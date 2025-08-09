Η CFMOTO κάνει νέα στρατηγική συνεργασία στην Ελλάδα με κορυφαία εταιρεία στο χώρο της μοτοσικλέτας

Η CFMOTO Hellas ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη νέα στρατηγική συνεργασία της CFMOTO με την Akrapovič, τον κορυφαίο παγκοσμίως κατασκευαστή εξατμίσεων υψηλών επιδόσεων, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας οδήγησης για τους Έλληνες μοτοσικλετιστές.

Στρατηγική συνεργασία CFMOTO Hellas – Akrapovič για εξατμίσεις υψηλών επιδόσεων.

Εφαρμογή σε 450MT, 800MT και 800MTX από το φθινόπωρο 2025 .

Βελτίωση απόδοσης , μείωση βάρους , σπορ ήχος και premium αισθητική .

Στόχος η αναβάθμιση της εμπειρίας οδήγησης για τους Έλληνες μοτοσικλετιστές.

Η CFMOTO Hellas ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά τη στρατηγική συνεργασία της με την Akrapovic , τον κορυφαίο παγκοσμίως κατασκευαστή εξατμίσεων υψηλών επιδόσεων. Πρόκειται για μια συνεργασία που στοχεύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας οδήγησης των Ελλήνων μοτοσικλετιστών, προσφέροντας συνδυασμό τεχνολογικής υπεροχής και σπορ χαρακτήρα.

Επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία

Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της CFMOTO στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαρκή βελτίωση των μοντέλων της. Με την τεχνογνωσία της Akrapovič, οι μοτοσυκλέτες της εταιρείας αποκτούν αναβαθμισμένη απόδοση, μειωμένο βάρος και έναν δυναμικό, σπορ ήχο που υπόσχεται μια πιο απολαυστική οδήγηση.

Τα οφέλη για τον αναβάτη

Οι νέες εργοστασιακές εξατμίσεις Akrapovič θα είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένα μοντέλα και θα προσφέρουν:

Βελτίωση απόδοσης κινητήρα για πιο ζωηρή επιτάχυνση.

Μείωση συνολικού βάρους για καλύτερο χειρισμό.

Σπορ ήχο που ενισχύει την οδηγική εμπειρία.

Premium σχεδίαση και φινίρισμα που ανεβάζει την αισθητική.

Πότε ξεκινά η συνεργασία

Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει στα μοντέλα 450MT, 800MT και 800MTX, με λανσάρισμα το φθινόπωρο του 2025. Παράλληλα, η CFMOTO καλεί τους φίλους της μοτοσυκλέτας να ανακαλύψουν και να «ακούσουν» τον ξεχωριστό ήχο των νέων εξατμίσεων Akrapovič.

Ακούστε τον μαγευτικό της ήχο!

Τι κρατάμε;

Η CFMOTO Hellas ενισχύει τα μοντέλα της με εξατμίσεις Akrapovič .

Από το φθινόπωρο 2025 , τα 450MT , 800MT και 800MTX θα διατίθενται με βελτιωμένη απόδοση και σπορ χαρακτήρα.

Ο συνδυασμός τεχνολογίας, ήχου και αισθητικής στοχεύει να ανεβάσει την οδηγική εμπειρία σε άλλο επίπεδο.

