Η KTM σπάει τα όρια με τη νέα 1390 Super Adventure R των 173 ίππων

Η KTM παρουσίασε τη μεγαλύτερη σε κυβικά Adventure που έχει κατασκευάσει ποτέ, δείχνοντας ξεκάθαρα προς τα πού κινείται η κατηγορία.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Τα τελευταία χρόνια οι adventure μοτοσυκλέτες οδηγούν τις εξελίξεις. Περισσότερα ηλεκτρονικά, πιο εξελιγμένα πακέτα ασφαλείας, καλύτερες ταξιδιωτικές δυνατότητες και φυσικά, όλο και μεγαλύτεροι κινητήρες.

Αν γυρίσουμε πίσω στις αρχές του 2000, οι 950 και 990 Adventure θεωρούνταν μεγάλες. Έπειτα ήρθαν οι 1.200άρες. Η Yamaha XT1200Z Super Ténéré, η Triumph Tiger 1200, αργότερα η BMW R1250 GS που έγινε σημείο αναφοράς. Στο ίδιο παιχνίδι μπήκαν και η KTM 1290 Super Adventure μαζί με τη Ducati Multistrada V4. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, το όριο ανεβαίνει ξανά.

Η νέα KTM 1390 Super Adventure R για το 2026 ανεβάζει τον κυβισμό στα 1.350cc, από τα 1.300 της προηγούμενης γενιάς. Η απόδοση φτάνει τους 173 ίππους και η ροπή τα 145 Nm. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στα νούμερα. Ο κινητήρας διαθέτει ανασχεδιασμένα εσωτερικά μέρη και τη νέα τεχνολογία CAMSHIFT. Σε υψηλές στροφές οι εκκεντροφόροι μετακινούνται πλευρικά, αυξάνοντας το άνοιγμα και τη διάρκεια λειτουργίας των βαλβίδων για μέγιστη απόδοση. Σε χαμηλές στροφές η λειτουργία γίνεται πιο ήπια, βελτιώνοντας την ομαλότητα και την ευχρηστία, ενώ παράλληλα μειώνεται η κατανάλωση και οι εκπομπές.

Το πλαίσιο είναι πιο άκαμπτο, με χωροδικτύωμα από ατσάλι χρωμίου-μολυβδαινίου, ενώ η εργοστασιακή προστασία κινητήρα υπογραμμίζει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα της έκδοσης R. Στις αναρτήσεις συναντάμε WP XPLOR 48 mm split cartridge πιρούνι μπροστά και πίσω WP XPLOR Progressive Damping System αμορτισέρ. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δίσκους 320 mm εμπρός με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Brembo και πίσω δίσκο 267 mm με διπίστονη δαγκάνα.

Η σχεδίαση έχει γίνει πιο αιχμηρή, με νέα LED φωτιστικά σώματα και χαμηλότερου προφίλ ζελατίνα. Στο κέντρο του cockpit βρίσκεται κάθετα τοποθετημένη TFT οθόνη 8 ιντσών. Τα βασικά προγράμματα οδήγησης είναι Rain, Street, Sport και Offroad, ενώ υπάρχει επίσης πλήρως παραμετροποιήσιμη επιλογή. Προαιρετικά προσφέρεται το Rally mode για μέγιστη απόδοση. Διαθέτει έως εννέα επίπεδα ρύθμισης ολίσθησης και δυνατότητα ελεγχόμενης ανύψωσης του εμπρός τροχού, με Offroad ABS που επιτρέπει μπλοκάρισμα του πίσω τροχού.

Για όσους θέλουν πιο ασφάλτινο προσανατολισμό, η 1390 Super Adventure S Evo αποτελεί την εναλλακτική. Διατηρεί τον ίδιο κινητήρα, αλλά φορά εμπρός τροχό 19 ιντσών αντί 21. Διαθέτει επίσης WP Semi-Active Technology που προσαρμόζει τις αναρτήσεις σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση. Επιπλέον, εισάγεται για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της KTM το νέο Automated Manual Transmission, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ κλασικής αλλαγής ταχυτήτων ή πλήρως αυτόματης λειτουργίας.

Η 1390 Super Adventure R ανακοινώνεται με βάρος 248 κιλά και ύψος σέλας 880 mm. Η τιμή της ξεκινά από 24.980 ευρώ, ενώ η S Evo από 26.540 ευρώ.

Τα 173 άλογα ακούγονται εντυπωσιακά. Όμως το ερώτημα παραμένει. Πόση ισχύ χρειάζεται πραγματικά μία adventure μοτοσυκλέτα; Με τέτοιο βάρος και τέτοιο ύψος σέλας, η νέα 1390 απευθύνεται σε έμπειρους αναβάτες που ξέρουν πραγματικά τι ζητάνε. Η φιλοσοφία της κατηγορίας βασίζεται στην ελευθερία κίνησης παντού. Το αν τα περισσότερα κυβικά εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό ή απλώς ανεβάζουν τον πήχη των αριθμών, είναι μία συζήτηση εν εξελίξει.