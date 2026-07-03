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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Honda CB1000F: Ανακοινώθηκε η τιμή της στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Με έμπνευση από τα θρυλικά μοντέλα των 80s και σύγχρονη τεχνολογία, η «μεγάλη» νεορετρό πρόταση της Honda

Xωρίς περιστροφές και ατελείωτα εισαγωγικά κείμενα, η τιμή της πολυαναμενόμενης (για αρκετούς αναβάτες) Honda CB1000F στην ελληνική αγορά,  διαμορφώνεται στα 13.990 €.

Τι είναι η νέα Honda CB1000F;

Η νέα CB1000F αποτελεί τον κλασικής σχεδίασης «συγγενή» του επιθετικού CB1000 Hornet. Η Honda στράφηκε στην πλούσια κληρονομιά της, δημιουργώντας ένα νεο-ρετρό superbike, με το «superbike» να αφορά στο πως οριζόταν η κατηγορία κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές των 80s, από μοτοσυκλέτες όπως οι  CB750F και CB900F.

Ωστόσο, σ πέραν των σχεδιαστικών / αισθητικών αναφορών, η νέα CB1000F είναι μια καθ’ όλα σύγχρονη μοτοσυκλέτα με ισχύ, περιφερειακά και τεχνολογία που ανήκουν ξεκάθαρα στο σήμερα.

Κινητήρας

Φέρει τον  τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 999cc (που προέρχεται από την πλατφόρμα του Hornet), προσαρμοσμένο από τους μηχανικούς της Honda ώστε να ταιριάζει με τη φύση του μοντέλου, μα ανακοινώσιμη ισχύ 122 ίππους.

 

Μπορεί να υπάρχει μείωση σε σχέση με τους 150 ίποους CB1000 Hornet, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση δόθηκε έμφαση στο «φούσκωμα» του χαμηλομεσαίου φάσματος λειτουργίας του μοτέρ, κάτι που ταιριάζει περισσότερο με τον χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Παράλληλα, το κιβώτιο έχει κοντύτερη 1η και 2α σχέση για άμεσες δυνατές επιταχύνσεις και μακρύτερες τις υπόλοιπες σχέσεις για χαλαρό ταξίδι

Περιφερειακά & Ηλεκτρονικά

Παρά την κλασική της εμφάνιση, η CB1000F είναι εξοπλισμένη με ένα υψηλού επιπέδου τεχνολογικό πακέτο:

-Πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι Showa 41mm SFF-BP μπροστά και πίσω αμορτισέρ Showa με μοχλισμό Pro-Link.

-Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες με πλευστούς δίσκους 310mm μπροστά, υποστηριζόμενες από Cornering ABS χάρη στην αδρανειακή μονάδα μέτρησης (IMU) 6 αξόνων.

-Γκάζι Ride-by-Wire (TBW), με 3 preset riding modes και 2 παραμετροποιήσιμα από τον χρήστη

-Engine Brake Control, και ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης HSTC, δηλαδή το κατά Honda, Τraction Control

Έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με πλήρη συνδεσιμότητα smartphone μέσω της εφαρμογής Honda RoadSync.

Full LED φώτα, διπλά και σύστημα Honda Smart Key

Η μοτοσυκλέτα είναι διαθέσιμη σε τρεις χρωματισμούς, με όμορφα, ρετρό έμπνευσης στοιχεία σε ρεζερβουάρ και ουρά, ενώ έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλος κατάλογος με πρόσθετα εργοστασιακά αξεσουάρ.

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Tags
#Honda#Honda CB1000 Hornet#Honda CB1000F#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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