Η Ducati παρουσιάζει την Collezione 100: Μοναδικές μοτοσυκλέτες για τα 100 χρόνια ιστορίας της

Δέκα εμβληματικές στιγμές από την ιστορία της Ducati ενέπνευσαν δέκα αντίστοιχες μοναδικές και περιορισμένης παραγωγής μοτοσυκλέτες

Στην πίστα του Mugello, εκεί όπου οι Desmosedici του MotoGP έχουν γράψει ορισμένες από τις πιο ένδοξες σελίδες της αγωνιστικής ιστορίας της Ducati, παρουσιάστηκε η σειρά Collezione 100.

Πρόκειται για δέκα περιορισμένης παραγωγής μοντέλα 100 μονάδων έκαστο, σχεδιασμένα για να τιμήσουν την εκατονταετηρίδα της εταιρείας από το Borgo Panigale.

Κάθε μοντέλο ξεχωρίζει χάρη σε μια ειδική διαμόρφωση, εμπνευσμένη από μία εμβληματική Ducati του παρελθόντος.

Panigale V4 S 100 – 750 Imola Desmo, 1972

Η εμφάνιση της Panigale V4 S 100 είναι εμπνευσμένη από τη μοτοσυκλέτα που κέρδισε την πρώτη διοργάνωση του αγώνα Imola 200 Miles το 1972, με αναβάτες τους Paul Smart και Bruno Spaggiari.

Η 750 Imola Desmo εξελίχθηκε με βάση την 750 GT, την πρώτη δικύλινδρη μοτοσυκλέτα δρόμου της Ducati. Διατήρησε την τεχνική της βάση, αλλά υιοθέτησε δεσμοδρομική μετάδοση και αμάξωμα από την αγωνιστική 500 GP. Το χαρακτηριστικό ασημί χρώμα με glitter, εμπνευσμένο από την αισθητική επιστημονικής φαντασίας της εποχής, είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε Ducati παραγωγής, πριν περάσει στην 500 GP και στη συνέχεια στην 750 Imola Desmo.

Η νίκη στην Imola υπήρξε καθοριστική για τη Ducati, καθώς η εταιρεία από το Borgo Panigale επικράτησε απέναντι στον Giacomo Agostini και τη MV Agusta. Ο θρίαμβος των Smart και Spaggiari εκτόξευσε τη δημοφιλία της μάρκας και οδήγησε, το 1973, στη δημιουργία της 750 Supersport Desmo, της πρώτης δικύλινδρης δεσμοδρομικής Ducati δρόμου.

Η Panigale V4 S 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, φτερά και καλύμματα κινητήρα και εξάτμισης από premium ανθρακονήματα, καθώς και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό. Ο ξηρός συμπλέκτης και η εξάτμιση Akrapovič από τιτάνιο και ανθρακονήματα χαρίζουν στο μοντέλο μοναδικό ήχο. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει kit αφαίρεσης καθρεφτών και πινακίδας, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και τάπα ρεζερβουάρ σε Centenary Bronze, όλα σχεδιασμένα για χρήση στην πίστα. Η Panigale V4 S 100 παραδίδεται σε αποκλειστικό, ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Panigale V2 S 100 – 750 Super Sport Desmo, 1975

Η εμφάνιση της Panigale V2 S 100 αντλεί έμπνευση από την 750 Super Sport Desmo με την οποία ο Franco Uncini κατέκτησε το Ιταλικό Πρωτάθλημα του 1975, με την ομάδα του Bruno Spaggiari.

Στα τέλη του 1973, η Ducati ανέθεσε τη διαχείριση της ομάδας στον Spaggiari, πρώην αναβάτη και ιδρυτή αγωνιστικής ομάδας, με στόχο τη συμμετοχή στο Ιταλικό Πρωτάθλημα μοτοσυκλετών παραγωγής. Ο κίτρινος χρωματισμός παρέπεμπε στα μοντέλα δρόμου 750 Sport, ενώ οι καφέ/μπορντό λεπτομέρειες συνδέονταν με εσωλέμβιους κινητήρες που συναρμολογούνταν τότε στο Borgo Panigale.

