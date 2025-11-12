Honda CBR1000RR-R Fireblade TT Replica: Μόνο 12 στον κόσμο για τον άθλο του Dean Harrison

Η Honda γιορτάζει τις φετινές νίκες του Dean Harrison στο Isle of Man TT με κάτι πραγματικά ξεχωριστό

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Αυτό είναι μια περιορισμένης παραγωγής Fireblade SP, ίδια με τη μοτοσυκλέτα που οδήγησε στη νίκη στο βουνίσιο σιρκουί. Μόνο 12 κομμάτια θα κατασκευαστούν, όλα με πλήρη αγωνιστική εμφάνιση και ειδικό εξοπλισμό.

Η τιμή της περιορισμένης έκδοσης αγγίζει τα περίπου 30.440€, ενώ θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τη βρετανική αγορά.

Ο Harrison σημείωσε δύο νίκες στα Superstock TT, με μέση ταχύτητα τα 218,3 km/h στον τελευταίο γύρο του πρώτου αγώνα. Την τρίτη ταχύτερη στην ιστορία του θεσμού. Ήταν οι πρώτες του επιτυχίες μετά τη μεταγραφή του στη Honda το 2024, ανεβάζοντας το σύνολο των νικών του στις πέντε.

Πίσω από τα ρεκόρ βρίσκεται η CBR1000RR-R Fireblade SP. Ο τετρακύλινδρος κινητήρας των 1.000cc αποδίδει 215 ίππους και 113 Nm ροπής, μέσα σε πλαίσιο αλουμινίου τύπου diamond. Η βάση είναι ήδη εξοπλισμένη με ανάρτηση Ohlins Smart EC, φρένα Brembo Stylema R, ηλεκτρονικό γκάζι και σχεδίαση εμπνευσμένη από τα MotoGP.

Η έκδοση Dean Harrison Replica ανεβάζει τον πήχη. Διαθέτει πλήρη αγωνιστική βαφή με αριθμημένη πλάκα στο λαιμό. Συνοδεύεται από αυθεντικά αξεσουάρ Honda όπως ψηλή ζελατίνα, κάλυμμα σέλας, καπάκι HRC, προστατευτικά GB Racing, κάλυμμα ψυγείου Evotech, προστασία μανέτας και λάστιχα Metzeler. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ένα κράνος Shoei X-SPR Pro, ίδιο με του Harrison, υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

Ο Βρετανός αναβάτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Το φετινό TT ήταν απίστευτο. Η Fireblade μου γινόταν καλύτερη σε κάθε γύρο. Η τέταρτη νίκη ήρθε μετά από χρόνια προσπάθειας, ενώ η πέμπτη με άφησε άφωνο. Είμαι περήφανος που η Honda UK δημιούργησε αυτή τη replica για να τιμήσει τη δουλειά μας».

Διαβάστε επίσης: Yamaha Tenere 700 World Raid: Πιο ώριμη, πιο άνετη, έτοιμη για περιπέτεια

Η Fireblade αποδεικνύει ξανά γιατί θεωρείται κορυφαίο superbike. Το 2025 κυριάρχησε τόσο στο BSB όσο και στους αγώνες δρόμου του TT. Όσοι δεν προλάβουν τη συλλεκτική έκδοση, μπορούν πάντα να στραφούν στη “συνηθισμένη” CBR1000RR-R Fireblade SP, στην οποία δύσκολα θα τους λείψει κάτι.

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;