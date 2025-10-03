Η Yamaha έφτιαξε κινητήρα που προσφέρει μηδενική απόδοση – Έχει άλλο σκοπό

Μια νέα πατέντα υπόσχεται αισθητηριακή εμπειρία συμβατικής μηχανής σε ηλεκτρικό μοντέλο, προσφέροντας κραδασμούς και ήχο!

Η Yamaha κατέθεσε πρόσφατα μια πατέντα προς κατοχύρωση και η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια από τις πιο περίεργες που έχουμε δει. Συγκεκριμένα αφορά στην ενσωμάτωση ενός «παθητικού» κινητήρα σε ηλεκτροκίνητα μοντέλα, ικανού να μιμείται τον ήχο και τις δονήσεις ενός μοτέρ εσωτερικής καύσης. Στόχος της εταιρείας είναι φυσικά να διατηρήσει την «αυθεντική» αίσθηση που αγαπούν όλοι οι αναβάτες, στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, η οποία βέβεια ακόμα απέχει πολύ ώστε να χαρακτηριστεί «δεδομένη» στα δίτροχα.

Σύμφωνα με τον φάκελο των εγγράφων που κατατέθηκαν προς κατοχύρωση, ύπο το γενικό τίτλο «Saddle-Riding Type Electric Vehicle», περιγράφεται κάτι που μοιάζει με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το οποίο δεν παράγει έργο, παρά μόνο «μιμείται» τους ήχους και τις δονήσεις που προκύπτουν από τις φάσεις λειτουργίας ενός… «κανονικού» κινητήρα, δηλαδή εισαγωγή, συμπίεση, καύση / εκτόνωση, εξαγωγή.

Ο παθητικός αυτός κινητήρας έχει κύλινδρο, πιστόνι, στρόφαλο, αντίβαρα και βαλβίδες ώστε το… soundtrack που παράγει όταν περιστρέφεται να μοιάζει με αυτό ενός παραδοσιακού μοτέρ. Εντάξει, θα λείπει το «μπουμ» της καύσης αλλά η Yamaha ισχυρίζεται ότι ο αναβάτης θα έχει την εντύπωση ότι οδηγά κάτι με κινητήρα «από τα παλιά». O δονητής αυτός (ε πως να το πω δλδ;) θα παίρνει κίνηση από το ηλεκτρικό μοτέρ χωρίς να διευκρυνίζεται αν πρόκειται για μια αναλογική σχέση μετάδοσης κίνησης ή παρεμβάλεται κάποιος μειωτήρας. Εικάζω πως ναι, καθότι τα ηλεκτρικά μοτέρ μπορουν να σπινάρουν πολύ.

Δεν ξέρω τι πιστεύτε εσείς, σίγουρα είναι έξυπνο αλλά και κάπως… «χαζό» ταυτόχρονα, όσο οξύμωρο και αν ακούγεται. Ανοίγει δε και περίεργες πόρτες… θα δούμε άραγε στο μέλλον «εικονικές βλάβες» και AI διαρροές λαδιών; Ψεύτικες ρυθμίσεις βαλβίδων από κινητό με QR Code; Ποιος ξέρει… Στον κόσμο του αυτοκινήτου πάντως, υπάρχουν παραδείγματα όπου σε ορισμένα ηλεκτρικά μοντέλα, έχουν ενσωματωθεί ήχοι από σκασίματα εξάτμισης και στροφαρίσματα κινητήρων. Η πατέντα της Υamaha βέβαια είναι αναλογική / μηχανική και… επαυξημένης πραγματικότητας, αφού περιλαμβάνει και δονήσεις.

