Η μοτοσυκλέτα παραγωγής με το φαρδύτερο πίσω ελαστικό – Το Benda LFC700 σπάει τα ρεκόρ!

Η κινεζική Benda Motorcycles παρουσίασε το LFC700, ένα power cruiser που γράφει ιστορία με το πίσω ελαστικό του, που είναι κατά πολύ φαρδύτερο από αυτό των Ducati Diavel και του Triumph Rocket 3

Ήταν ένα πρωϊνό σαν όλα τα άλλα στα κεντρικά της Benda Mototrcycles στην Ηangzhou της Kίνας. Το τμήμα σχεδίασης και εξέλιξης είχε meeting με αντικείμενο συζήτησης το νέο power cruiser μοντέλο που ετοιμάζανε. Η ερώτηση που τέθηκε στον επικεφαλής του project ήταν απλή:

«Πόσο φαρδύ θέλετε το πίσω ελαστικό;»

H απάντηση του ήταν «ναι»

Πλαααααάτος

Λίγους μήνες μετά, το Benda LFC700 ήταν έτοιμο. Ένα Power Cruiser με τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα, αξιόλογα περιφερειακά όμορφη σχεδίαση και… πίσω ελαστικό διαστάσεων 310/35-18! Πέραν του πλάτους, πρέπει να αποτελεί και ρεκόρ προφίλ…

Τα 310 χλστ. πλάτος πέλματος είναι πάρα πολλά. Φανταστείτε ότι είναι μεγαλύτερο από μια κόλλα A4 μεγέθους στην μεγάλη πλευρά της. Είναι πολλά ακόμα και σε αυτοκινητιστικά δεδομένα, με την διάσταση αυτή να την συναντάμε μόνο σε πανάκριβα μοντέλα επιδόσεων. Στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, πολύ απλά δεν υπάρχει προηγούμενο, τουλάχιστον σε μοντέλο παραγωγής.

Το ρεκόρ, μέχρι να έρθει η Benda και να το συντρίψει, ανήκε στην Ducati και στην Triumph, που τοποθετούν ελαστικά 240mm στα μοντέλα Diavel (& XDiavel) και στο Rocket 3 Storm αντιστοίχως.

Βέβαια στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα με V4 κινητήρα 1.158 κ.εκ. και 168 ίππους και στη δεύτερη, για μοτέρ 2.458 κ.εκ. και απόδοση 182 ίππους…

Έχει νόημα;

Να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, όχι, ειδικά για το LFC700 των 84 ίππων. Το μόνο που εξυπηρετεί αυτή η επιλογή είναι καθαρά το αισθητικό κομμάτι, αφού τα power cruiser –ή όσο θέλουν να φαίνονται έτσι- έχουν ιδιαίτερα φαρδιά ελαστικά. Απλά η Benda το παράκανε.

Σε πρακτικό επίπεδο, ένα ελαστικό με αυτό το πέλμα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στην ευελιξία και στην ευκολία εναλλαγής κλίσεων, πόσο μάλλον όταν η μοτοσυκλέτα της Benda, ζυγίζει 278 κιλά και έχει μεταξόνιο 1.720 χλστ. Δεν την έχουμε οδηγήσει βέβαια αλλά ρισκάρουμε να πούμε ότι δεν θα είναι και το πιο ευκίνητο μοντέλο.

Όμορφο, εντυπωσιακά περιφερειακά και ψηφιακή μετριοπάθεια

Το LFC700 έχει ωραία και ισορροπημένη σχεδίαση, με λεπτομέρειες, όπως η τετραπλή πλαϊνή απόληξη των εξατμίσεων στην δεξιά πλευρά και ο προβολέας που μοιάζει με τουρμπίνα (δεν είναι… μοιάζει) να του προσδίδουν ξεχωριστό χαρακτήρα και ταυτότητα.

Τα περιφερειακά είναι εντυπωσιακά, με ανεστραμμένο μπροστινό της KYB και τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες της brembo, εκεί που ίσως υστερεί λίγο η μοτοσυκλέτα σε σχέση με το τι θεωρείται «standard» στις μέρες μας, είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Υπάρχει ABS και TFT έγχρωμη οθόνη. Τελεία. Ούτε ridind modes, ούτε traction control και IMU, ούτε τίποτα τέτοια. Αλλά ok, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, έχει πίσω ελαστικό 310/35-18 και αυτό αρκεί!