Honda CB1000GT: Τετρακύλινδρο sport touring με road adventure χαρακτηριστικά

Ένα ψηλό, άνετο και με ταξιδιωτικό προσανατολισμό CB1000 Hornet είναι η απάντηση της Honda στον ανταγωνισμό

Μοτοσυκλέτες ικανές να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις με άνεση και σταθερότητα, αλλά και να προσφέρουν έντονες οδηγικές συγκινήσεις Αυτή είναι η γενική περιγραφή μιας κατηγορίας η οποία φαίνεται να επαναπροσδιορίζεται στο σήμερα, με τους κατασκευαστές να καταθέτουν τις προτάσεις τους για το πώς πρέπει να είναι οι σύγχρονες sport touring μοτοσυκλέτες.

Με τo νέα CB1000GT, η Honda επιχειρεί να δώσει απαντήσεις αλλά και να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην γκάμα της . Ως βάση για το εγχείρημα χρησιμοποιήθηκε το CB1000 Hornet, όμως το αποτέλεσμα είναι μια μηχανή με σαφώς διαφορετικό προσανατολισμό, που φιλοδοξεί να καλύψει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κατηγορίας.

Από τo Hornet στo GT

Η Honda πήρε την πλατφόρμα του CB1000 Hornet και τη μεταμόρφωσε σε ένα τουριστικό «εργαλείο» υψηλών επιδόσεων. Ο τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας των 1000 cc, προερχόμενος από το CBR1000RR Fireblade, αποδίδει 147,5 ίππους και 102 Nm ροπής.

Πολύ γκάζι και άνεση λοιπόν. Πως συνδυάζονται αυτά; Η αεροδυναμική σχεδίαση του GT, προέκυψε μέσω CFD (Computational Fluid Dynamics) και υπόσχεται σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, προστασία από τον αέρα και φυσική ροή γύρω από τον αναβάτη.

Η ρυθμιζόμενη σε 5 θέσεις ύψους ζελατίνα (χωρίς εργαλεία, με το χέρι) και οι πλαϊνές βαλίτσες ανήκουν στον στάνταρ εξοπλισμό — κάτι που δηλώνει τον τουριστικό της χαρακτήρα του μοντέλου.

Πλαίσιο, αναρτήσεις και φρένα

Το πλαίσιο προέρχεται από το Hornet, αλλά το υποπλαίσιο έχιε αλλαγές, για να υποστηρίξει την άνεση οδηγού και συνεπιβάτη αλλά και την μεταφορά των αποσκευών τους. Η γεωμετρία (κάστερ 25°, ίχνος 106 mm, μεταξόνιο 1.465 mm) εξασφαλίζει –σύμφωνα με τη Honda, σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και ευελιξία στα πιο σφιχτά κομμάτια.

Σημαντική προσθήκη είναι οι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Showa EERA. Το σύστημα ελέγχει τη συμπίεση και επαναφορά σε πραγματικό χρόνο, προσαρμόζοντας τη λειτουργία σε κάθε συνθήκη: από το «Standard» για καθημερινή χρήση, μέχρι το «Tour» για φορτωμένο ταξίδι ή το “Sport” για σβέλτο ρυθμό.

Η πέδηση αναλαμβάνεται από διπλούς εμπρός δίσκους 310 mm με τετραπίστονες radial-mount δαγκάνες, ενώ το Cornering ABS συνεργάζεται με την 6-αξονική IMU για σταθερότητα και ακρίβεια σε όλες τις γωνίες κλίσης.

Η θέση οδήγησης είναι πιο όρθια και φιλική, με ύψος σέλας 825 mm και πλούσιο αφρώδες, ενώ η κατανομή βάρους είναι 51/49 (μπροστά/ πίσω) και τα ελαστικά έχουν διαστάσεις 120/70–ZR17 και 180/55–ZR17.

