Honda Vision 110: Το πιο προσιτό Honda, αποκτά νέα χρώματα

Η Honda ανανεώνει για το 2026 το Honda Vision 110, διατηρώντας αμετάβλητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και εστιάζοντας σε αισθητικές παρεμβάσεις μέσω νέων χρωματικών επιλογών

Το Vision 110 αποτελεί ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα της Honda στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις συνολικές πωλήσεις να έχουν ξεπεράσει τις 110.000 μονάδες από το 2011. Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες αγορές του.

Η εμπορική του πορεία βασίζεται σε μια απλή και δοκιμασμένη συνταγή: προσιτό κόστος αγοράς, έμφαση στην αξιοπιστία και σχεδιασμό που ακολουθεί τη λογική της οικογένειας SH, με καθαρές γραμμές και διακριτική αισθητική. Για το 2026, η Honda επιχειρεί να διατηρήσει το μοντέλο επίκαιρο μέσα από την προσθήκη νέων αποχρώσεων και την ανανέωση υφιστάμενων χρωματικών συνδυασμών.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το Vision 110 συνεχίζει να απευθύνεται σε αστική χρήση, με επίπεδο δάπεδο, αποθηκευτικό χώρο 17,7 λίτρων κάτω από τη σέλα, σύστημα Smart Key και θύρα USB-C για φόρτιση φορητών συσκευών.

Ο κινητήρας παραμένει ο γνωστός μονοκύλινδρος eSP των 109 κ.εκ., αερόψυκτος, δίβαλβιδος, με έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής και ηλεκτρονικό ψεκασμό, συμβατός με τις προδιαγραφές Euro 5+.

Για το 2026, το μοντέλο θα διατίθεται στις εξής χρωματικές επιλογές:

Mat Mine Brown Metallic (νέο)

Pearl Snowflake White (ανανεωμένο)

Candy Luster Red (ανανεωμένο)

Matt Galaxy Black Metallic

Η τιμή του μοντέλου ορίζεται στα 2.290 € αποτελώντας το πιο προσιτό μοντέλο της Honda στην ελληνική αγορά.