εύθραυστες και οι απαιτήσεις ξεωχωριστές και ιδιαίτερες.

 

Εξετάζοντας ειδικά για την περίπτωση της Yamaha, είναι μια εταιρεία που για δεκαετίες τολμά και πρωτοπορεί, δημιουργώντας νέες κατηγορίες και εφαρμόζοντας στην πράξη νέες τεχνολογίες, σε μοντέλα παραγωγής.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή την υλοποίηση –και όχι μόνο- δεν είναι πάντως οι προκλήσεις και τα εμπόδια που αναφέρθηκαν πιο πάνω αλλά… οι ίδιοι οι αναβάτες. Όσο και αν ακούγεται περίεργο και γενικευμένο, η αντίδραση τους σε οποιοδήποτε νεοτερισμό, είτε αφορά την ασφάλεια, είτε κάποιο άλλο τομέα, είναι συχνά έντονη και εκφράζεται ανοιχτά.

Τελικά… συνηθίζουν και αποδέχονται, απλά τους παίρνει αρκετό χρόνο να αφήσουν πέρα τις προκαταλήψεις που προκύπτουν από τις ιδεοληπτικές εμμονές περί  «ανόθευτης» και «καθαρής» εμπειρίας οδήγησης.

Ας δούμε λοιπόν πως θα αντιδράσουν όταν η μοτοσυκλέτα τους κλείνει το γκάζι, ενεργοποιεί τα φρένα και κατεβάζει και ταχύτητα. Κι όλα αυτά, μόνη της.

#Yamaha#Yamaha Tracer 9 GT+#Yamaha Y-AMT
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
