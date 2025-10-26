quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η μοτοσυκλέτα παραγωγής με το φαρδύτερο πίσω ελαστικό – Το Benda LFC700 σπάει τα ρεκόρ!

ΚΥΡΙΑΚΗ | 26.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-motosykleta-paragogis-me-to-fardytero-piso-elastiko-to-benda-lfc700-spaei-ta-rekor-780583

Η κινεζική Benda Motorcycles παρουσίασε το LFC700, ένα power cruiser που γράφει ιστορία με το πίσω ελαστικό του, που είναι κατά πολύ φαρδύτερο  από  αυτό των Ducati Diavel και του Triumph Rocket 3

Ήταν ένα πρωϊνό σαν όλα τα άλλα στα κεντρικά της Benda Mototrcycles στην Ηangzhou της Kίνας. Το τμήμα σχεδίασης και εξέλιξης είχε meeting με αντικείμενο συζήτησης το νέο power cruiser μοντέλο που ετοιμάζανε. Η ερώτηση που τέθηκε στον επικεφαλής του project ήταν απλή:

«Πόσο φαρδύ θέλετε το πίσω ελαστικό;»

H απάντηση του ήταν «ναι»

Πλαααααάτος

Λίγους μήνες μετά, το Benda LFC700 ήταν έτοιμο. Ένα Power Cruiser με τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα, αξιόλογα περιφερειακά όμορφη σχεδίαση και… πίσω ελαστικό διαστάσεων 310/35-18! Πέραν του πλάτους, πρέπει να αποτελεί και ρεκόρ προφίλ…

Τα 310 χλστ. πλάτος πέλματος είναι πάρα πολλά. Φανταστείτε ότι είναι μεγαλύτερο από μια κόλλα A4 μεγέθους στην μεγάλη πλευρά της. Είναι πολλά ακόμα και σε αυτοκινητιστικά δεδομένα, με την διάσταση αυτή να την συναντάμε μόνο σε πανάκριβα μοντέλα επιδόσεων.  Στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, πολύ απλά δεν υπάρχει προηγούμενο, τουλάχιστον σε μοντέλο παραγωγής.

Το ρεκόρ, μέχρι να έρθει η Benda και να το συντρίψει, ανήκε στην Ducati και στην Triumph, που τοποθετούν ελαστικά 240mm στα μοντέλα Diavel (& XDiavel) και στο Rocket 3 Storm αντιστοίχως.

Βέβαια στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα με V4 κινητήρα 1.158 κ.εκ. και 168 ίππους και στη δεύτερη, για μοτέρ 2.458 κ.εκ. και απόδοση 182 ίππους…

Έχει νόημα;

Να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, όχι, ειδικά για το LFC700 των 84 ίππων. Το μόνο που εξυπηρετεί αυτή η επιλογή είναι καθαρά το αισθητικό κομμάτι, αφού τα power cruiser –ή όσο θέλουν να φαίνονται έτσι- έχουν ιδιαίτερα φαρδιά ελαστικά. Απλά η Benda το παράκανε.

Σε πρακτικό επίπεδο, ένα ελαστικό με αυτό το πέλμα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στην ευελιξία και στην ευκολία εναλλαγής κλίσεων, πόσο μάλλον όταν η μοτοσυκλέτα της Benda, ζυγίζει 278 κιλά και έχει μεταξόνιο 1.720 χλστ. Δεν την έχουμε οδηγήσει βέβαια αλλά ρισκάρουμε να πούμε ότι δεν θα είναι και το πιο ευκίνητο μοντέλο.

Όμορφο, εντυπωσιακά περιφερειακά και ψηφιακή μετριοπάθεια

Το LFC700 έχει ωραία και ισορροπημένη σχεδίαση, με λεπτομέρειες, όπως η τετραπλή πλαϊνή απόληξη των εξατμίσεων στην δεξιά πλευρά και ο προβολέας που μοιάζει με τουρμπίνα (δεν είναι… μοιάζει) να του προσδίδουν ξεχωριστό χαρακτήρα και ταυτότητα.

Τα περιφερειακά είναι εντυπωσιακά, με ανεστραμμένο μπροστινό της KYB και τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες της brembo, εκεί που ίσως υστερεί λίγο η μοτοσυκλέτα σε σχέση με το τι θεωρείται «standard» στις μέρες μας, είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Υπάρχει ABS και TFT έγχρωμη οθόνη. Τελεία. Ούτε ridind modes, ούτε traction control και IMU, ούτε τίποτα τέτοια. Αλλά ok, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, έχει πίσω ελαστικό 310/35-18 και αυτό αρκεί!

Τι κρατάμε

  • Το Benda LFC700 διαθέτει το φαρδύτερο πίσω ελαστικό παραγωγής στον κόσμο, διαστάσεων 310/35-18.

  • Ξεπέρασε τα προηγούμενα ρεκόρ των Ducati Diavel V4 και Triumph Rocket 3, που φορούν 240 mm.

  • Ο τετρακύλινδρος κινητήρας του αποδίδει 84 ίππους, αλλά το μεγάλο λάστιχο εξυπηρετεί κυρίως την εμφάνιση.

  • Πιθανότατα όχι και ότι πιο ευέλικτο,  ειδικά σε συνδυασμό με το βάρος των 278 kg και το μεταξόνιο των 1.720 mm.

  • Παρά τα βασικά ηλεκτρονικά (ABS, TFT οθόνη), το LFC700 ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή σχεδίαση και τα ποιοτικά περιφερειακά του — με KYB ανάρτηση και Brembo φρένα.

Όλες οι ειδήσεις

To ηλεκτρικό SUV της Audi που συνδυάζει στυλ, άνεση και αυτονομία

Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

GAC AION: Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Benda#Benda LFC700
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

kawasaki-i-epistrofi-tou-z1100-779937

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

20.10.2025

Kawasaki: Η επιστροφή του Z1100
honda-wn7-i-proti-ilektriki-motosykleta-tis-honda-pagkosmia-premiera-778174

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

14.10.2025

Honda WN7: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Honda – Παγκόσμια πρεμιέρα
indian-challenger-katarripsi-rekor-58-eton-sto-bonneville-779193

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

14.10.2025

Indian Challenger: Κατάρριψη ρεκόρ 58 ετών στο Bonneville
ducati-v21l-to-ilektriko-agonistiko-tis-ducati-ginetai-to-proto-ochima-me-solid-state-bataria-778190

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

12.10.2025

Ducati V21L: Το ηλεκτρικό αγωνιστικό της Ducati γίνεται το πρώτο όχημα με solid-state μπαταρία
track-day-bmw-m-festival-me-ta-m-tis-bmw-motorrad-stin-pista-778937

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

11.10.2025

Track Day BMW M Festival! Με τα M της BMW Motorrad στην πίστα!
suzuki-v-strom-800-20-chronia-meta-778862

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

10.10.2025

Suzuki V-Strom 800: 20 χρόνια μετά

Πρόσφατες Ειδήσεις