Η Royal Enfield μπαίνει στο παιχνίδι των ηλεκτρικών

Η Royal Enfield κάνει το μεγάλο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση με μία μοτοσυκλέτα που ήδη συζητιέται έντονα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η Flying Flea C6 έκανε επίσημο ντεμπούτο στην Ινδία, επιβεβαιώνοντας το χρονοδιάγραμμα για την άνοιξη του 2026, με το πιο εντυπωσιακό στοιχείο να μην είναι οι επιδόσεις αλλά η τιμή.

Στην εγχώρια αγορά κοστίζει περίπου 279.000 ρουπίες, δηλαδή κοντά στα 2.566 ευρώ. Υπάρχει μάλιστα επιλογή “battery-as-a-service” που ρίχνει το ποσό ακόμα χαμηλότερα, γύρω στα 1.796 ευρώ. Πρόκειται για νούμερα που αλλάζουν τα δεδομένα, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψη ότι μιλάμε για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας.

Φυσικά, η εικόνα αυτή δύσκολα θα μεταφερθεί αυτούσια σε άλλες αγορές. Φόροι, τελωνεία, διαδικασίες έγκρισης ανεβάζουν σημαντικά το τελικό κόστος. Παρόλα αυτά, η βάση που θέτει η C6 δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση για επιθετική τιμολόγηση.

Στο τεχνικό κομμάτι, η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη ισχύος 15,4kW. Η ροπή φτάνει τα 60Nm, με τελική ταχύτητα περίπου 115km/h. Η επιτάχυνση έως τα 60km/h ολοκληρώνεται σε 3,7 δευτερόλεπτα, κάτι που μεταφράζεται σε άμεση απόκριση μέσα στην πόλη.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 3,91kWh. Δεν εντυπωσιάζει στα χαρτιά, ωστόσο η εταιρεία ανακοινώνει αυτονομία 154km. Πρόκειται για αισιόδοξο νούμερο με βάση τα διεθνή δεδομένα, όπου συνήθως απαιτείται μεγαλύτερη χωρητικότητα για αντίστοιχη απόσταση. Σε πραγματικές συνθήκες, η τιμή πιθανότατα θα κινείται πιο κοντά στα 100km. Η παρουσία αναγεννητικής πέδησης βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στην πόλη. Η φόρτιση από 20% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 65 λεπτά, ενώ για πλήρη φόρτιση απαιτούνται λίγο παραπάνω από δύο ώρες.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι το βάρος. Με μόλις 124 κιλά, η C6 γίνεται η ελαφρύτερη μοτοσυκλέτα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Royal Enfield. Για σύγκριση, η Royal Enfield Hunter 350 ζυγίζει 181 κιλά. Το χαμηλό νούμερο οφείλεται στο πλαίσιο από σφυρήλατο αλουμίνιο, μαζί με περίβλημα μπαταρίας από μαγνήσιο που συμβάλλει επίσης στη διαχείριση θερμοκρασίας.

Η σχεδίαση ακολουθεί μία διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με τις περισσότερες ηλεκτρικές προτάσεις. Αντί για φουτουριστική προσέγγιση, επιλέγεται πιρούνι τύπου girder εμπνευσμένο από παλαιότερες εποχές, σε συνδυασμό με monoshock πίσω. Οι διαδρομές φτάνουν τα 99mm εμπρός, 109mm πίσω, τιμές που καλύπτουν την αστική χρήση με άνεση.

Οι τροχοί είναι 19 ιντσών, με δίσκους 260mm εμπρός, 220mm πίσω. Η απόσταση από το έδαφος αγγίζει τα 207mm, ενώ το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 823mm. Το νούμερο ίσως φανεί υψηλό σε κάποιους, όμως το χαμηλό βάρος διευκολύνει τον συνολικό χειρισμό.

Ο εξοπλισμός είναι πιο πλήρης απ’ όσο θα περίμενε κανείς σε αυτή την κατηγορία. Περιλαμβάνει πλοήγηση μέσω Google, TFT οθόνη 3,5 ιντσών με συνδεσιμότητα, traction control, cornering ABS, πολλαπλά riding modes μαζί με επιλογή “Individual”, ασύρματη φόρτιση κινητού. Υπάρχει επίσης hill-hold assist, καθώς και crawl mode δύο κατευθύνσεων που διευκολύνει τους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες.

Η σημασία της C6 ξεπερνά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί μία νέα προσέγγιση για την καθημερινή μετακίνηση, ειδικά σε μία αγορά όπως η Ινδία, όπου οι οικονομικές μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού κυριαρχούν. Η τιμή της τοποθετείται κοντά σε μοντέλα έως 350cc, κάτι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Σε διεθνές επίπεδο, το τελικό κόστος θα αυξηθεί. Παρόλα αυτά, εάν καταφέρει να φτάσει κοντά στα 5.000 ευρώ, τότε αρκετοί κατασκευαστές ηλεκτρικών μοτοσυκλετών θα αρχίσουν να ανησυχούν σοβαρά.