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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η Yamaha μας προετοιμάζει για «κάτι νέο» στην EICMA  

ΔΕΥΤΕΡΑ | 31.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ένα αινιγματικό teaser της Yamaha, τρεις «χτύποι» και η αναφορά στον επαναπροσδιορισμό των standard της αγοράς, δημιουργούν διάφορα σενάρια, με επικρατέστερο αυτό ενός Ténéré 900

Η Yamaha φαίνεται ότι ετοιμάζει κάτι σημαντικό για την EICMA 2026, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ακόμη τι ακριβώς πρόκειται να παρουσιάσει. Η ιαπωνική εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να καλλιεργεί το κλίμα ενόψει της έκθεσης του Μιλάνου, δημοσιοποιώντας ένα λιτό teaser που συνοδεύεται από τη φράση «Redefine the Standard».

Μέχρι εδώ, τίποτα δεν παραπέμπει υποχρεωτικά σε συγκεκριμένο μοντέλο. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που συγκεκριμενοποιεί τα πράγματα. Στο γραφικό της Yamaha εμφανίζεται κάτι που θυμίζει ηλεκτροκαρδιογράφημα, με τρεις διακριτούς παλμούς και μάλιστα με άνισες χρονικές αποστάσεις μεταξύ τους. Παράλληλα, η εταιρεία κάνει λόγο για μια βιομηχανία που ακολουθεί εδώ και πολύ καιρό τον ίδιο «ρυθμό» και δηλώνει έτοιμη να τον αλλάξει.

Οι τρεις παλμοί δείχνουν τρικύλινδρο

Η πλέον προφανής ερμηνεία είναι ότι οι τρεις κορυφές του γραφήματος αποτελούν υπαινιγμό για τρικύλινδρο κινητήρα. Και για την Yamaha, μαζί με την Triumph φυσικά,  ένας σύγχρονος τρικύλινδρος αποτελεί απολύτως λογική επιλογή.

Ο γνωστός CP3 έκανε την εμφάνισή του αρχικά με χωρητικότητα 847 κ.εκ. και σήμερα, στη μορφή των 890 κ.εκ., χρησιμοποιείται σε μοντέλα όπως τα MT-09, Tracer 9, XSR900 και R9. Πρόκειται επομένως για μια ήδη εξελιγμένη και δοκιμασμένη βάση, η οποία θεωρητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε μια μεγαλύτερη adventure μοτοσυκλέτα.

Εδώ ακριβώς αρχίζει το ενδιαφέρον γύρω από μια πιθανή Ténéré 900.

Σήμερα η οικογένεια CP2 και CP3 της Yamaha παρουσιάζει αρκετές αντιστοιχίες. Υπάρχει XSR700 και XSR900, R7 και R9, ενώ ο δικύλινδρος CP2 αποτελεί φυσικά την καρδιά της Ténéré 700. Αυτό που απουσιάζει από τη γκάμα είναι μια αντίστοιχη μεγάλη adventure με τον CP3.

Ίσως να μην είναι ο ίδιος ακριβώς κινητήρας

Υπάρχει και μια δεύτερη, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Οι τρεις παλμοί που παρουσιάζονται στο teaser δεν απέχουν ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Ο σημερινός CP3 διαθέτει στρόφαλο 120 μοιρών και ομοιόμορφα διαστήματα ανάφλεξης 240-240-240 μοιρών. Αν λοιπόν η Yamaha χρησιμοποιεί πράγματι το συγκεκριμένο γραφικό ως υπαινιγμό για τη λειτουργία ενός κινητήρα, τότε ίσως να μην προαναγγέλλει απλώς τη μεταφορά του υπάρχοντος CP3 σε ένα νέο πλαίσιο.

Μια πιθανότητα που εξετάζεται είναι η δημιουργία μιας διαφορετικής εκδοχής του τρικύλινδρου, με ασύμμετρη σειρά ανάφλεξης, προσανατολισμένη περισσότερο στις απαιτήσεις μιας adventure μοτοσυκλέτας.

Αν η Yamaha ακολουθήσει αντίστοιχη φιλοσοφία, μια Ténéré 900 δεν θα ήταν απαραίτητα απλώς μια «μεγαλύτερη Ténéré 700 με τον κινητήρα του Tracer 9», αλλά ενδεχομένως μια μοτοσυκλέτα με ειδικά προσαρμοσμένη εκδοχή του CP3.

Πως θα μπορούσε να μοιάζει μια Ténéré 900; Εννοείται υποθετική επεικόνιση…

H Ténéré 900 βγάζει νόημα

Από εμπορικής πλευράς, μια τέτοια κίνηση θα ήταν επίσης απολύτως λογική. Εξετάζοντας το στα πλαίσια του ανταγωνισμού, ένας τρικύλινδρος κινητήρας περίπου 900 κ.εκ. θα μπορούσε να τοποθετήσει μια τέτοια μοτοσυκλέτα απέναντι σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές και ιαπωνικές adventure προτάσεις, πάνω απ΄το λίτρο.

Όλα αυτά, ωστόσο, παρά ότι βγάζουν νόημα, αποτελούν εκτίμηση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και όχι επιβεβαιωμένες πληροφορίες. Φυσικά μπορεί να πέφτουμε πολύ έξω και η Yamaha έχει αποδείξει ότι είναι μια εταιρεία που τολμά και ανοίγει νέους δρόμους. Οπότε το «Redefine the Standard» στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι κυριολεκτικότατο και να δούμε κάτι καινοφανές που θα φέρνει τα πάνω – κάτω.

Όλα τα σενάρια είναι ανοικτά από υβριδικές διατάξεις, μέχρι υπερτροφοδότηση (έχει υπάρξει μάλιστα και πρωτότυπο μοτέρ αυτού του τύπου από την Yamaha) αλλά δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.

Η απάντηση θα έρθει σύντομα

Το μυστήριο δεν θα διαρκέσει για πολύ. Η Yamaha έχει ορίσει την 2α Νοεμβρίου 2026 ως ημερομηνία για την αποκάλυψή της στο Μιλάνο, μία ημέρα πριν ανοίξει επισήμως τις πύλες της η EICMA.

Αν τελικά πίσω από το κόκκινο πανί βρίσκεται πράγματι μια τρικύλινδρη Ténéré, τότε η Yamaha θα μπορούσε να ετοιμάζεται να επιστρέψει με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο στην κατηγορία των μεγάλων adventure.

Τι κρατάμε

  • Η Yamaha προαναγγέλλει σημαντική παρουσίαση στις 2 Νοεμβρίου, πριν από την EICMA 2026.
  • Το teaser περιλαμβάνει τρεις άνισα κατανεμημένους παλμούς, μια αναφορά σε τρικύλινδρο κινητήρα.
  • Ένα από τα ισχυρότερα σενάρια αφορά μια νέα Yamaha Ténéré 900.
  • Πιθανή χρήση διαφορετικής σειράς ανάφλεξης θα μπορούσε να προσαρμόσει τον τρικύλινδρο στις απαιτήσεις μιας adventure.
  • Η Ténéré 900 δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη Yamaha και προς το παρόν αποτελεί ερμηνεία των διαθέσιμων ενδείξεων.

 

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Tags
#EICMA#Yamaha#Yamaha Tenere
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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