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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Honda E-Clutch: Η τεχνολογία που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του συμπλέκτη

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Honda εξελίσσει τον παραδοσιακό χειροκίνητο συμπλέκτη με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα που υπόσχεται πιο ομαλές αλλαγές ταχυτήτων

Για δεκαετίες, η μανέτα του συμπλέκτη αποτελούσε ένα από τα τελευταία αμιγώς μηχανικά στοιχεία μιας μοτοσυκλέτας. Παρά την είσοδο προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως τα riding modes, το traction control και το cornering ABS, ο έλεγχος του συμπλέκτη παρέμενε αποκλειστικά υπόθεση του αναβάτη.

Η Honda θέλει να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα με το E-Clutch, ένα σύστημα που διατηρεί το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων αλλά αναλαμβάνει ηλεκτρονικά τη λειτουργία του συμπλέκτη όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η φιλοσοφία του δεν είναι να καταργήσει τον παραδοσιακό τρόπο οδήγησης, αλλά να τον κάνει ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό.

Τι ακριβώς κάνει

Σε αντίθεση με ένα συμβατικό quickshifter, το οποίο διακόπτει στιγμιαία την ανάφλεξη ή την παροχή καυσίμου ώστε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή σχέσης, το E-Clutch επεμβαίνει απευθείας στον συμπλέκτη.

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου διαχειρίζεται το ελεγχόμενο «πατινάρισμα» του συμπλέκτη κατά τη διάρκεια κάθε αλλαγής ταχύτητας, εξομαλύνοντας τη μετάδοση της ροπής στον πίσω τροχό. Το αποτέλεσμα είναι πιο ομαλές αλλαγές και μεγαλύτερη σταθερότητα, ιδιαίτερα στις χαμηλές ταχύτητες.

Στην πράξη, αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό μέσα στην πόλη, όπου οι συνεχείς εκκινήσεις και αλλαγές σχέσεων αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.

Περισσότερη άνεση χωρίς να χάνεται η αίσθηση

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του E-Clutch είναι ότι δεν αφαιρεί τον έλεγχο από τον αναβάτη. Η μανέτα του συμπλέκτη παραμένει στη θέση της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, όπως σε μια συμβατική μοτοσυκλέτα.

Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως, επιτρέποντας στον αναβάτη να οδηγεί αποκλειστικά με χειροκίνητο τρόπο όταν το επιθυμεί.

Με αυτόν τον τρόπο, η Honda προσπαθεί να συνδυάσει την παραδοσιακή αίσθηση μιας μοτοσυκλέτας με τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής υποβοήθησης.

Αναβαθμισμένο για τη νέα γενιά των 750 κυβικών

Η τελευταία εξέλιξη του E-Clutch αφορά τα νέα μοντέλα των 750 κ.εκ., όπως τα XL750 Transalp και CB750 Hornet.

Εκεί, το σύστημα συνεργάζεται πλέον με το ηλεκτρονικό γκάζι Throttle-by-Wire, γεγονός που επιτρέπει στη λειτουργία του να προσαρμόζεται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Έτσι, στη λειτουργία Rain η συμπεριφορά του γίνεται πιο ήπια, ενώ στο Sport οι αλλαγές πραγματοποιούνται με ταχύτερο και πιο άμεσο τρόπο, προσαρμοζόμενες στη δυναμική οδήγηση.

Πιο ομαλά κατεβάσματα

Σημαντική προσθήκη αποτελεί και η λειτουργία αυτόματης «ξερογκαζιάς» (auto blip) στα κατεβάσματα.

Το σύστημα αυξάνει στιγμιαία τις στροφές του κινητήρα ώστε να συγχρονιστεί καλύτερα η μετάδοση, μειώνοντας τις απότομες αντιδράσεις του πίσω τροχού και προσφέροντας πιο σταθερή συμπεριφορά κατά το φρενάρισμα πριν από μια στροφή.

Παράλληλα, μέσω του ελεγχόμενου χειρισμού του συμπλέκτη περιορίζεται το φαινόμενο της αναπήδησης του πίσω τροχού (wheel hop), κάτι που βελτιώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα.

Χρήσιμο και εκτός δρόμου

Η Honda υποστηρίζει ότι τα οφέλη του E-Clutch γίνονται ακόμη πιο εμφανή στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Σε απαιτητικές συνθήκες, όπου ο αναβάτης καλείται να διαχειριστεί ισορροπία, γκάζι, φρένα και πρόσφυση ταυτόχρονα, η απουσία της ανάγκης συνεχούς χειρισμού του συμπλέκτη επιτρέπει μεγαλύτερη συγκέντρωση στην επιλογή της σωστής γραμμής.

Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος να σβήσει ο κινητήρας σε δύσκολα περάσματα ή σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Δεν πρόκειται για… αυτόματο

Η Honda επιμένει ότι το E-Clutch δεν αποτελεί βήμα προς την πλήρη αυτοματοποίηση της μοτοσυκλέτας.

Αντίθετα, πρόκειται για ένα σύστημα υποβοήθησης που αφήνει τον αναβάτη να επιλέξει πότε θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική υποστήριξη και πότε θα οδηγήσει με τον παραδοσιακό τρόπο.

Αυτή η δυνατότητα επιλογής διαφοροποιεί το E-Clutch από άλλες λύσεις αυτόματου συμπλέκτη που υπάρχουν σήμερα στην αγορά.

Τι κρατάμε

  • Το Honda E-Clutch διατηρεί το χειροκίνητο κιβώτιο αλλά αυτοματοποιεί τη λειτουργία του συμπλέκτη.
  • Προσφέρει πιο ομαλές αλλαγές σχέσεων σε σχέση με ένα συμβατικό quickshifter.
  • Συνεργάζεται πλέον με το Throttle-by-Wire και τα riding modes στα νέα μοντέλα 750 κ.εκ.
  • Ενσωματώνει λειτουργία auto blip για πιο ομαλά κατεβάσματα και μεγαλύτερη σταθερότητα.
  • Μπορεί να απενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, επιτρέποντας πλήρως χειροκίνητη λειτουργία.

 

 

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Tags
#Honda#Honda E-Clutch#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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