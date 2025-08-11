Honda e-Clutch: Έρχεται στα 250άρια

Η Honda ετοιμάζεται να φέρει την τεχνολογία e-Clutch στα μικρού κυβισμού μοντέλα της.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα που παρουσιάστηκε το 2023 το οποίο ήδη χρησιμοποιείται στα CBR650R και CB650R. Τώρα, ετοιμάζεται να περάσει και στα “entry-level” μοντέλα των 250 κυβικών. Και πολύ καλά κάνει. Ο λόγος είναι απλός. Η τεχνολογία αυτή είναι ιδανική για τους νέους αναβάτες. Επιτρέπει τις αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη. Δηλαδή κάτι ανάμεσα σε χειροκίνητο και αυτόματο.

Η Honda ετοιμάζεται να εξοπλίσει τα CL250 Scrambler και Rebel 250 Cruiser με το e-Clutch. Τα μοντέλα αυτά διατίθενται ήδη στην Ιαπωνία και αποτελούν τον προάγγελο για το τι έρχεται στη συνέχεια. Είναι ξεκάθαρο ότι η εταιρεία σχεδιάζει να εφαρμόσει σταδιακά αυτήν την τεχνολογία σε περισσότερα μοντέλα.

Το σύστημα αυτό ελέγχει αυτόματα τον συμπλέκτη μέσω αισθητήρων και ενός ηλεκτρικού μοτέρ. Έτσι, επιτρέπει την αλλαγή σχέσεων ομαλά και χωρίς κόπο. Δεν χρειάζεται καν να ακουμπήσεις τον συμπλέκτη, ούτε όταν σταματάς, ούτε στο φρενάρισμα. Σε αντίθεση με τα ημιαυτόματα κιβώτια, το e-Clutch δεν απαιτεί καμία παρέμβαση από τον αναβάτη. Είναι σαν να έχεις “quickshifter”, αλλά πιο ολοκληρωμένο.

Η Honda κατάφερε να κάνει το σύστημα αυτό συμβατό με σχεδόν όλους τους υπάρχοντες κινητήρες της. Η προσθήκη του προσθέτει περίπου 3 κιλά βάρους, κάτι που δεν επηρεάζει ουσιαστικά την οδήγηση.

Ο μονοκύλινδρος 249 κ.εκ. κινητήρας SOHC της Honda βρίσκεται ήδη σε πολλά μοντέλα στην Ιαπωνία και παγκοσμίως. Η έκδοση των 286 κ.εκ. (με μεγαλύτερη διαδρομή εμβόλου) εξοπλίζει ήδη τις Rebel 300, CB300R, CRF300L, CRF300LS και CRF300L Rally. Αυτό σημαίνει πως όλα αυτά τα μοντέλα μπορούν εύκολα να δεχθούν το e-Clutch στο μέλλον.

Το καλύτερο; Δεν ξεφεύγει η τιμή. Στην Ιαπωνία, η έκδοση του Rebel 250 με e-Clutch κοστίζει μόλις περίπου 300 ευρώ παραπάνω από τη βασική. Όταν φτάσει στη Δύση, η αύξηση θα είναι σε λογικά πλαίσια που δε θα πονάνε την τσέπη.

Διαβάστε επίσης: Η CFMOTO κάνει νέα στρατηγική συνεργασία στην Ελλάδα με κορυφαία εταιρεία στο χώρο της μοτοσικλέτας

Τα CL250 και Rebel 250 είναι ήδη φιλικά για τους αρχάριους. Με την προσθήκη του e-Clutch, γίνονται ακόμα πιο εύκολα στην πόλη. Τόσο στο σταμάτα – ξεκίνα όσο και στις χαμηλές ταχύτητες. Εν κινήση, το σύστημα λειτουργεί σαν quickshifter. Σε στάση, δεν χρειάζεται να σκεφτείς ούτε τον συμπλέκτη, ούτε αν θα σου σβήσει.

Η Honda ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στην καθημερινή μετακίνηση με μοτοσυκλέτα. Όλα δείχνουν πως σύντομα, αυτή η τεχνολογία θα ταξιδέψει και στις αγορές της Ευρώπης.

