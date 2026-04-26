quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η Royal Enfield μπαίνει στο παιχνίδι των ηλεκτρικών

ΚΥΡΙΑΚΗ | 26.04.2026
Autotypos Team
i-royal-enfield-bainei-sto-paichnidi-ton-ilektrikon-801106

Η Royal Enfield κάνει το μεγάλο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση με μία μοτοσυκλέτα που ήδη συζητιέται έντονα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η Flying Flea C6 έκανε επίσημο ντεμπούτο στην Ινδία, επιβεβαιώνοντας το χρονοδιάγραμμα για την άνοιξη του 2026, με το πιο εντυπωσιακό στοιχείο να μην είναι οι επιδόσεις αλλά η τιμή.

Στην εγχώρια αγορά κοστίζει περίπου 279.000 ρουπίες, δηλαδή κοντά στα 2.566 ευρώ. Υπάρχει μάλιστα επιλογή “battery-as-a-service” που ρίχνει το ποσό ακόμα χαμηλότερα, γύρω στα 1.796 ευρώ. Πρόκειται για νούμερα που αλλάζουν τα δεδομένα, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψη ότι μιλάμε για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φυσικά, η εικόνα αυτή δύσκολα θα μεταφερθεί αυτούσια σε άλλες αγορές. Φόροι, τελωνεία, διαδικασίες έγκρισης ανεβάζουν σημαντικά το τελικό κόστος. Παρόλα αυτά, η βάση που θέτει η C6 δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση για επιθετική τιμολόγηση.

Στο τεχνικό κομμάτι, η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη ισχύος 15,4kW. Η ροπή φτάνει τα 60Nm, με τελική ταχύτητα περίπου 115km/h. Η επιτάχυνση έως τα 60km/h ολοκληρώνεται σε 3,7 δευτερόλεπτα, κάτι που μεταφράζεται σε άμεση απόκριση μέσα στην πόλη.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 3,91kWh. Δεν εντυπωσιάζει στα χαρτιά, ωστόσο η εταιρεία ανακοινώνει αυτονομία 154km. Πρόκειται για αισιόδοξο νούμερο με βάση τα διεθνή δεδομένα, όπου συνήθως απαιτείται μεγαλύτερη χωρητικότητα για αντίστοιχη απόσταση. Σε πραγματικές συνθήκες, η τιμή πιθανότατα θα κινείται πιο κοντά στα 100km. Η παρουσία αναγεννητικής πέδησης βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στην πόλη. Η φόρτιση από 20% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 65 λεπτά, ενώ για πλήρη φόρτιση απαιτούνται λίγο παραπάνω από δύο ώρες.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι το βάρος. Με μόλις 124 κιλά, η C6 γίνεται η ελαφρύτερη μοτοσυκλέτα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Royal Enfield. Για σύγκριση, η Royal Enfield Hunter 350 ζυγίζει 181 κιλά. Το χαμηλό νούμερο οφείλεται στο πλαίσιο από σφυρήλατο αλουμίνιο, μαζί με περίβλημα μπαταρίας από μαγνήσιο που συμβάλλει επίσης στη διαχείριση θερμοκρασίας.

Η σχεδίαση ακολουθεί μία διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με τις περισσότερες ηλεκτρικές προτάσεις. Αντί για φουτουριστική προσέγγιση, επιλέγεται πιρούνι τύπου girder εμπνευσμένο από παλαιότερες εποχές, σε συνδυασμό με monoshock πίσω. Οι διαδρομές φτάνουν τα 99mm εμπρός, 109mm πίσω, τιμές που καλύπτουν την αστική χρήση με άνεση.

Οι τροχοί είναι 19 ιντσών, με δίσκους 260mm εμπρός, 220mm πίσω. Η απόσταση από το έδαφος αγγίζει τα 207mm, ενώ το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 823mm. Το νούμερο ίσως φανεί υψηλό σε κάποιους, όμως το χαμηλό βάρος διευκολύνει τον συνολικό χειρισμό.

Ο εξοπλισμός είναι πιο πλήρης απ’ όσο θα περίμενε κανείς σε αυτή την κατηγορία. Περιλαμβάνει πλοήγηση μέσω Google, TFT οθόνη 3,5 ιντσών με συνδεσιμότητα, traction control, cornering ABS, πολλαπλά riding modes μαζί με επιλογή “Individual”, ασύρματη φόρτιση κινητού. Υπάρχει επίσης hill-hold assist, καθώς και crawl mode δύο κατευθύνσεων που διευκολύνει τους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες.

Η σημασία της C6 ξεπερνά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί μία νέα προσέγγιση για την καθημερινή μετακίνηση, ειδικά σε μία αγορά όπως η Ινδία, όπου οι οικονομικές μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού κυριαρχούν. Η τιμή της τοποθετείται κοντά σε μοντέλα έως 350cc, κάτι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Σε διεθνές επίπεδο, το τελικό κόστος θα αυξηθεί. Παρόλα αυτά, εάν καταφέρει να φτάσει κοντά στα 5.000 ευρώ, τότε αρκετοί κατασκευαστές ηλεκτρικών μοτοσυκλετών θα αρχίσουν να ανησυχούν σοβαρά.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#royal enfield#ηλεκτρική μοτοσυκλέτα#μοτοσυκλέτα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

royal-enfield-flying-flea-c6-ilektriko-kai-stylato-761016

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

31.05.2025

Royal Enfield Flying Flea C6: Ηλεκτρικό και στυλάτο
motototem-flying-flea-c6-ilektriki-techni-758594

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

13.05.2025

Motototem Flying Flea C6: Ηλεκτρική τέχνη
bmw-r-1300-r-superhooligan-foros-timis-ston-steve-mclaughlin-796526

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

19.03.2026

BMW R 1300 R Superhooligan: Φόρος τιμής στον Steve McLaughlin
otan-ena-custom-xefevgei-royal-enfield-classic-650-me-dyo-kinitires-789215

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

19.01.2026

Όταν ένα custom ξεφεύγει: Royal Enfield Classic 650 με δύο κινητήρες
neo-bmw-f-450-gs-to-pio-megalo-mikro-gs-781912

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.11.2025

Νέο BMW F 450 GS – To πιο «μεγάλο»… μικρό GS
track-day-bmw-m-festival-me-ta-m-tis-bmw-motorrad-stin-pista-778937

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

11.10.2025

Track Day BMW M Festival! Με τα M της BMW Motorrad στην πίστα!

Πρόσφατες Ειδήσεις