Η υπόσχεση της Mazda για το νέο MX-5 που ενθουσίασε τους petrolhead

Η Mazda δεσμεύεται να κρατήσει τον fun χαρακτήρα του εμβληματικού της roadster – Δες με ποιον τρόπο και που βάζει την «κόκκινη γραμμή»

Το MX-5 Miata ετοιμάζεται για την επόμενη γενιά του και, σύμφωνα με τη Mazda, ο βασικός του χαρακτήρας δεν πρόκειται να αλλάξει, παραμένοντας μικρό σε διαστάσεις και το κυριότερο, ελαφρύ!

Κάτω από 1.000 κιλά

Η Mazda έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο για τη νέο Miata: βάρος κάτω από 1.000 κιλά. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ακόμη ελαφρύτερο από τη σημερινή γενιά (ND), η οποία ήδη θεωρείται μια από τις προτάσεις της αγοράς, που απευθύνεται σε «πιουρίστες».

Η εταιρεία μάλιστα μιλά για τη γνωστή «gram strategy», δηλαδή τη φιλοσοφία μείωσης βάρους σε κάθε επιμέρους εξάρτημα – μια εμμονή που έχει συνοδεύσει το μοντέλο σε όλη την ιστορία του.

Xωρίς υβριδικά σύνολα (προς το παρόν)

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Mazda ουσιαστικά απορρίπτει –τουλάχιστον προς το παρόν– την υβριδική τεχνολογία και ο λόγος είναι απλός, το βάρος.

Στελέχη της εταιρείας δηλώνουν ότι τα υβριδικά συστήματα παραμένουν «πολύ βαριά» για τη φιλοσοφία του Miata και κάθε προσπάθεια ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη γενιά θα συνεχίσει να βασίζεται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, τουλάχιστον στην αρχική έκδοση.

Παραμένει μικρό και «αναλογικό»

Παρά τις τάσεις για αύξηση του μεγέθους και προσθήκη τεχνολογίας, η Mazda δεν σκοπεύει να αλλάξει τη «συνταγή» που έκανε το MX-5 τόσο επιτυχημένο:

• Συμπαγείς διαστάσεις, κοντά στα 4 μέτρα μήκος

• Έμφαση στην οδηγική αίσθηση και όχι στην απόλυτη ισχύ

• Διατήρηση χειροκίνητου κιβωτίου

• Ατμοσφαιρικός κινητήρας (νέας γενιάς)

Φυσικά, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Η Mazda αναγνωρίζει ότι στο μέλλον ίσως χρειαστεί κάποια μορφή εξηλεκτρισμού, μέσω ήπιας υβριδικής τεχνολογίας ή ακόμα και αμιγούς ηλεκτρικής μορφής, αν η τρέχουσα τεχνολογία του «τότε» μπορεί να εκπληρώσει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις για το ύφος του MX-5.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προτεραιότητα είναι σαφής: αν χαθεί το χαμηλό βάρος και η απλότητα, «δεν θα είναι πλέον Miata».