Η Panigale V2 S 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, sport τιμόνια από κατεργασμένο αλουμίνιο, σταμπιλιζατέρ τιμονιού και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό. Είναι επίσης το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας Ducati V2 με ξηρό συμπλέκτη, ειδικά εξελιγμένο για τη συγκεκριμένη έκδοση. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει kit αφαίρεσης καθρεφτών και πινακίδας, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και στεφάνι τάπας ρεζερβουάρ σε Centenary Bronze, όλα για χρήση στην πίστα.

Streetfighter V4 S 100 – Ducati 900 Sport Desmo Darmah, 1979

Η εμφάνιση της Streetfighter V4 S 100 είναι εμπνευσμένη από την 900 Sport Desmo Darmah του 1979. Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, οι μαύρες και χρυσές γραφιστικές ταυτότητες κυριαρχούσαν στον κόσμο του motorsport. Η Ducati υιοθέτησε αυτόν τον συνδυασμό στην 900 Sport Desmo Darmah, μια μοτοσυκλέτα που, με σημερινούς όρους, θα μπορούσε να θεωρηθεί Streetfighter πριν από την εποχή της.

Η ονομασία Darmah και το χαρακτηριστικό κεφάλι τίγρης στα πλαϊνά πάνελ αντανακλούσαν τη γοητεία της εποχής για το εξωτικό και το φαντασιακό. Το ίδιο γραφικό στοιχείο εμφανίζεται και στην ουρά της Streetfighter V4 Collezione 100, καθώς και στο αντίστοιχο κράνος και jacket.

Η Streetfighter V4 S 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, πίσω λασπωτήρα, κάλυμμα κινητήρα και εξάτμιση από premium ανθρακονήματα, ξηρό συμπλέκτη και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει kit αφαίρεσης καθρεφτών και πινακίδας, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και τάπα ρεζερβουάρ σε Centenary Bronze, όλα για χρήση στην πίστα.

Η Streetfighter V4 S 100 παραδίδεται σε ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Monster 100 – Monster S4Rs Tricolore, 2008

Ο τρίχρωμος χρωματισμός της Monster 100 είναι εμπνευσμένος από τη Monster S4Rs Tricolore του 2008. Η Monster S4Rs Tricolore αποτέλεσε ουσιαστικά την τελική έκδοση της πρώτης γενιάς Monster, την οποία η Ducati παρήγαγε από τις 5 Μαρτίου 1993 έως το 2008. Το μοντέλο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμβληματικές μοτοσυκλέτες, όχι μόνο για τη Ducati, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο της μοτοσυκλέτας.

Η Monster 100 ξεχωρίζει χάρη στον ξηρό συμπλέκτη, με κάλυμμα από ανθρακονήματα που περιλαμβάνεται στο πακέτο, τη σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, τον ανεμοθώρακα και το kit καλύμματος σέλας που της χαρίζει single-seater εμφάνιση. Η πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό είναι τοποθετημένη στις κατεργασμένες πλάκες τιμονιού, ενώ η ίδια απόχρωση χρησιμοποιείται στο στεφάνι της τάπας καυσίμου και στις δαγκάνες φρένων.

XDiavel V4 100 – 750 Super Sport “California Hot Rod”, 1977

Η εμφάνιση της XDiavel V4 100 είναι εμπνευσμένη από την ειδική 750 Super Sport “California Hot Rod”, τη μοτοσυκλέτα με την οποία ο Cook Neilson έγραψε ιστορία για τη Ducati, κερδίζοντας στη Daytona το 1977. Ήταν η πρώτη φορά που ιταλική μοτοσυκλέτα κέρδισε στις Ηνωμένες Πολιτείες αγώνα βασισμένο σε μοντέλα παραγωγής, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά τη δημοφιλία και τις πωλήσεις της Ducati στην αμερικανική αγορά.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η παρουσία της Ducati στις ΗΠΑ περιοριζόταν ουσιαστικά στο Scrambler, ένα σχεδόν off-road μοντέλο που εισαγόταν από τους αδελφούς Berliner. Ο θρίαμβος του Neilson στη Daytona άλλαξε τα δεδομένα.

