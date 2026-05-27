Η Limited Edition BMW των 115 μονάδων που κοστίζει 50.000 ευρώ

Η γερμανική εταιρεία γιορτάζει τον θρυλικό αγώνα Isle of Man TT με μια άκρως συλλεκτική έκδοση 218 ίππων σε «βρετανικό» πράσινο χρώμα

Η BMW Motorrad αποκαλύπτει μια εξαιρετικά περιορισμένη εκδοχή της κορυφαίας της superbike, θέλοντας να τιμήσει την 115η επέτειο του εμβληματικού και γεμάτου προκλήσεις αγώνα Isle of Man TT. Η συγκεκριμένη έκδοση, η οποία θα παραχθεί σε μόλις 115 αντίτυπα παγκοσμίως, απευθύνεται κυρίως σε φανατικούς συλλέκτες και αναβάτες που αναζητούν την απόλυτη αποκλειστικότητα, με την τιμή της να φτάνει τα 50.000 ευρώ ή και να τα ξεπερνά, σε συγκεκριμένες αγορές.

Το στοιχείο που κλέβει την παράσταση με την πρώτη ματιά είναι το ιδιαίτερο ματ φινίρισμα σε απόχρωση British Racing Green, μια επιλογή άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βρετανική αγωνιστική κληρονομιά. Το fairing είναι διακοσμημένο με ειδικά σχεδιασμένα γραφικά που απεικονίζουν τη διάσημη ορεινή διαδρομή (Mountain Course), αποτυπώνοντας τις αριστερές στροφές στην αριστερή πλευρά του fairing και τις δεξιές, στην αντίστοιχη δεξιά.

Η μοτοσυκλέτα φέρει στον βασικό της εξοπλισμό το κορυφαίο πακέτο M Competition, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος εξαρτημάτων από ανθρακονήματα όπως οι τροχοί, το εμπρός και πίσω φτερό, το κάλυμμα του φιλτροκουτιού και το προστατευτικότης αλυσίδας. Η premium αισθητική ολοκληρώνεται με ένα αλουμινένιο ρεζερβουάρ σε σατινέ φινίριμσα, μια κομψή σέλα επενδυμένη μεAlcantara, μαύρο ψαλίδι, χαραγμένη αρίθμηση στην πάνω τιμονόπλακα και –φυσικά- πιστοποιητικό γνησιότητας.

Στο κομμάτι των επιδόσεων, η μοτοσυκλέτα διατηρεί τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά της εργοστασιακής M 1000 RR. Η ισχύς πηγάζει από έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 999 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 218 ίππους ενώ η μοτοσυκλέτα φέρει winglets (αεροτομές) για μέγιστη σταθερότητα σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 300 χλμ./ώρα.

Nα σημειώσουμε επίσης, ότι η BMW διατηρεί μια «ειδική σχέση» με αυτό που χαρακτηρίζεται ως «ο πιο επικίνδυνος αγώνας του κόσμου», αφού ο ταχύτερος γύρος που έχει καταγραφεί ποτέ στο Isle of Man TT σημειώθηκε το 2023, από τον Peter Hickman, στη σέλα μιας BMW Μ1000RR.