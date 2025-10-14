Indian Challenger: Κατάρριψη ρεκόρ 58 ετών στο Bonneville

Η Indian απέδειξε ότι οι “baggers” δεν είναι μόνο για ταξίδια.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η αγωνιστική έκδοση του Challenger κατάφερε να σπάσει ένα ρεκόρ ταχύτητας 58 ετών στην έρημο αλατιού της Bonneville, φτάνοντας τα 316 km/h. Η ομάδα πίσω από το εγχείρημα περιλάμβανε την Indian, τη γνωστή S&S Cycle και τη Mission Foods, με τον δις πρωταθλητή “King of the Baggers”, Tyler O’Hara, στη σέλα.

Η πρόκληση δεν ήταν μόνο η επίδοση, αλλά και η ιστορία που κουβαλούσε το προηγούμενο ρεκόρ. Το 1967, ο θρυλικός Burt Munro είχε φτάσει τα 307,3 km/h πάνω σε μια Scout του 1920, φτιαγμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στο γκαράζ του. Πενήντα οκτώ χρόνια αργότερα, ο O’Hara μπήκε στην εκκίνηση με το σύνθημα “Διασκέδασε, πήγαινε γρήγορα, κάνε τον Burt περήφανο!” και κατέγραψε 308,99 km/h στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ στη δεύτερη έφτασε τα 316,358 km/h. Ο μέσος όρος των δύο προσπαθειών, 312,83 km/h, κατοχύρωσε νέο ρεκόρ στην κατηγορία 2000cc APS-AG της Αμερικανικής Μοτοσυκλετιστικής Ένωσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο των 273,311 km/h που έστεκε ακλόνητο από το 1972.

Η μοτοσυκλέτα βασίζεται σε ένα αγωνιστικό Challenger. Ο PowerPlus V-Twin των 1834cc που αποδίδει 126 ίππους στη βασική του μορφή, τροποποιήθηκε με μεγαλύτερα σώματα ψεκασμού, επεξεργασμένες κυλινδροκεφαλές, νέο αγωνιστικό εκκεντροφόρο και σύστημα εξάτμισης δύο σε δύο. Η σχέση συμπίεσης αυξήθηκε, αξιοποιώντας το καύσιμο υψηλών οκτανίων της Bonneville, ενώ ο στροφαλοφόρος αντικαταστάθηκε με βαρύτερο για σταθερότητα στις υψηλές στροφές. Το πλαίσιο διατηρείται, αλλά κάθε άλλο κομμάτι έχει επανασχεδιαστεί για μέγιστη απόδοση.

Οι αναρτήσεις προέρχονται από την Ohlins, με πιρούνι FGR250 43 χιλιοστών και μονό αμορτισέρ TTX, ενώ το σύστημα φρένων περιλαμβάνει δαγκάνες Brembo κορυφαίων προδιαγραφών. Οι ζάντες είναι σφυρήλατες, ενώ η υπόλοιπη μοτοσυκλέτα (ρεζερβουάρ, φαίρινγκ, φτερά, ακόμα και οι βαλίτσες) είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα για μείωση βάρους και βέλτιστη αεροδυναμική. Το φέρινγκ έχει στενέψει, το παρμπρίζ επανασχεδιάστηκε, και το ρεζερβουάρ διαμορφώθηκε ώστε να προσφέρει μία πιο συμπαγή θέση οδήγησης.

Η απόδοση του κινητήρα δεν αποκαλύφθηκε, αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 150 ίππους και 203 Nm ροπής. