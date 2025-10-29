Honda EV Outlier Concept: Έτσι θα είναι οι μοτοσυκλέτες της Honda, σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον

H αποκάλυψη στο Tokyo Motor Show θύμιζε σκηνικά από ταινία επιστημονικής φαντασίας…

«Ένα νέο όραμα για τις μοτοσυκλέτες μετά το 2030». Αυτός ήταν ο τίτλος που συνόδευσε την παρουσίαση του EV Outlier Concept της Honda στο Tokyo, ανιχνεύοντας τις προθέσεις και την κατεύθυνση που έχει η ιαπωνική εταιρεία για τα δίτροχα του μέλλοντος. Τουλάχιστον, για μερικά εξ αυτών, καθότι είναι πολύ δύσκολο να κόψεις «μαχαίρι» τους δεσμούς με το παρελθόν. Γιατί το Outlier Concept κάνει ακριβώς αυτό.

Πρόκειται για το τρίτο –και πιο τολμηρό- concept που παρουσιάζει η Honda μετά EV Fun Concept και EV Urban Concept, τα οποία παρότι αρκούντως φουτουριστικά, είχαν μεγαλύτερη «σαφήνεια» ως προς την κατηγοριοποίηση τους. Το Outlier μοιάζει με μια μίξη GT Scooter και Cruiser μοτοσυκλέτας και αυτό αφορά μόνο στην διάταξη των όγκων και στη θέση οδήγησης αφού οι αναφορές στο σήμερα, είναι ελάχιστες, αν όχι ανύπαρκτες.

Πρόκειται φυσικά για ένα ηλεκτροκίνητο μοντέλο, το οποίο φέρει δύο HUB κινητήρες στα κέντρα των τροχών, μπροστά και πίσω. Πέραν της AWD φύσης του, που από μόνη της αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο ενδιαφέροντος, η τοποθέτηση των μοτέρ στους τροχούς απελευθέρωσε πολύ χώρο… ανάμεσα τους, ώστε να χρησιμοποιηθεί μια μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία.

Το μπροστινό δεν είναι συμβατικό (αλίμονο…) και αποτελεί την κατά Honda παραλλαγή του Hossack συστήματος διεύθυνσης – ανάρτησης, μια παρόμοια διάταξη με αυτή που τοποθετείται στο Goldwing 1800. Tην παράσταση κλέβει το τεράστιας διαμέτρου μπροστινό δισκόφρενο, με τη έδραση του να γίνεται στην περιφέρεια της ζάντας, όπως η «ΖΤL» προσέγγιση της Buell, για όσους την θυμούνται…

Μένοντας μπροστά, εντύπωση προκαλεί το ράμφος – καλύπτρα που δημιουργεί μια αεροδυναμική, ενιαία επιφάνεια από την μπροστινό τροχό μέχρι και το τιμόνι. Σύμφωνα με τον σχεδιαστή Yuya Tsutsumi, το στοιχείο αυτό εξυπηρετεί περισσότερο την αισθητική, ισορροπώντας τους όγκους μπροστά και πίσω.

Η θέση οδήγησης τοποθετεί τον αναβάτη σε μια cruiser στάση, με την απόσταση από το έδαφος να είναι μικρή, τα μαρσπιέ πολύ μπροστά και το τιμόνι ψηλά. Η πλάτη του καθίσματος που αγκαλιάζει τη μέση του οδηγού, δεν εξυπηρετεί απλώς την άνεσης, αλλά επίσης συγκρατεί τον αναβάτη, καθότι η επιτάχυνση είναι καταιγιστική. Δηλαδή, πιστεύουν ότι θα είναι, λόγω ηλεκτροκινητήρων και φουλ ροπής, καθότι πρόκειται για πρωτότυπο και σχεδιαστική άσκηση.

Εκεί που τα πράγματα είναι -παραδόξως πως- συμβατικά, με την έννοια του ότι δεν βλέπουμε κάτι πολύ προχωρημένο, είναι στην πληροφόρηση του οδηγού. Υπάρχουν δύο ψηφιακές οθόνες, μια ευρεία στο τιμόνι και μια βοηθητική, στενόμακρη, στην περιοχή που κάποτε ονομάζαμε «ρεζερβουάρ». Τέλος, ένα σχεδιαστικό στοιχείο που ξεχωρίζει είναι τα φώτα, που μπροστά αποτελούνται από δύο LED «λωρίδες» τοποθετημένες σε δυο προεξέχοντα «πτερύγια», θυμίζοντας… σφυροκέφαλο καρχαρία, ενώ πίσω, μια ενιαία λωρίδα LED σχηματίζει πεπλατυσμένο «Ω» στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού.

Σε ρεαλιστικό επίπεδο, οι πιθανότητες παραγωγής του Outlier, είναι –όπως και σε κάθε concept- ελάχιστες. Αυτό που μας δείχνει όμως, είναι το όραμα της Honda για τις μοτοσυκλέτες του μέλλοντος και την κατεύθυνση που θέλει να πάρει η εταιρεία, ανιχνεύοντας νέες τάσεις και εκμεταλλευόμενη την ηλεκτροκίνηση σε εφαρμογές που με τα σημερινά θερμικά δεδομένα, είναι αδύνατες ή πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν, όπως η AWD κίνηση.

