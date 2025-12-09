Η πρώτη Suzuki Hayabusa Special Edition στην Ελλάδα – Που μπορείς να τη δεις

Πέραν της ειδικής έκδοσης, η Suzuki ανακοίνωσε και τα Hayabusa toy 2026 με στοχευμένες αλλαγές και νέα χρώματα

Η εμβληματική Hayabusa αποκτά ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα με την άφιξη της πρώτης Special Edition έκδοσης στη χώρα μας. Από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, οι λάτρεις των δύο τροχών θα έχουν την ευκαιρία να την θαυμάσουν στο νέο κατάστημα Suzuki Motorcycles Sfakianakis S.A. στη Λεωφόρο Κηφισίας 24B, όπου και θα εκτίθεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, η Suzuki παρουσιάζει και την ανανεωμένη Hayabusa του 2026, η οποία κάνει πρεμιέρα με τρεις νέους χρωματικούς συνδυασμούς, που τονίζουν ακόμα περισσότερο τη δυναμική αισθητική της:

Candy Daring Red / Glass Sparkle Black (AV4)

Metallic Galaxy Gray / Candy Burnt Gold (C81)

Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White (JWN)

Η Hayabusa έχει γράψει ιστορία ως μία από τις πιο εντυπωσιακές και αναγνωρίσιμες μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων στον κόσμο. Ο συνδυασμός ισχύος, τεχνολογίας αιχμής και κορυφαίας ποιότητας κατασκευής τη διατηρεί στην κορυφή των υπερμοτοσυκλετών, με οδήγηση που παραμένει απολαυστική και σίγουρη σε κάθε στροφή.

Νέα χρονιά με αναβαθμίσεις ουσίας

Στην έκδοση του 2026 η Hayabusa εξοπλίζεται με:

Ελαφρύτερη μπαταρία ιόντων λιθίου ELIIY Power

Εξελιγμένα riding modes, με ακόμη καλύτερη ροπή χαμηλά

Cruise Control που πλέον παραμένει ενεργό και κατά τις αλλαγές ταχυτήτων

Πιο ομαλή λειτουργία Launch Control για ιδανικές εκκινήσεις

Η Special Edition – Συλλεκτικές λεπτομέρειες

Η ειδική αυτή έκδοση βασίζεται στην ίδια θρυλική πλατφόρμα της Hayabusa, όμως ενισχύει τον premium χαρακτήρα της με μοναδικά στοιχεία που δεν συναντώνται στις συμβατικές εκδόσεις. Μεταξύ αυτών:

Μοναδικό έμβλημα Special Edition στο τεπόζιτο

στο τεπόζιτο Λευκή διακοσμητική λωρίδα στο φέρινγκ

στο φέρινγκ Αποκλειστικά γραφικά

Μονόσελο ειδικού σχεδιασμού στον βασικό εξοπλισμό

στον βασικό εξοπλισμό Ανάγλυφο λογότυπο SUZUKI στο ρεζερβουάρ

στο ρεζερβουάρ Ειδική εξάτμιση που ξεχωρίζει οπτικά και ηχητικά

Ένα ραντεβού που δεν πρέπει να χάσουν οι φίλοι των sport bikes

Η πρώτη Hayabusa Special Edition που πατά ελληνικό έδαφος — μαζί με μια Hayabusa 2026 στο χρώμα Candy Daring Red / Glass Sparkle Black (AV4) — θα εκτίθενται στο κατάστημα της Sfakianakis στη Λεωφόρο Κηφισίας, προσκαλώντας τους φανατικούς αναβάτες να τις δουν από κοντά.

Το best-seller οικογενειακό SUV της Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα τώρα με 19.000 ευρώ

Βενζίνη και diesel ακριβαίνουν: Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

Το πιο «μουράτο» cabrio SUV από τη Mercedes-Benz βρίσκεται προ των πυλών