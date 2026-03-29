ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η υπόσχεση της Mazda για το νέο MX-5 που ενθουσίασε τους petrolhead

ΚΥΡΙΑΚΗ | 29.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-yposchesi-tis-mazda-gia-to-neo-mx-5-pou-enthousiase-tous-petrolhead-797742

Η Mazda δεσμεύεται να κρατήσει τον fun χαρακτήρα του εμβληματικού της roadster – Δες με ποιον τρόπο και που βάζει την «κόκκινη γραμμή»

Το MX-5 Miata ετοιμάζεται για την επόμενη γενιά του και, σύμφωνα με τη Mazda, ο βασικός του χαρακτήρας δεν πρόκειται να αλλάξει, παραμένοντας μικρό σε διαστάσεις και το κυριότερο, ελαφρύ!

Κάτω από 1.000 κιλά

Η Mazda έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο για τη νέο Miata: βάρος κάτω από 1.000 κιλά. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ακόμη ελαφρύτερο από τη σημερινή γενιά (ND), η οποία ήδη θεωρείται μια από τις προτάσεις της αγοράς, που απευθύνεται σε «πιουρίστες».

Η εταιρεία μάλιστα μιλά για τη γνωστή «gram strategy», δηλαδή τη φιλοσοφία μείωσης βάρους σε κάθε επιμέρους εξάρτημα – μια εμμονή που έχει συνοδεύσει το μοντέλο σε όλη την ιστορία του.

Xωρίς υβριδικά σύνολα (προς το παρόν)

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Mazda ουσιαστικά απορρίπτει –τουλάχιστον προς το παρόν– την υβριδική τεχνολογία και ο λόγος είναι απλός, το βάρος.

Στελέχη της εταιρείας δηλώνουν ότι τα υβριδικά συστήματα παραμένουν «πολύ βαριά» για τη φιλοσοφία του Miata και κάθε προσπάθεια ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη γενιά θα συνεχίσει να βασίζεται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, τουλάχιστον στην αρχική έκδοση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμένει μικρό και «αναλογικό»

Παρά τις τάσεις για αύξηση του μεγέθους και προσθήκη τεχνολογίας, η Mazda δεν σκοπεύει να αλλάξει τη «συνταγή» που έκανε το MX-5 τόσο επιτυχημένο:

• Συμπαγείς διαστάσεις, κοντά στα 4 μέτρα μήκος

• Έμφαση στην οδηγική αίσθηση και όχι στην απόλυτη ισχύ

• Διατήρηση χειροκίνητου κιβωτίου

• Ατμοσφαιρικός κινητήρας (νέας γενιάς)

Φυσικά, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Η Mazda αναγνωρίζει ότι στο μέλλον ίσως χρειαστεί κάποια μορφή εξηλεκτρισμού, μέσω ήπιας υβριδικής τεχνολογίας ή ακόμα και αμιγούς ηλεκτρικής μορφής, αν η τρέχουσα τεχνολογία του «τότε» μπορεί να εκπληρώσει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις για το ύφος του MX-5.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προτεραιότητα είναι σαφής: αν χαθεί το χαμηλό βάρος και η απλότητα, «δεν θα είναι πλέον Miata».

#Mazda#Mazda MX-5#Miata
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ducati-superleggera-v4-centenario-me-246-ps-varos-167-kila-kai-timi-150-000-evro-797836

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

28.03.2026

Ducati Superleggera V4 Centenario: Με 246 PS, βάρος 167 κιλά και τιμή 150.000 ευρώ
ola-ta-nea-montela-pou-tha-ferei-i-suzuki-stin-ekthesi-motosykletas-2026-797718

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

27.03.2026

Όλα τα νέα μοντέλα που θα φέρει η Suzuki στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026
aprilia-sr-gt-400-to-neo-mesaio-adventure-scooter-797231

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

24.03.2026

Aprilia SR GT 400: Το νέο μεσαίο adventure scooter
motosykletes-kai-lea-epitrepetai-i-kinisi-tous-stin-lorida-ektaktis-anagkis-797314

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

24.03.2026

Μοτοσυκλέτες και ΛΕΑ: Επιτρέπεται η κίνηση τους στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης;
jawa-730-twin-apo-to-1929-sto-simera-795335

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

22.03.2026

Jawa 730 Twin: Από το 1929 στο σήμερα
bmw-r-1300-r-superhooligan-foros-timis-ston-steve-mclaughlin-796526

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

19.03.2026

BMW R 1300 R Superhooligan: Φόρος τιμής στον Steve McLaughlin

Πρόσφατες Ειδήσεις