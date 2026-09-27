Η Vespa κατοχύρωσε το σχέδιο της στην Ευρώπη – Τι σημαίνει η απόφαση του EUIPO

Δεν είναι μόνο το όνομα, το λογότυπο ή ένα συγκεκριμένο μοντέλο, η ίδια η χαρακτηριστική μορφή της Vespa αναγνωρίζεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «τρισδιάστατο εμπορικό σήμα», δίνοντας στην Piaggio ένα ισχυρό όπλο απέναντι στις απομιμήσεις

Υπάρχουν οχήματα που μπορείς να αναγνωρίσεις χωρίς να δεις το σήμα τους. Μια συγκεκριμένη γραμμή, μια χαρακτηριστική αναλογία ή ακόμη και μια σιλουέτα αρκούν για να καταλάβεις αμέσως ποιος τα κατασκευάζει.

Στην περίπτωση της Vespa, αυτή η αναγνωρισιμότητα απέκτησε πλέον ιδιαίτερη νομική υπόσταση. Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό ως EUIPO, ενέκρινε στις 22 Ιουλίου 2026 την καταχώριση της μορφής της Vespa Primavera ως τρισδιάστατου εμπορικού σήματος.

Με απλά λόγια, δεν προστατεύεται μόνο η λέξη «Vespa» ή το γνωστό λογότυπο. Προστατεύεται η ίδια η μορφή του scooter, καθώς κρίθηκε ότι έχει αποκτήσει τέτοιο βαθμό αναγνωρισιμότητας ώστε το κοινό να μπορεί να τη συνδέσει με συγκεκριμένη εταιρική προέλευση.

Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο απ’ όσο ενδεχομένως ακούγεται.

Όταν το σχήμα γίνεται εμπορικό σήμα

Η νέα καταχώριση αφορά τόσο τα δίτροχα οχήματα όσο και τα μοντέλα κλίμακας και έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες καταχωρίσεις που είχε ήδη εξασφαλίσει η Piaggio στην Ιταλία, τον Φεβρουάριο του 2024, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Νοέμβριο του 2025.

Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι το EUIPO δεν αντιμετωπίζει πλέον τη μορφή της Vespa απλώς ως ένα αισθητικό σχέδιο ενός scooter. Αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη σχεδιαστική ταυτότητα έχει αποκτήσει μέσω της μακροχρόνιας χρήσης της διακριτικό χαρακτήρα. Δηλαδή ότι λειτουργεί από μόνη της ως στοιχείο αναγνώρισης της μάρκας.

Σε ένα συνηθισμένο εμπορικό σήμα αυτόν τον ρόλο παίζει ένα όνομα, ένα λογότυπο ή ένα σύμβολο. Εδώ, τον ίδιο ρόλο μπορεί να παίξει η τρισδιάστατη μορφή του ίδιου του προϊόντος.

Η διαφορά έχει πρακτική σημασία. Ένα βιομηχανικό σχέδιο προστατεύει κυρίως την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και η προστασία του είναι χρονικά περιορισμένη. Ένα εμπορικό σήμα, αντίθετα, μπορεί να ανανεώνεται επανειλημμένα όσο εξακολουθεί να πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για μια σχεδίαση που εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες, αυτό αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα.

Δεν χρειάζεται να είναι ίδια για να παραμένει Vespa

Ίσως το σημαντικότερο σημείο της απόφασης αφορά ακριβώς την εξέλιξη του σχεδιασμού. Η σημερινή Vespa προφανώς δεν είναι ίδια με ένα μοντέλο του 1946, ούτε με μια Vespa της δεκαετίας του 1960 ή του 1980. Έχουν αλλάξει οι διαστάσεις, τα φωτιστικά σώματα, οι τροχοί, οι κινητήρες, τα επιμέρους πάνελ και δεκάδες ακόμη στοιχεία.

Παρόλα αυτά, κάτι παραμένει αναγνωρίσιμο και το EUIPO δέχθηκε ότι η Primavera που αποτέλεσε αντικείμενο της αίτησης μπορεί να θεωρηθεί σχεδιαστική εξέλιξη προηγούμενων μοντέλων, καθώς εξακολουθεί να διατηρεί τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν τη συγκεκριμένη σχεδιαστική ταυτότητα.

Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο κέρδος για την Piaggio, καθότι η προστασία δεν περιορίζεται στην απαίτηση να παραμένει ένα προϊόν σχεδιαστικά παγωμένο στον χρόνο αλλά αναγνωρίζεται ότι μια μορφή μπορεί να εξελίσσεται και ταυτόχρονα να διατηρεί έναν σταθερό διακριτικό πυρήνα, κάτι που συμβαίνει δηλαδή στη Vespa εδώ και πολλές δεκαετίες.

Μια δικαστική μάχη που κρατά χρόνια

Η νέα απόφαση δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Η Piaggio δίνει εδώ και χρόνια δικαστικές μάχες για την προστασία της σχεδίασης της Vespa. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η υπόθεση της Vespa LX, γύρω από το τρισδιάστατο εμπορικό σήμα της οποίας είχε προκύψει διαμάχη με την κινεζική Zhejiang Zhongneng Industry Group.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τον Νοέμβριο του 2023 δικαίωσε την Piaggio ως προς ένα κρίσιμο ζήτημα: ότι η μορφή της Vespa είχε αποκτήσει μέσω της χρήσης διακριτικό χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Piaggio είχε προσκομίσει πληθώρα στοιχείων για να το αποδείξει, όπως στοιχεία πωλήσεων, έρευνες αναγνωρισιμότητας, την παρουσία της Vespa σε ταινίες παγκόσμιας εμβέλειας, τη θέση της στο Museum of Modern Art της Νέας Υόρκης, καθώς και τη δραστηριότητα Vespa Clubs σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Με άλλα λόγια, το επιχείρημα δεν ήταν απλώς ότι «η Vespa είναι διάσημη», αλλά ‘επρεπε να αποδειχθεί ότι η ίδια η μορφή της είναι τόσο αναγνωρίσιμη ώστε να λειτουργεί σαν εμπορικό σήμα.

Τι ακριβώς προστατεύεται;

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα η Piaggio έχει αποκτήσει αποκλειστικό δικαίωμα πάνω σε κάθε scooter που διαθέτει στρογγυλό προβολέα, μεταλλική ποδιά ή ρετρό αισθητική.

Η προστασία ενός τρισδιάστατου εμπορικού σήματος δεν μπορεί να μεταφραστεί σε γενικό μονοπώλιο πάνω σε ολόκληρη μια κατηγορία σχεδίασης. Σε περίπτωση διαφωνίας με κάποιον άλλο κατασκευαστή, θα πρέπει να εξεταστεί το συγκεκριμένο προϊόν και κατά πόσο αναπαράγει τα διακριτικά χαρακτηριστικά της προστατευόμενης μορφής σε τέτοιο βαθμό ώστε να τίθεται ζήτημα παραβίασης του εμπορικού σήματος.

Να σημειώσουμε βέβαια, ότι σε προηγούμενες υποθέσεις, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν είχαν δεχθεί αυτομάτως κάθε ισχυρισμό περί αντιγραφής μόνο και μόνο επειδή ένα άλλο scooter θύμιζε Vespa, ωστόσο η πρόσφατη απόφαση, ισχυροποιεί σημαντικά τη θέση της Piaggio.

Μπορεί μια σιλουέτα να είναι τόσο ισχυρή όσο ένα λογότυπο;

Αυτό είναι τελικά και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ολόκληρης της υπόθεσης. Η Vespa βρίσκεται στην αγορά από το 1946 και στη διάρκεια αυτών των οκτώ δεκαετιών έχει αλλάξει δεκάδες φορές. Η βασική σχεδιαστική της ταυτότητα, όμως, επέζησε.

Και πλέον, ένα ευρωπαϊκό όργανο πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζει ότι η μορφή της μπορεί από μόνη της να υποδεικνύει ποιος βρίσκεται πίσω από το προϊόν, κάτι που ελάχιστα οχήματα έχουν καταφέρει, να έχουν δηλαδή τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας.

Στην πραγματικότητα λοιπόν και πέραν από τις δικαστικές διαμάχες, ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Vespa ως αντικείμενο βιομηχανικού σχεδιασμού, το ότι ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να διαβάσει το όνομά της για να καταλάβει τι είναι. Αυτό ήταν κάτι που ίσχυε έτσι και αλλιώς χωρίς να χρειάζεται νομική επικύρωση.

Πλέον όμως, αποτελεί και νομικά προστατευόμενο πνευματικό στοιχείο της Piaggi,o στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι κρατάμε