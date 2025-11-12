quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Honda CBR1000RR-R Fireblade TT Replica: Μόνο 12 στον κόσμο για τον άθλο του Dean Harrison

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.11.2025
Autotypos Team
honda-cbr1000rr-r-fireblade-tt-replica-mono-12-ston-kosmo-gia-ton-athlo-tou-dean-harrison-782600

Η Honda γιορτάζει τις φετινές νίκες του Dean Harrison στο Isle of Man TT με κάτι πραγματικά ξεχωριστό

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Αυτό είναι μια περιορισμένης παραγωγής Fireblade SP, ίδια με τη μοτοσυκλέτα που οδήγησε στη νίκη στο βουνίσιο σιρκουί. Μόνο 12 κομμάτια θα κατασκευαστούν, όλα με πλήρη αγωνιστική εμφάνιση και ειδικό εξοπλισμό.

Η τιμή της περιορισμένης έκδοσης αγγίζει τα περίπου 30.440€, ενώ θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τη βρετανική αγορά.

Ο Harrison σημείωσε δύο νίκες στα Superstock TT, με μέση ταχύτητα τα 218,3 km/h στον τελευταίο γύρο του πρώτου αγώνα. Την τρίτη ταχύτερη στην ιστορία του θεσμού. Ήταν οι πρώτες του επιτυχίες μετά τη μεταγραφή του στη Honda το 2024, ανεβάζοντας το σύνολο των νικών του στις πέντε.

Πίσω από τα ρεκόρ βρίσκεται η CBR1000RR-R Fireblade SP. Ο τετρακύλινδρος κινητήρας των 1.000cc αποδίδει 215 ίππους και 113 Nm ροπής, μέσα σε πλαίσιο αλουμινίου τύπου diamond. Η βάση είναι ήδη εξοπλισμένη με ανάρτηση Ohlins Smart EC, φρένα Brembo Stylema R, ηλεκτρονικό γκάζι και σχεδίαση εμπνευσμένη από τα MotoGP.

Η έκδοση Dean Harrison Replica ανεβάζει τον πήχη. Διαθέτει πλήρη αγωνιστική βαφή με αριθμημένη πλάκα στο λαιμό. Συνοδεύεται από αυθεντικά αξεσουάρ Honda όπως ψηλή ζελατίνα, κάλυμμα σέλας, καπάκι HRC, προστατευτικά GB Racing, κάλυμμα ψυγείου Evotech, προστασία μανέτας και λάστιχα Metzeler. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ένα κράνος Shoei X-SPR Pro, ίδιο με του Harrison, υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

Ο Βρετανός αναβάτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Το φετινό TT ήταν απίστευτο. Η Fireblade μου γινόταν καλύτερη σε κάθε γύρο. Η τέταρτη νίκη ήρθε μετά από χρόνια προσπάθειας, ενώ η πέμπτη με άφησε άφωνο. Είμαι περήφανος που η Honda UK δημιούργησε αυτή τη replica για να τιμήσει τη δουλειά μας».

Διαβάστε επίσης: Yamaha Tenere 700 World Raid: Πιο ώριμη, πιο άνετη, έτοιμη για περιπέτεια

Η Fireblade αποδεικνύει ξανά γιατί θεωρείται κορυφαίο superbike. Το 2025 κυριάρχησε τόσο στο BSB όσο και στους αγώνες δρόμου του TT. Όσοι δεν προλάβουν τη συλλεκτική έκδοση, μπορούν πάντα να στραφούν στη “συνηθισμένη” CBR1000RR-R Fireblade SP, στην οποία δύσκολα θα τους λείψει κάτι.

Όλες οι ειδήσεις

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Honda#isle of man TT#μοτοσυκλέτα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

honda-cb1000gt-tetrakylindro-sport-touring-me-road-adventure-charaktiristika-781847

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.11.2025

Honda CB1000GT: Τετρακύλινδρο sport touring με road adventure χαρακτηριστικά
ta-honda-forza-125-kai-350-me-nea-chromata-gia-to-2026-des-tin-paleta-781305

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

01.11.2025

Τα Honda Forza 125 και 350 με νέα χρώματα για το 2026 – Δες την παλέτα
honda-ev-outlier-concept-etsi-tha-einai-oi-motosykletes-tis-honda-se-ena-ochi-kai-toso-makrino-mellon-781100

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

29.10.2025

Honda EV Outlier Concept: Έτσι θα είναι οι μοτοσυκλέτες της Honda, σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον
honda-wn7-i-proti-ilektriki-motosykleta-tis-honda-pagkosmia-premiera-778174

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

14.10.2025

Honda WN7: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Honda – Παγκόσμια πρεμιέρα
dokimi-honda-gb350s-serotonini-777643

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

03.10.2025

Δοκιμή Honda GB350S – Σεροτονίνη
honda-ev-fun-concept-i-proti-ilektriki-motosykleta-paragogis-tis-honda-775635

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

21.09.2025

Honda EV Fun Concept: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα παραγωγής της Honda

Πρόσφατες Ειδήσεις