Η XDiavel V4 100 ξεχωρίζει ακόμη και μέσα στην Collezione 100 χάρη στη δερμάτινη σέλα με κεντημένο λογότυπο Ducati 100 και στο κεντρικό τμήμα του τιμονιού, κατεργασμένο από μασίφ υλικό, με πλακέτα Centenary Bronze που φέρει το όνομα και τον σειριακό αριθμό. Ο ξηρός συμπλέκτης κάνει την οδηγική εμπειρία ακόμη πιο προσωπική. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δερμάτινη σέλα συνεπιβάτη, στεφάνι τάπας καυσίμου σε Centenary Bronze και ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη, το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση στον δρόμο. Η XDiavel V4 100 παραδίδεται σε ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Diavel V4 RS 100 – 900 Replica, 1979

Η εμφάνιση της Diavel V4 RS 100 είναι εμπνευσμένη από την 900 Replica του 1979, μία από τις πιο εμβληματικές μοτοσυκλέτες δρόμου στην ιστορία της Ducati. Μετά τη νίκη της Ducati στο Tourist Trophy του 1978, η εταιρεία από το Borgo Panigale ξεκίνησε την παραγωγή μοντέλων με εμφάνιση εμπνευσμένη από τη νικηφόρα 900 του Isle of Man. Έτσι γεννήθηκε η 900 Replica, η πρώτη Ducati δρόμου που αποτέλεσε replica αγωνιστικής μοτοσυκλέτας και έγινε αμέσως αντικείμενο πόθου για τους Ducatisti.

Η πράσινη και κόκκινη εμφάνιση με λευκές λωρίδες αναπαρήγαγε τον χρωματικό συνδυασμό της νικηφόρας μοτοσυκλέτας και αποτέλεσε μια πρώιμη εκδοχή «ιταλικής» γραφιστικής ταυτότητας, την οποία η Ducati θα αξιοποιούσε αργότερα σε ορισμένα από τα πιο σπορ και αποκλειστικά μοντέλα της.

Η Diavel V4 RS 100 βασίζεται στην Diavel V4 RS και εξοπλίζεται με κινητήρα Desmosedici Stradale. Διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, κεντρικό τμήμα τιμονιού κατεργασμένο από μασίφ υλικό με πλακέτα Centenary Bronze, καθώς και στεφάνι τάπας καυσίμου στο ίδιο φινίρισμα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σέλα συνεπιβάτη από Alcantara, τάπα καυσίμου από κατεργασμένο υλικό και ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο. Η Diavel V4 RS 100 παραδίδεται σε ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Multistrada V4 RS 100 – 500 SL Pantah, 1979

Η εμφάνιση της Multistrada V4 RS 100 είναι εμπνευσμένη από την 500 SL Pantah του 1979, μιας χρονιάς σημαντικών τεχνικών καινοτομιών για τη Ducati. Η 500 SL Pantah ήταν η πρώτη Ducati με χωροδικτύωμα, αν και αρκετά διαφορετικό από το πλαίσιο που θα χαρακτήριζε τη μάρκα για σχεδόν μισό αιώνα. Εξοπλιζόταν με τον κινητήρα Pantah, ο οποίος αντικατέστησε τα κωνικά γρανάζια που χρησιμοποιούνταν από την Gran Sport Marianna του 1955.

Με γωνιώδη σχεδίαση χαρακτηριστική των αρχών της δεκαετίας του 1980 και εμφάνιση με λογότυπο σχεδιασμένο από τον Giorgetto Giugiaro, η 500 SL Pantah εκτιμήθηκε για την ευκολία οδήγησης και το χαμηλό της βάρος. Καθώς η Multistrada V4 RS 100 βασίζεται στην κορυφαία Multistrada V4 RS με κινητήρα Desmosedici Stradale, η livery φέρει επίσης το λογότυπο Desmo στο πίσω μέρος.

Η Multistrada V4 RS 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100 και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό στους σφιγκτήρες του τιμονιού και στην κατεργασμένη πλάκα τιμονιού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στεφάνι τάπας καυσίμου σε Centenary Bronze και ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη από ανθρακονήματα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο. Η Multistrada V4 RS 100 παραδίδεται σε ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Scrambler 100 – 250 Scrambler, 1962

Η εμφάνιση της Scrambler 100 είναι εμπνευσμένη από την 250 Scrambler του 1962, την πρώτη έκδοση Ducati Scrambler, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι απαρχές του Scrambler συνδέονται με τον Joe Berliner, τον πρώτο Αμερικανό εισαγωγέα της Ducati, ο οποίος ζητούσε ένα νέο μοντέλο για τις ΗΠΑ. Η δημοσιότητα από τον γύρο του κόσμου των Monetti και Tartarini το 1957 είχε ήδη ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της Ducati στην Αμερική, όπου η μάρκα παρέμενε έως τότε σχεδόν άγνωστη.

Ο Berliner ζήτησε από τη Ducati μια off-road dirt track μοτοσυκλέτα, μια ιδέα που δεν είχε προηγουμένως εξεταστεί στο Borgo Panigale. Η απάντηση ήρθε το 1962 με την 250 Scrambler. Η τεχνική βάση της Scrambler 100 είναι η Scrambler Nightshift, αναβαθμισμένη με σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100 και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό, τοποθετημένη στους κατεργασμένους σφιγκτήρες τιμονιού. Περιλαμβάνεται επίσης τάπα καυσίμου από κατεργασμένο υλικό, με στεφάνι σε Centenary Bronze.

Hypermotard V2 SP 100 – Ducati 860 “24 Horas de Montjuïc”, 1975

Η εμφάνιση της Hypermotard V2 SP 100 είναι εμπνευσμένη από την Ducati 860 “24 Horas de Montjuïc”. Μετά τη νίκη στο Imola 200 του 1972, η Ducati επένδυσε στους αγώνες με μοτοσυκλέτες βασισμένες σε μοντέλα παραγωγής, ιδιαίτερα στους αγώνες αντοχής. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόταν έναν δικύλινδρο κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού από τον 750, ικανό να αντέξει την καταπόνηση διοργανώσεων όπως το Bol d’Or και το 24 Horas de Montjuïc.

Η Ducati 860 έκανε νικηφόρο ντεμπούτο το 1973 ως πρωτότυπο 860 Desmo, το οποίο αργότερα εξελίχθηκε στη Ducati 900 Super Sport δρόμου. Το 1975, οι Salvador Canellas και Benjamin “Min” Grau επανέλαβαν την επιτυχία τους στον καταλανικό αγώνα, με τα έντονα χρώματα της ομάδας NCR των Nepoti και Caracchi.

Η Hypermotard V2 SP 100 βασίζεται στην έκδοση SP, με αναρτήσεις Öhlins και σφυρήλατους τροχούς. Διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό, καθώς και ξηρό συμπλέκτη. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τάπα ρεζερβουάρ σε Centenary Bronze και ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη από ανθρακονήματα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο.

DesertX 100 – Pantah “Ice”, 1981

Η εμφάνιση της DesertX 100 είναι εμπνευσμένη από την Pantah “Ice” του 1981, ένα από τα πιο ιδιαίτερα παραδείγματα product placement στην ιστορία της Ducati. Η Pantah “Ice” ήταν μια τροποποιημένη Pantah 500, με ελαστικά με καρφιά και χωρίς σύστημα πέδησης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πίστες πάγου. Εκείνη την περίοδο, η Ducati ανήκε σε κρατικούς φορείς συμμετοχών, οι οποίοι έλεγχαν και εταιρείες όπως η Alfa Romeo. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η EFIM, που έλεγχε τόσο τη Ducati όσο και την Alfa Romeo, διοργάνωσε πρωτάθλημα για Alfasud σε παγωμένες πίστες των Άλπεων. Στο διάλειμμα των αγώνων, οι έντονα χρωματισμένες Pantah “Ice” προσέφεραν θέαμα στο κοινό.

Η εμφάνιση που επιλέχθηκε για την DesertX 100, κίτρινη με μπλε λωρίδες, ανήκει σε μοντέλο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε μέρος της συλλογής του Μουσείου Ducati. Η DesertX 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100 και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό, τοποθετημένη στους αποστάτες του τιμονιού. Το ψηλό εμπρός φτερό και η αλουμινένια γρίλια ψυγείου ενισχύουν τον off-road χαρακτήρα του μοντέλου. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τάπα καυσίμου σε Centenary Bronze και γρίλια προβολέα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο.