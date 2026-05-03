ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Honda Vision 110: Το πιο προσιτό Honda, αποκτά νέα χρώματα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 03.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Honda ανανεώνει για το 2026 το Honda Vision 110, διατηρώντας αμετάβλητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και εστιάζοντας σε αισθητικές παρεμβάσεις μέσω νέων χρωματικών επιλογών

Το Vision 110 αποτελεί ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα της Honda στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις συνολικές πωλήσεις να έχουν ξεπεράσει τις 110.000 μονάδες από το 2011. Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες αγορές του.

Η εμπορική του πορεία βασίζεται σε μια απλή και δοκιμασμένη συνταγή: προσιτό κόστος αγοράς, έμφαση στην αξιοπιστία και σχεδιασμό που ακολουθεί τη λογική της οικογένειας SH, με καθαρές γραμμές και διακριτική αισθητική. Για το 2026, η Honda επιχειρεί να διατηρήσει το μοντέλο επίκαιρο μέσα από την προσθήκη νέων αποχρώσεων και την ανανέωση υφιστάμενων χρωματικών συνδυασμών.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το Vision 110 συνεχίζει να απευθύνεται σε αστική χρήση, με επίπεδο δάπεδο, αποθηκευτικό χώρο 17,7 λίτρων κάτω από τη σέλα, σύστημα Smart Key και θύρα USB-C για φόρτιση φορητών συσκευών.

Ο κινητήρας παραμένει ο γνωστός μονοκύλινδρος eSP των 109 κ.εκ., αερόψυκτος, δίβαλβιδος, με έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής και ηλεκτρονικό ψεκασμό, συμβατός με τις προδιαγραφές Euro 5+.

Για το 2026, το μοντέλο θα διατίθεται στις εξής χρωματικές επιλογές:

  • Mat Mine Brown Metallic (νέο)
  • Pearl Snowflake White (ανανεωμένο)
  • Candy Luster Red (ανανεωμένο)
  • Matt Galaxy Black Metallic

Η τιμή του μοντέλου ορίζεται στα 2.290 € αποτελώντας το πιο προσιτό μοντέλο της Honda στην ελληνική αγορά. Δείτε το Honda Vision 110 ΕΔΩ


Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.

