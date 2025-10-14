Honda WN7: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Honda – Παγκόσμια πρεμιέρα

H Honda παρουσίασε σε παγκόσμιο επίπεδο την πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα παραγωγής της.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Το γυμνό streetfighter μοντέλο, που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ως “EV Fun Concept”, αφήνει πίσω την καμουφλάζ εμφάνιση και αποκαλύπτει όνομα, τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμή.

Η νέα μοτοσυκλέτα θα ονομάζεται WN7. Σύμφωνα με την εταιρεία, το “W” παραπέμπει στη φιλοσοφία “be the wind”, το “N” στο “naked” και το “7” στην κατηγορία ισχύος. Ίσως κάπως ασυνήθιστο όνομα, αλλά σίγουρα πιο εύηχο από το προσωρινό “EV Fun”.

Κάτω από το φουτουριστικό περίβλημα, η WN7 φορά έναν υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα 18 kW, συνδυασμένο με ιμάντα μετάδοσης, που αποδίδει 100Nm ροπής. Η Honda κάνει λόγο για επιδόσεις αντίστοιχες ενός θερμικού κινητήρα 600cc, ενώ τονίζει ότι η αίσθηση ροπής πλησιάζει αυτήν ενός κινητήρα 1000cc. Το βάρος φτάνει τα 217 κιλά, νούμερο που είναι λογικό για ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με αυτά τα δεδομένα. Θα υπάρξει επίσης έκδοση των 11 kW για τους αναβάτες με άδεια A1.

Η αυτονομία περιορίζεται στα 130 χιλιόμετρα, νούμερο που καλύπτει τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά δεν ενθουσιάζει. Στα θετικά, η μοτοσυκλέτα υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση CCS2 με δυνατότητα αναπλήρωσης από 20 ως 80% σε μόλις 30 λεπτά. Ενώ μια πλήρης φόρτιση σε οικιακή παροχή 6 kVA ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τρεις ώρες.

Από πλευράς εξοπλισμού, βρίσκουμε TFT οθόνη 5 ιντσών με RoadSync συνδεσιμότητα και ειδικά μενού για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, LED φώτα περιμετρικά, καθώς και 20 λίτρα αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα. Χαρακτηριστικό ιδιαίτερα πρακτικό για χρήση στην πόλη. Το μοντέλο παραμένει σχεδιαστικά κοντά στο πρωτότυπο του EICMA. Επιθετική εμφάνιση streetfighter με γραμμές που “ρέουν”, μονόμπρατσο ψαλίδι και διπλά δισκόφρενα μπροστά.

Η Honda όρισε την τιμή περίπου στα 15.000 ευρώ. Ένα αρκετά υψηλό ποσό για μοτοσυκλέτα που στοχεύει στη μεσαία κατηγορία η οποία ήδη ανταγωνίζεται μοντέλα με μεγαλύτερη αυτονομία. Η παραγωγή θα ξεκινήσει στα τέλη του 2025 και οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στις αρχές του 2026, με μια πιο πλήρη παρουσίαση να θεωρείται σχεδόν βέβαιη στο EICMA 2025.

