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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Honda SENSING RIDE: Η μοτοσυκλέτα αποκτά μάτια και στην πλάτη της

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Με δύο ραντάρ, δέκα λειτουργίες υποβοήθησης και δυνατότητα αυτόματης ακινητοποίησης στην κυκλοφορία, η Honda φέρνει την τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων της, στον κόσμο των δύο τροχών

Η ενεργητική ασφάλεια αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα σημαντικότερα πεδία τεχνολογικής εξέλιξης του αυτοκινήτου. Στις μοτοσυκλέτες, ωστόσο, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Δύο τροχοί αντί για τέσσερις, συνεχείς μεταβολές της κλίσης του οχήματος, διαφορετική δυναμική κατά την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, αλλά και ένας αναβάτης που αποτελεί ενεργό μέρος του συστήματος ισορροπίας. Η μεταφορά των συστημάτων ADAS από το αυτοκίνητο στη μοτοσυκλέτα δεν είναι απλώς ζήτημα μικρότερων αισθητήρων και διαφορετικού λογισμικού, πρόκειται για ένα πεδίο, όπου τα πάντα πρέπει να επανεξεταστούν και να προσαρμοστούν αναλόγως.

Με το νέο Honda SENSING RIDE, που αποκαλύφθηκε στην EICMA 2026, η ιαπωνική εταιρεία επιχειρεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποβοήθησης αναβάτη, το οποίο αξιοποιεί την τεχνογνωσία του Honda SENSING των αυτοκινήτων, προσαρμόζοντάς την στις ιδιαιτερότητες της μοτοσυκλέτας.

Η πρώτη εφαρμογή του θα γίνει στη Honda CRF1150L Africa Twin Adventure Sports του 2027, στην έκδοση DCT, με τη Honda να σχεδιάζει σταδιακή επέκταση της τεχνολογίας και σε άλλα μοντέλα.

Δύο ραντάρ που παρακολουθούν όσα συμβαίνουν γύρω από τη μοτοσυκλέτα

Η καρδιά του SENSING RIDE είναι δύο μονάδες ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων (30–300 GHz, μήκος κύματος 1έως10 χλστ.), μία στο εμπρός και μία στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας.

Οι αισθητήρες ανιχνεύουν τα οχήματα που κινούνται μπροστά και πίσω, επιτρέποντας στο σύστημα να αξιολογεί τις αποστάσεις και τις σχετικές κινήσεις τους και στη συνέχεια τα δεδομένα συνδυάζονται με πληροφορίες για την δυναμική κατάσταση της μοτοσυκλέτας και τις ενέργειες του αναβάτη.

Ανάλογα με τις συνθήκες, το SENSING RIDE μπορεί να παρέμβει σε διαφορετικά επίπεδα: από μια απλή οπτική προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων μέχρι την υποβοήθηση της επιβράδυνσης ή τη διαχείριση της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive Cruise Control με Stop & Go: Ο σημαντικός ρόλος του DCT

Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες του νέου συστήματος είναι το Adaptive Cruise Control (ACC), το οποίο διατηρεί προκαθορισμένη ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Η ουσιαστική εξέλιξη, όμως, είναι η λειτουργία ACC Stop & Go. Χάρη στη συνεργασία με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT, η μοτοσυκλέτα μπορεί να επιβραδύνει μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση της.

 

Το DCT έχει εδώ καθοριστική σημασία, καθώς διαχειρίζεται αυτόματα τον συμπλέκτη και τις αλλαγές σχέσεων, χωρίς να απαιτείται από τον αναβάτη ο αντίστοιχος χειρισμός ενός συμβατικού μηχανικού κιβωτίου.

Η πρακτική αξία είναι προφανής. Η επαναλαμβανόμενη διαδικασία επιτάχυνσης, φρεναρίσματος και χειρισμού του συμπλέκτη μπορεί να γίνει ιδιαίτερα κουραστική. Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να περιορίζει αυτόν τον φόρτο.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι η μοτοσυκλέτα αποκτά αυτόνομη οδήγηση ή ότι ο αναβάτης απαλλάσσεται από την ευθύνη του ελέγχου της.

Οι δέκα λειτουργίες του Honda SENSING RIDE

Πέρα από το ACC, η Honda έχει αναπτύξει μια σειρά από λειτουργίες που καλύπτουν διαφορετικά σενάρια οδήγησης.

Λειτουργία Τι κάνει
Adaptive Cruise Control Διατηρεί προκαθορισμένη ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα
ACC with Stop & Go Υποστηρίζει την επιβράδυνση μέχρι την ακινητοποίηση και την επανεκκίνηση
Group Ride Assist Προσαρμόζει την απόσταση όταν μοτοσυκλέτες κινούνται σε ομάδα
Distance Assist Ρυθμίζει την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα όταν ο αναβάτης επιταχύνει
Emergency Brake Assist Παρέχει πρόσθετη υποβοήθηση πέδησης όταν ο αναβάτης φρενάρει και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης
Forward Collision Warning Προειδοποιεί μέσω του πίνακα οργάνων για πιθανή εμπρόσθια σύγκρουση
Brake Pulse Παρέχει συμπληρωματική ειδοποίηση σε συνεργασία με το Forward Collision Warning
Blind Spot Information Ειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία μέσω ενδείξεων στους καθρέφτες
Rear Collision Warning Αναβοσβήνει τα φλας για να προειδοποιήσει οχήματα που ακολουθούν για πιθανή σύγκρουση
Rear Distance Information Ενημερώνει τον αναβάτη όταν πλησιάζει όχημα από πίσω

Από την ομαδική οδήγηση μέχρι τον κίνδυνο οπίσθιας σύγκρουσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Group Ride Assist, μια λειτουργία προσαρμοσμένη στις πραγματικές συνθήκες κίνησης των μοτοσυκλετών.

