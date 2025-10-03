quattroruote-icon
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η Yamaha έφτιαξε κινητήρα που προσφέρει μηδενική απόδοση – Έχει άλλο σκοπό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-yamaha-eftiaxe-kinitira-pou-prosferei-mideniki-apodosi-echei-allo-skopo-705377

Μια νέα πατέντα υπόσχεται αισθητηριακή εμπειρία συμβατικής μηχανής σε ηλεκτρικό μοντέλο, προσφέροντας κραδασμούς και ήχο!

Η Yamaha κατέθεσε πρόσφατα μια πατέντα προς κατοχύρωση και η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια από τις πιο περίεργες που έχουμε δει. Συγκεκριμένα αφορά στην ενσωμάτωση ενός «παθητικού» κινητήρα σε ηλεκτροκίνητα μοντέλα, ικανού να μιμείται τον ήχο και τις δονήσεις ενός μοτέρ εσωτερικής καύσης. Στόχος της εταιρείας είναι φυσικά να διατηρήσει την «αυθεντική» αίσθηση που αγαπούν όλοι οι αναβάτες, στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, η οποία βέβεια ακόμα απέχει πολύ ώστε να χαρακτηριστεί «δεδομένη» στα δίτροχα.

Σύμφωνα με τον φάκελο των εγγράφων που κατατέθηκαν προς κατοχύρωση, ύπο το γενικό τίτλο «Saddle-Riding Type Electric Vehicle», περιγράφεται κάτι που μοιάζει με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το οποίο  δεν παράγει έργο, παρά μόνο «μιμείται» τους ήχους και τις δονήσεις που προκύπτουν από τις φάσεις λειτουργίας ενός… «κανονικού» κινητήρα, δηλαδή εισαγωγή, συμπίεση, καύση / εκτόνωση, εξαγωγή.

Διαβάστε επίσης: Πρώτες εντυπώσεις Suzuki DR-Z4S & DR-Z4SM: Το προσιτό fun επιστρέφει!

Ο παθητικός αυτός κινητήρας έχει κύλινδρο, πιστόνι, στρόφαλο, αντίβαρα και βαλβίδες ώστε το… soundtrack που παράγει όταν περιστρέφεται να μοιάζει με αυτό ενός παραδοσιακού μοτέρ. Εντάξει, θα λείπει το «μπουμ» της καύσης αλλά  η Yamaha ισχυρίζεται ότι ο αναβάτης θα έχει την εντύπωση ότι οδηγά κάτι με κινητήρα «από τα παλιά». O δονητής αυτός (ε πως να το πω δλδ;) θα παίρνει κίνηση από το ηλεκτρικό μοτέρ χωρίς να διευκρυνίζεται αν πρόκειται για μια αναλογική σχέση μετάδοσης κίνησης ή παρεμβάλεται κάποιος μειωτήρας. Εικάζω πως ναι, καθότι τα ηλεκτρικά μοτέρ μπορουν να σπινάρουν πολύ.

Διαβάστε επίσης: Marc Márquez και Ducati: Το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία του MotoGP

Δεν ξέρω τι πιστεύτε εσείς, σίγουρα είναι έξυπνο αλλά και κάπως… «χαζό» ταυτόχρονα, όσο οξύμωρο και αν ακούγεται. Ανοίγει δε και περίεργες πόρτες… θα δούμε άραγε στο μέλλον «εικονικές βλάβες» και AI  διαρροές λαδιών; Ψεύτικες ρυθμίσεις βαλβίδων από κινητό με QR Code; Ποιος ξέρει… Στον κόσμο του αυτοκινήτου πάντως, υπάρχουν  παραδείγματα όπου  σε ορισμένα ηλεκτρικά μοντέλα, έχουν ενσωματωθεί ήχοι από σκασίματα εξάτμισης και στροφαρίσματα κινητήρων. Η πατέντα της Υamaha βέβαια είναι αναλογική / μηχανική και… επαυξημένης πραγματικότητας, αφού περιλαμβάνει και δονήσεις.

Τι κρατάμε;

  • Η Yamaha κατέθεσε πατέντα για ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με «ψεύτικο κινητήρα»
  • Ο στόχος είναι να αναπαράγονται ήχος και δονήσεις τετράχρονου μοτέρ
  • Το σύστημα βασίζεται σε μηχανικά στοιχεία που μιμούνται πιστόνια και κύλινδρο
  • Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα παραγωγής, αλλά δείχνει τις προθέσεις της εταιρείας

Tags
#Yamaha#ηλεκτρική μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις