Η Moto Morini στοχεύει την αγορά μικρών adventure με το ολοκαίνουργιο Alltrhike

Η αγορά των entry-level, μικρών adventure μοτοσυκλετών γνωρίζει άνθηση τον τελευταίο καιρό. Ευρώπη, Ασία, ακόμη και η Λατινική Αμερική έχουν υιοθετήσει τη νέα αυτή τάση.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Κατασκευαστές όπως η Royal Enfield, η KTM και η CFMoto έχουν ήδη ισχυρές προτάσεις κάτω από τα 500cc στην κατηγορία adventure (ADV). Ενώ “μεγάλοι παίκτες” όπως η BMW Motorrad εργάζονται εντατικά για να παρουσιάσουν νέα μοντέλα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα γνωστά ονόματα, εμφανίζεται και η Moto Morini με τη δική της πρόταση.

Παρά τις ιταλικές ρίζες της, η Moto Morini ανήκει τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια στη Zhejiang, η οποία είναι μέρος του κινεζικού ομίλου Zhongneng Vehicle Group. Από τότε η ογδόντα οκτάχρονη εταιρεία έχει παρουσιάσει ενδιαφέρουσες μοτοσυκλέτες, όπως την ιδιαίτερα δημοφιλή X-Cape 700 ADV.

Τώρα, κάνει πρεμιέρα το παράξενα ονομασμένο Alltrhike. Ένας συνδυασμός των λέξεων “all-terrain” και “hike”. Προφανώς για να τονιστεί η ευελιξία και η ικανότητά του να κινείται εκτός δρόμου. Πρωτοπαρουσιάστηκε ως concept στην περσινή EICMA και έρχεται ως η πρώτη μικρού κυβισμού off-road μοτοσυκλέτα της Moto Morini.

Το Alltrhike κινείται από έναν υδρόψυκτο, δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα 450cc. Αποδίδει 44 ίππους και 43,3 Nm ροπής, αρκετά για να ταξιδεύει με άνεση γύρω στα 145 χλμ/ώρα. Οι επιδόσεις του είναι συγκρίσιμες με εκείνες της Royal Enfield Himalayan 450 και της CFMoto 450MT, δύο από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις στην κατηγορία κάτω των 500cc.

Η Moto Morini δηλώνει ότι ο κινητήρας είναι ρυθμισμένος περισσότερο για ομαλή και ελεγχόμενη απόδοση παρά για υψηλές στροφές. Κάτι που έχει νόημα, αφού μια τέτοια μοτοσυκλέτα προορίζεται περισσότερο για χωμάτινα μονοπάτια παρά για ατελείωτες ευθείες αυτοκινητοδρόμων.

Ένα αλουμινένιο ψαλίδι υποστηρίζει το ατσάλινο πλαίσιο. Η ανάρτηση περιλαμβάνει μπροστινό πιρούνι Kayaba 41 χλστ. με διαδρομή 208 χλστ. Πίσω αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης και διαδρομή 190 χλστ. Σε συνδυασμό με τους τροχούς 21 ιντσών μπροστά και 18 ιντσών πίσω, η μοτοσυκλέτα διαθέτει όλα τα μηχανικά στοιχεία μιας γνήσιας adventure μοτοσυκλέτας.

Στα φρένα, έχουμε δισκόπλακες στους δύο τροχούς, με ABS και traction control. Από άποψη εξοπλισμού, βρίσκουμε στάνταρ παροχή USB, σύστημα GPS, ρυθμιζόμενη ζελατίνα και κεντρικό σταντ. Για όσους θέλουν περισσότερα, η έκδοση High Equipped διαθέτει προστατευτικά χεριών, θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα. Ιδανικά για την οδήγηση σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Διαβάστε επίσης: Μια Ducati 821 σε πλήρη μεταμόρφωση από την Bandit9

Το βάρος της μοτοσυκλέτας είναι 190 κιλά, η απόσταση από το έδαφος 215 χλστ., το ύψος της σέλας 840 χλστ. Το ρεζερβουάρ γεμίζει με την αφθονία των 18,5 λίτρων καυσίμου. Δεν υπάρχει παράπονο για την απόσταση από το έδαφος ή τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ. Ίσως όμως να ήταν προτιμότερο το μικρότερο βάρος με χαμηλότερη σέλα, ώστε να είναι πιο προσιτή στους νέους αναβάτες, για τους οποίους προορίζεται άλλωστε.

Βέβαια, το να κατασκευάσεις μια μοτοσυκλέτα είναι μόνο το ένα θέμα. Το να τη διαφημίσεις, να την τιμολογήσεις σωστά, να φροντίσεις για το δίκτυο αντιπροσώπων και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, είναι αυτά που τελικά θα καθορίσουν την επιτυχία της. Το σίγουρο είναι ότι τα μόλις 6.000€ που κοστίζει, δεν την αφήνουν να περάσει απαρατήρητη.

Το κινεζικό 7-θέσιο που έχει 217 PS και καίει 1,2 lt/100km – Κοστίζει 32.500 ευρώ

Το νέο αυτοκίνητο πόλης που ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 22.490 ευρώ

Η Ford θέλει να φτιάξει ένα off-road supercar με 1.000+ ίππους