Τεχνολογία και εργονομία στην πράξη

.Η TFT οθόνη 5 ιντσών με πλατφόρμα συνδεσιμότητας Honda RoadSync προσφέρει πλοήγηση, μουσική και ειδοποιήσεις τηλεφώνου, ενώ συνδέεται εύκολα με smartphone μέσω Bluetooth. Το Honda Smart Key, τα θερμαινόμενα γκριπ, το cruise control, οι χούφτες, το κεντρικό σταντ και το Quick Shifter δύο κατευθύνσεων (ανεβάσματα & κατεβάσματα) ανήκουν όλα στον στάνταρ εξοπλισμό.

Το φωτιστικό σώμα LED με διπλό προβολέα δίνει επιθετική, ενώ τα auto-cancelling φλας ενσωματώνουν τη λειτουργία Emergency Stop Signal (ESS), ενεργοποιώντας τα alarm σε απότομο φρενάρισμα.

Ο κινητήρας του Fireblade, πιο πολιτισμένος από ποτέ

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας προέρχεται από το CBR1000RR Fireblade, με ρυθμίσεις για πιο ομαλή απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού και πλούσια ροπή στη μεσαία περιοχή. Αποδίδει 147,5 ίππους στις 11.000 σ.α.λ. και 102 Nm στις 8.750 σ.α.λ., με την Honda να υπόσχεται ομαλή, γραμμική αλλά και δυναμική επιτάχυνση, ακόμα και με πλήρες φορτίο.

Ο υποβοηθούμενος συμπλέκτης ολίσθησης, μειώνει την απαιτούμενη δύναμη στη μανέτα και περιορίζει τα μπλοκαρίσματα του πίσω τροχού, ενώ το Quick Shifter επιτρέπει ανεβάσματα και κατεβάσματα χωρίς συμπλέκτη. Με ανακοινώισμη κατανάλωση 16,5 km/L (6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα) και ρεζερβουάρ 21 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία ξεπερνά τα 340 km.

Ηλεκτρονικά με παραμετροποίηση

Το ηλεκτρονικό πακέτο περιλαμβάνει Throttle-By-Wire (TBW), Honda Selectable Torque Control (HSTC), Engine Brake Control, τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Standard, Sport, Rain, Tour) καθώς και User mode με παραμετροποίηση, βάση αυτών που θέλει ο αναβάτης.

Η IMU συντονίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα, προσαρμόζοντας την απόδοση και την απόκριση του κινητήρα ανάλογα με τη γωνία κλίσης, την ταχύτητα και την επιτάχυνση, διατηρώντας τον έλεγχο σε κάθε συνθήκη.

Εξοπλισμός και επιλογές

Η CB1000GT είναι ήδη πλούσια εξοπλισμένη, αλλά η Honda διαθέτει τρία προαιρετικά πακέτα αξεσουάρ:

Comfort Pack : ψηλή ζελατίνα, πιο άνετη σέλες, εκτροπείς αέρα και προβολείς ομίχλης.

: ψηλή ζελατίνα, πιο άνετη σέλες, εκτροπείς αέρα και προβολείς ομίχλης. Sport Pack : sport ποδιλα, προστατευτικά μοτέρ, knee pads, προτατευτικό ρεζερβουάρ και διακοσμητικές λωρίδες ζάντας.

: sport ποδιλα, προστατευτικά μοτέρ, knee pads, προτατευτικό ρεζερβουάρ και διακοσμητικές λωρίδες ζάντας. Urban Pack: top case 50 λίτρων με βάση και πλάτη συνοδηγού, συναγερμός.

Όλα τα στοιχεία διατίθενται και μεμονωμένα, ενώ προαιρετικά προσφέρεται τελικό Akrapovič και billet parts σε συνεργασία με τη Gilles Tooling.

Τι κρατάμε

Ο κινητήρας του Fireblade προσφέρει 147,5 … «πολιτσιμένους» ίππους

… «πολιτσιμένους» ίππους Showa-EERA™ ηλεκτρονικές αναρτήσεις για προσαρμογή σε κάθε οδηγικό πεδίο άνεση

Cornering ABS, HSTC και τέσσερα προγράμματα οδήγησης ελεγχόμενα από IMU 6 αξ

Πλήρης τουριστικός εξοπλισμός standard

Ισορροπία ανάμεσα σε sport χαρακτήρα και ταξιδιωτική άνεση

