ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η Phelon & Moore επιστρέφει από το παρελθόν με ρετρό roadster

ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.12.2025
Autotypos Team
i-phelon-moore-epistrefei-apo-to-parelthon-me-retro-roadster-787088

Φαίνεται πως η Norton δεν είναι η μοναδική βρετανική εταιρία που αποφάσισε να επιστρέψει από το παρελθόν

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η Phelon & Moore επανεμφανίζεται δυναμικά μετά από δεκαετίες αδράνειας, παρουσιάζοντας τη Brighton-6 Roadster. Μία ρετρό roadster μοτοσυκλέτα με ξεκάθαρη modern classic φιλοσοφία. Οι μοντέρνες κλασικές μοτοσυκλέτες γνωρίζουν τεράστια άνθηση τα τελευταία χρόνια. Η Phelon & Moore ακολουθεί τη δοκιμασμένη συνταγή που έχει φέρει επιτυχία σε εταιρείες όπως η Royal Enfield, η Honda και η Triumph.

Πριν περάσουμε όμως στη νέα μοτοσυκλέτα, αξίζει μία σύντομη ιστορική αναδρομή. Η Phelon & Moore ιδρύθηκε το 1904 στο Cleckheaton του Yorkshire και πήρε το όνομά της από τους Joah Carver Phelon και Richard Moore, οι οποίοι κατοχύρωσαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Δεν πρόκειται για ένα απλό πατενταρισμένο εξάρτημα. Ήταν η πρώτη πραγματική εφαρμογή όπου ο κινητήρας λειτουργούσε ως μέρος του πλαισίου. Ουσιαστικά δημιουργώντας ένα από τα πρώτα αυθεντικά πλαίσια μοτοσυκλέτας, σε μία εποχή όπου κυριαρχούσαν ακόμη τα “μηχανοκίνητα ποδήλατα”. Η πιο γνωστή σειρά της εταιρείας ήταν η Panther. Μεγάλες, βαριές μοτοσυκλέτες με μονοκύλινδρους κινητήρες έως 600cc. Χαμηλόστροφες αλλά εξαιρετικά αξιόπιστες.

Τόσο αξιόπιστες, ώστε να χρησιμοποιηθούν και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους από τον βρετανικό στρατό, κυρίως για τη μεταφορά μηνυμάτων.

Η παραγωγή σταμάτησε τη δεκαετία του ’60, όταν τα ιαπωνικά πλημμύρισαν την αγορά. Η εταιρεία έμεινε “παγωμένη” μέχρι το 2022, όταν μία κοινοπραξία Ευρωπαίων και Αμερικανών επενδυτών την επανέφερε στη ζωή. Σήμερα, ο σχεδιασμός και η εξέλιξη γίνονται στην Ιταλία, ενώ η παραγωγή πραγματοποιείται στην Κίνα υπό ευρωπαϊκή επίβλεψη. Μία στρατηγική γνώριμη από ονόματα όπως Benelli, Moto Morini και FB Mondial.

Πρωταγωνίστρια της επιστροφής είναι η Brighton-6 Roadster. Πρόκειται για μία σύγχρονη κλασική μοτοσυκλέτα με υγρόψυκτο, δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 550cc. Αποδίδει 60 ίππους στις 8.500 σ.α.λ. με 55,5Nm ροπής στις 6.500 σ.α.λ.. Το κιβώτιο έχει κοντές σχέσεις, όπως αρμόζει στον roadster χαρακτήρα της.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 181 km/h. Επιδόσεις απολύτως αξιοπρεπείς για μοτοσυκλέτα κάτω των 600 κυβικών. Το σημείο που προβληματίζει είναι το βάρος. Με γεμάτο ρεζερβουάρ, η Brighton-6 φτάνει τα 249 κιλά. Νούμερο αρκετά υψηλό αν συγκριθεί με ανταγωνιστές όπως το Kawasaki Z650RS ή το Royal Enfield Interceptor 650, που είναι αισθητά ελαφρύτερα.

Σε επίπεδο αναρτήσεων, μπροστά συναντάμε ανεστραμμένο πιρούνι και πίσω αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης, με διαδρομή 170 mm. Τα φρένα αποτελούνται από διπλούς δίσκους 320 mm εμπρός με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες και δίσκο 260 mm πίσω, με Bosch ABS 9.1 στον βασικό εξοπλισμό. Το ρεζερβουάρ των 20 λίτρων έχει κλασικό teardrop σχήμα. Διατίθεται σε μαύρο ή βαθύ κόκκινο, με κομψές διαγώνιες γραμμές. Το διακριτικό branding και το ανάγλυφο Union Jack στο πλάι προσθέτουν χαρακτήρα, χωρίς ιδιαίτερες υπερβολές.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σέλα δύο ατόμων με καπιτονέ ραφή, LED στρογγυλό προβολέα, TFT οθόνη 7 ιντσών με συνδεσιμότητα smartphone, ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, χούφτες, traction control και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.

Υπάρχει και η scrambler έκδοση, με διαφορετικά ελαστικά και αυξημένο ύψος σέλας. Οι ζάντες από χυτό αλουμίνιο αντικαθίστανται από ακτινωτές tubeless, με ελαστικά τύπου 70/30 δρόμου-χώματος. Η διάσταση των τροχών παραμένει στις 17 ίντσες, ενώ το ύψος της σέλας ανεβαίνει στα 820 mm. Η εμπορική διάθεση τοποθετείται στα μέσα του 2026, αρχικά στην Ευρώπη, με την τιμή να μην έχει ανακοινωθεί.

Προς το παρόν, αυτό που μετρά είναι ότι ένα ακόμη ιστορικό όνομα της μοτοσυκλετιστικής ιστορίας επιστρέφει στο προσκήνιο. Το αν θα καταφέρει να εδραιωθεί, μένει να φανεί.

Tι κρατάμε:

  • Η Phelon & Moore επανεμφανίζεται δυναμικά μετά από δεκαετίες αδράνειας
  • Η πιο γνωστή σειρά της εταιρείας ήταν η Panther. Μεγάλες, βαριές μοτοσυκλέτες αλλά εξαιρετικά αξιόπιστες
  • Τόσο αξιόπιστες, ώστε να χρησιμοποιηθούν και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους από τον βρετανικό στρατό
  • Πρωταγωνίστρια της επιστροφής είναι η Brighton-6 Roadster