Όταν μια ομάδα αναβατών κινείται σε σχηματισμό staggered, δηλαδή με τις μοτοσυκλέτες εναλλάξ αριστερά και δεξιά μέσα στη λωρίδα, οι μεταξύ τους αποστάσεις και οι σχετικές θέσεις δεν είναι ίδιες με εκείνες μιας συνηθισμένης σειράς αυτοκινήτων.

27YM Honda CRF1150L Africa Twin Adventure Sports Honda SENSING RIDE

Το Group Ride Assist υποστηρίζει τη διατήρηση κατάλληλων αποστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία ένα σύστημα σχεδιασμένο αποκλειστικά με τη λογική του αυτοκινήτου δεν θα επαρκούσε.

Εξίσου σημαντική είναι η αξιοποίηση του πίσω ραντάρ.

Το Blind Spot Information ειδοποιεί τον αναβάτη όταν άλλο όχημα βρίσκεται διαγώνια πίσω, σε σημείο που ενδέχεται να μην είναι ορατό στους καθρέφτες. Η ειδοποίηση πραγματοποιείται με φωτεινή ένδειξη στον αντίστοιχο καθρέφτη.

Το Rear Distance Information παρέχει ενημέρωση για όχημα που πλησιάζει από πίσω, ενώ το Rear Collision Warning μπορεί να ενεργοποιήσει τα φλας ώστε να προειδοποιήσει την κυκλοφορία που ακολουθεί για ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης.

Υποβοήθηση στο φρενάρισμα, όχι ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις

Από τεχνική άποψη, ιδιαίτερη προσοχή αξίζει στο Emergency Brake Assist.

Σύμφωνα με την περιγραφή της Honda, η λειτουργία παρέχει υποβοήθηση πέδησης όταν ο αναβάτης έχει ήδη ενεργοποιήσει τα φρένα και το σύστημα αναγνωρίζει κίνδυνο σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα.

Η διάκριση έχει σημασία. Δεν πρέπει να συγχέεται με ένα σύστημα που αναλαμβάνει υποχρεωτικά και αυτόνομα την εκτέλεση ενός πλήρους φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα από τις ενέργειες του αναβάτη.

Στη μοτοσυκλέτα, η απότομη μεταβολή της επιβράδυνσης συνδέεται άμεσα με την ισορροπία, τη μεταφορά φορτίου και τη διαθέσιμη πρόσφυση. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοηθά το φρενάρισμα έχει τουλάχιστον την ίδια σημασία με την ικανότητά του να αναγνωρίζει τον κίνδυνο.

Το Forward Collision Warning λειτουργεί προειδοποιητικά, ενώ το Brake Pulse, μια δόνηση στη σέλα (μην σκέφτεστε βρώμικα!) προσθέτει ένα ακόμη ερέθισμα για να ενισχύσει την αντίληψη του αναβάτη σχετικά με την επικίνδυνη κατάσταση.

Η επόμενη πρόκληση είναι να βοηθά η τεχνολογία χωρίς να ενοχλεί

Το πραγματικό κριτήριο για το Honda SENSING RIDE θα είναι επομένως η συμπεριφορά του στην πράξη: πόσο αξιόπιστα αναγνωρίζει τους κινδύνους, πόσο διακριτικά παρεμβαίνει και κατά πόσο καταφέρνει να μειώσει την κόπωση χωρίς να αλλοιώσει την αίσθηση ελέγχου.

Η ίδια η Honda διευκρινίζει ότι οι δυνατότητες αναγνώρισης και ελέγχου έχουν περιορισμούς, ενώ η λειτουργία του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί από τις οδικές και καιρικές συνθήκες ή την κατάσταση της μοτοσυκλέτας.

Το SENSING RIDE εντάσσεται στη στρατηγική «Safety for Everyone» της εταιρείας, η οποία προβλέπει μείωση κατά 50% έως το 2030 των θανάτων από τροχαία στα οποία εμπλέκονται οχήματα Honda, ανά 10.000 πωληθείσες μονάδες, σε σύγκριση με το 2020. Ο απώτερος στόχος είναι ο μηδενισμός των σχετικών θανάτων έως το 2050.

 

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Tags
#Adaptive Cruise Control#ADAS#Africa Twin#CRF1150L#DCT#EICMA 2026#Honda#Honda Sensing Ride#ασφάλεια#μοτοσυκλέτα#ραντάρ#τεχνολογία μοτοσυκλέτας
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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