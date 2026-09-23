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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η ZXMOTO έρχεται στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Σφακιανάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ | 23.09.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Μια ακόμη κινεζική μάρκα μοτοσυκλετών ετοιμάζεται να μπει στην ελληνική αγορά, αυτή τη φορά με ιδιαίτερα ισχυρό «διαβατήριο», αφού ο Όμιλος Σφακιανάκη αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή της ZXMOTO σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλέτας συνεχίζει να αλλάζει, με τις κινεζικές εταιρείες να διευρύνουν με ταχύ ρυθμό την παρουσία τους στην Ευρώπη. Η νεότερη άφιξη είναι η ZXMOTO, η οποία θα εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο Σφακιανάκη, μετά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε επίσημα από τις δύο πλευρές.

Ο ελληνικός Όμιλος αναλαμβάνει τον ρόλο του αποκλειστικού εισαγωγέα της ZXMOTO τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, προσθέτοντας ακόμη μία μάρκα στο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του στον χώρο της μετακίνησης.

Μια πολύ νέα εταιρεία με μεγάλες φιλοδοξίες

Η ZXMOTO έχει την έδρα της στην Chongqing της Κίνας, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές βάσεις παραγωγής μοτοσυκλετών παγκοσμίως.

Πρόκειται μάλιστα για μια εξαιρετικά νέα εταιρεία που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, επομένως η διεθνής ανάπτυξή της πραγματοποιείται με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς.

Η φιλοσοφία της εστιάζει περισσότερο στην εξέλιξη και δημιουργία σπορ και τεχνολογικά προηγμένων μοτοσυκλετών, με την εταιρεία να επενδύει από πολύ νωρίς και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και σε αυτόν τον τομέα έχει ήδη πετύχει κάτι που της εξασφάλισε σημαντική διεθνή προβολή.

Έγραψε ιστορία στο WorldSSP

Η ZXMOTO συμμετέχει το 2026 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Supersport, με την αγωνιστική 820RR, και κατάφερε ήδη από τη δεύτερη διοργάνωση της σεζόν να πετύχει την πρώτη της νίκη.

Στις 28 Μαρτίου, στο Portimão της Πορτογαλίας, ο Valentin Debise οδήγησε την ZXMOTO στην κορυφή του Race 1, χαρίζοντας στην εταιρεία την πρώτη της νίκη στο WorldSSP και καθιστώντας την πρώτη κινεζική κατασκευάστρια που κέρδισε αγώνα στην κατηγορία.

Η επιτυχία δεν αποδείχθηκε συγκυριακή. Ο Debise κέρδισε και τον δεύτερο αγώνα στο Portimão, πετυχαίνοντας το πρώτο αγωνιστικό «double» για τη ZXMOTO, ενώ ακολούθησαν και νέες νίκες μέσα στη σεζόν.

Η παρουσία της εταιρείας στο WorldSSP έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα πεδίο εξέλιξης και εργαλείο δημιουργίας ταυτότητας για μια μάρκα που επιχειρεί να καθιερωθεί σε αγορές όπου μέχρι πρόσφατα ήταν ουσιαστικά άγνωστη.

Με την υποστήριξη του Ομίλου Σφακιανάκη

Για την ελληνική αγορά, το άλλο σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι φυσικά ο συνεργάτης που επέλεξε η ZXMOTO.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη έχει παρουσία άνω των 65 ετών στην ελληνική αγορά και σήμερα δραστηριοποιείται σε 14 χώρες, έχοντας αναπτύξει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων γύρω από το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα και τις υπηρεσίες μετακίνησης.

Αυτό σημαίνει ότι η ZXMOTO δεν ξεκινά την πορεία της στην Ελλάδα ως μια απομονωμένη νέα εισαγωγή, αλλά με την υποστήριξη ενός οργανωμένου ομίλου με υφιστάμενη εμπορική και τεχνική υποδομή.

Το επόμενο και ουσιαστικότερο βήμα θα είναι βέβαια η ανακοίνωση της γκάμας που θα διατεθεί στην Ελλάδα, των τιμών, του δικτύου συνεργατών και του χρόνου έναρξης των πωλήσεων. Το πρώτο δελτίο της συνεργασίας δεν δίνει ακόμη αυτές τις λεπτομέρειες.

Η άφιξη της ZXMOTO έχει πάντως ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή προσθέτει ακόμη ένα όνομα στη συνεχώς διευρυνόμενη κινεζική παρουσία στην ελληνική αγορά, αλλά επειδή πρόκειται για μια εταιρεία που επιχειρεί εξαρχής να συνδέσει την εμπορική της ανάπτυξη με υψηλές επιδόσεις και αγωνιστική τεχνολογία.

Τι κρατάμε

  • Η ZXMOTO έρχεται επίσημα στην Ελλάδα
  • Αποκλειστικός εισαγωγέας για Ελλάδα και Βουλγαρία είναι ο Όμιλος Σφακιανάκη
  • Η εταιρεία έχει έδρα την Chongqing και ιδρύθηκε μόλις το 2024
  • Το 2026 έγινε η πρώτη κινεζική κατασκευάστρια που κέρδισε αγώνα στο WorldSSP
  • Αναμένονται πλέον οι ανακοινώσεις για μοντέλα, τιμές και δίκτυο διάθεσης στην Ελλάδα

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Tags
#ZXMoto#Σφακιανάκης
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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