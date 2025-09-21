Honda EV Fun Concept: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα παραγωγής της Honda

Η Honda είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό την έλευση της πρώτης της αμιγώς ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας. Τώρα βλέπουμε επιτέλους το μοντέλο σε δράση.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η Honda ετοιμάζει την EV Fun Concept , ένα μεσαίο ηλεκτρικό roadster που δοκιμάζεται ήδη στην Ευρώπη.

Επικεφαλής είναι ο Masatsugu Tanaka , μηχανικός πίσω από εμβληματικά μοντέλα όπως τα CBR και Africa Twin.

Η φιλοσοφία “Be the Wind” στοχεύει σε ομαλή εμπειρία και αίσθηση ενότητας με τη μηχανή.

Διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι, δισκόφρενα Nissin, TFT οθόνη και ταχεία φόρτιση CCS2 .

Αυτονομία εκτιμώμενη άνω των 190 χλμ. , με πρακτικότητα για καθημερινή χρήση.

Πιθανό λανσάρισμα παραγωγής στο τέλος του 2025, με παρουσίαση στην EICMA.

Ονομάζεται EV Fun Concept και αποτελεί μια μεσαία roadster πρόταση, η οποία είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά ως πρωτότυπο στην EICMA 2024. Έκτοτε, έχει περάσει από εντατικές δοκιμές σε ευρωπαϊκούς δρόμους. Οι νέες επίσημες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Honda δείχνουν τη μοτοσυκλέτα με τα χρώματα καμουφλάζ να κινείται δυναμικά.

Επικεφαλής του project είναι ο Masatsugu Tanaka, μηχανικός με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη Honda. Γνωστός για τη συμβολή του σε εμβληματικά μοντέλα όπως τα CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade, τη σειρά VFR, το CRF1100L Africa Twin και το NT1100. Ο ίδιος εξηγεί ότι η φιλοσοφία πίσω από τη νέα μοτοσυκλέτα συνοψίζεται στη φράση “Be the Wind”. Στόχος είναι μία ομαλή εμπειρία και την αίσθηση ενότητας με τη μηχανή που κάνει τον αναβάτη να νιώθει σαν τον άνεμο.

Από τις πρώτες λεπτομέρειες που μπορούμε να διακρίνουμε, η EV Fun διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι, πίσω ανάρτηση monoshock, διπλά δισκόφρενα με radial δαγκάνες Nissin, ιμάντα μετάδοσης και ψηφιακή TFT οθόνη. Στη θέση του ρεζερβουάρ υπάρχει θύρα φόρτισης, καθώς η μοτοσυκλέτα θα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση CCS2 αυτοκινητικού τύπου. Γεγονός που τη διαφοροποιεί από τους περισσότερους ανταγωνιστές της που περιορίζονται σε πιο αργή φόρτιση.

Η Honda αναφέρει ότι η μπαταρία είναι μη αφαιρούμενη και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει επαρκή αυτονομία για καθημερινή χρήση. Στην οθόνη που φαίνεται στις εικόνες, η στάθμη εμφανίζεται στο 34% με υπόλοιπο 43,4 χλμ, γεγονός που μεταφράζεται σε εκτιμώμενη πλήρη αυτονομία άνω των 190 χλμ. Η τιμή αυτή βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί σε πραγματικές συνθήκες. Δείχνει όμως ότι η Honda στοχεύει σε επίπεδα αντίστοιχα με τα LiveWire S2.

Ο Tanaka επισημαίνει ότι οι δοκιμές στην Ευρώπη έγιναν με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των αναβατών. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στην οδήγηση όσο στη φόρτιση και την καθημερινή πρακτικότητα, ώστε το μοντέλο να είναι αξιόπιστο και να προσφέρει καθαρή οδηγική απόλαυση.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 16 Σεπτεμβρίου, με τις πιθανότητες να το δούμε σε τελική μορφή παραγωγής μέχρι το τέλος του 2025 να είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένες. Ένα επίσημο λανσάρισμα στην EICMA μοιάζει το πιο πιθανό σενάριο, σηματοδοτώντας έτσι το ντεμπούτο της Honda στον κόσμο των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών με τον πιο δυναμικό τρόπο.

Τι κρατάμε;

Η Honda μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά , με την EV Fun Concept.

Έμφαση στην οδηγική απόλαυση και στην καθημερινή πρακτικότητα.

Ταχεία φόρτιση CCS2 : διαφοροποίηση έναντι ανταγωνιστών.

Αυτονομία κοντά στα 200 χλμ. , επαρκής για χρήση εντός και εκτός πόλης.

Πρεμιέρα πιθανότατα στην EICMA, με παραγωγή μέχρι το 2025.

