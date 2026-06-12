Honda: Δείτε τα CB750 Hornet και Transalp όπως δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε!

Χωρίς όριο custom μετατροπές για δύο γνωστά και δημοφιλή μοντέλα της Honda που θα διαγωνιστούν στο Wheels & Waves

Η Honda επιστρέφει και φέτος στο φεστιβάλ Wheels & Waves του Μπιαρίτζ με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στον χώρο του customisation. Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η πλατφόρμα Hondacustoms.com φιλοξενεί έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που φέρνει αντιμέτωπες δέκα ξεχωριστές custom μοτοσυκλέτες, βασισμένες αυτή τη φορά στα δικύλινδρα μοντέλα Hornet και Transalp των 750 κ.εκ.

Η φετινή διοργάνωση υιοθετεί το θέμα «On Road vs Off Road», με πέντε δημιουργίες να βασίζονται στο Hornet και άλλες πέντε στο Transalp, αναδεικνύοντας δύο εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες χρήσης.

Oι συμμετοχές επιχειρούν να δείξουν πόσο διαφορετικό χαρακτήρα μπορεί να αποκτήσει η ίδια μηχανολογική βάση μέσα από τη δημιουργικότητα των customizers.

Οι σχεδιαστές στην κριτική επιτροπή

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη φετινή διοργάνωση είναι η ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων που σχεδίασαν τα μοντέλα παραγωγής.

Ο Valerio Aiello, επικεφαλής σχεδιασμού του Transalp, και ο Giovanni Dovis, υπεύθυνος για το Hornet, αμφότεροι από το ευρωπαϊκό κέντρο Έρευνας και Εξέλιξης της Honda στη Ρώμη, θα τοποθετηθούν επί των δέκα custom δημιουργιών, προσφέροντας τη δική τους οπτική για το πώς οι κατασκευαστές αξιοποίησαν και εξέλιξαν τα χαρακτηριστικά των αρχικών μοντέλων.

Ένας θεσμός που μεγαλώνει κάθε χρόνο

Το hondacustoms.com ξεκίνησε το 2020 με επίκεντρο το CB1000R και έκτοτε εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες προβολής custom μοτοσυκλετών στην Ευρώπη.

Ακολούθησαν το CB650R το 2021 και το CMX500 Rebel το 2022, ενώ το 2023 η προσοχή στράφηκε στα μικρά αλλά ιδιαίτερα δημοφιλή Dax, Grom και Monkey. Το 2024 ήταν η σειρά του CL500 να αποτελέσει τη βάση για εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, ενώ πέρυσι τα φώτα έπεσαν πάνω στο νεότερο GB350S.

Η συνεχώς αυξανόμενη απήχηση του θεσμού αποτυπώνεται και στα στοιχεία επισκεψιμότητας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025, περισσότεροι από 30.000 επισκέπτες συμμετείχαν στη διαδικτυακή ψηφοφορία, αριθμός αυξημένος κατά 19% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ψηφοφορία όλο το καλοκαίρι

Οι δέκα custom μοτοσυκλέτες θα εκτεθούν στο Wheels & Waves του Μπιαρίτζ από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να τις δουν από κοντά.

Παράλληλα, η ψηφοφορία θα διεξάγεται διαδικτυακά μέσω του hondacustoms.com καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι φίλοι της μοτοσυκλέτας θα μπορούν να επιλέξουν την αγαπημένη τους δημιουργία, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν αποκλειστικά wallpapers με το μοντέλο της επιλογής τους.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στο τέλος του καλοκαιριού, ολοκληρώνοντας ακόμη μία χρονιά όπου η φαντασία και η εξατομίκευση βρίσκονται στο επίκεντρο της κουλτούρας της μοτοσυκλέτας.

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