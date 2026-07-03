Η Yamaha φέρνει την επανάσταση: Αναπτύσσει υβριδικό Maxi-Scooter με δύο ηλεκτροκινητήρες!

Με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας που αλλάζουν από αμιγώς EV, σε «παράλληλη », «σε σειρά», καθώς και σε… «πάμε όλοι μαζί» υβριδική διάταξη

Πατέντες που κατέθεσε πρόσφατα η Yamaha προς κατοχύρωση, δείχνουν πως ετοιμάζει να περάσει στην παραγωγή το εντυπωσιακό υβριδικό σύστημα του πρωτότυπου Proto HEV.

Τα σχέδια αυτά, αφορούν περισσότερο την χωροταξική διάταξη των δύο ηλεκτροκινητήρων, του θερμικού κινητήρα αλλά και του αυτόματου συμπλέκτη στο κουστούμι» ενός συμβατικού maxi-scooter, σε κάθε περίπτωση όμως, αποτελούν και μια ένδειξη του ότι το υπάρχουν προθέσεις για παραγωγή.

Πώς λειτουργεί το «έξυπνο» σύστημα με τους δύο ηλεκτροκινητήρες;

Αντίθετα με τα περισσότερα υβριδικά συστήματα που χρησιμοποιούν μόνο ένα ηλεκτρικό μοτέρ, η πρόταση της Yamaha χρησιμοποιεί έναν μονοκύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο ξεχωριστούς ηλεκτροκινητήρες, σε μια διάταξη που χαρακτηρίζεται ως «σειριακό-παράλληλα υβριδική».

Το σύστημα είναι εξαιρετικά ευέλικτο και λειτουργεί με 4 διαφορετικούς τρόπους:

Αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (EV δηλαδή): Ο ένας εκ των δύο ηλεκτροκινητήρων που βρίσκεται στο πίσω μέρος, πάνω στο ψαλίδι, δίνει κίνηση απευθείας στον τροχό. Σε αυτή τη λειτουργία, ο βενζινοκινητήρας είναι εκτός λειτουργίας και αποσυνδεδεμένος, μέσω ενός ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη.

Λειτουργία Range Extender (σειρικά υβριδικό): Όταν η μπαταρία (που βρίσκεται στο «τούνελ» ανάμεσα στα πόδια του αναβάτη) αρχίζει να αδειάζει, ο βενζινοκινητήρας παίρνει μπροστά αυτόματα. Ωστόσο, δεν κινεί τον τροχό και απλά λειτουργεί σε σταθερές στροφές ώστε να γυριζετο τον δεύτερο ηλεκτροκινητήρα (που είναι πάνω στον στρόφαλο) ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί ως γεννήτρια, φορτίζοντας την μπαταρία.

Υβριδική Λειτουργία (παράλληλα υβριδικό): Αν ο αναβάτης ζητήσει περισσότερη δύναμη, ο ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης εμπλέκεται αυτόματα, συνδέοντας τον βενζινοκινητήρα με το κλασικό κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT). Το scooter κινείται με τη δύναμη του βενζίνης, ενώ ο πίσω ηλεκτροκινητήρας συνδράμει όποτε χρειάζεται.

Boost Mode (…όλοι οι κάλοι χωράνε υβριδικό) Για μέγιστες επιδόσεις και προσπεράσεις, τόσο ο βενζινοκινητήρας όσο και οι δύο ηλεκτροκινητήρες δίνουν ταυτόχρονα το 100% της ισχύος και της ροπής τους στον πίσω τροχό.

Το πιο δύσκολο κομμάτι; Ο κώδικας…

Το πιο απαιτητικό κομμάτι του συστήματος αυτού της Yamaha δεν είναι το να ταιριάξει το… hardware αλλά το software ώστε όλα να λειτουργούν όπως πρέπει.

Ο εγκέφαλος του scooter πρέπει να λαμβάνει μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και να εκτελεί πολύπλοκές εντολές, διαχειριζόμενος τρία συστήματα παραγωγής ισχύος, έναν συμπλέκτη και την ανάκτηση ενέργειας. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται αυτόματα, εντελώς αθόρυβα και με τρόπο ανεπαίσθητό για τον αναβάτη.

Οι νέες σχεδιαστικές πατέντες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Yamaha προσπαθεί να στριμώξει αυτό το πολύπλοκο σύστημα κάτω από το πάτωμα και τα πλαστικά ενός τυπικού maxi-scooter, διατηρώντας την άνεση, τους χώρους και την προστασία από τον αέρα που ζητάει (και έχει συνηθίσει από την κατηγορία) ο καθημερινός αναβάτης.

Εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί βέβαια κανείς: «προς τι όλα αυτά;». Η απάντηση είναι ότι το υβριδικό αυτό σύστημα θα μπορεί να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε συνθήκη και περιορισμό εφεύρουν οι νομοθέτες για τα μεγάλα αστικά κέντρα της υφηλίου.

Από ζώνες μηδενικών εκπομπών, μέχρι αυστηρά όρια ρύπων, το σύστημα της Yamaha φαίνεται να έχει την απάντηση, χωρίς αφήνει ξεκρέμαστο τον μελλοντικό αναβάτη που θα θελήσει να κινηθεί εκτός πόλης με φουλ ισχύ και γκάζι. Και –επίσης σημαντικό- χωρίς να έχει άγχος για το αν θα βρει φορτιστή στην Κάτω Κερασίτσα που δεν έχει ακόμα ούτε σήμα κινητής…

Ορίστε και ένα video. Eίναι στα Iαπωνικά αλλά έχει σχεδιαγράμματα που δείχνουν με παραστατικό τρόπο το πως λειτουργεί το σύστημα αυτό: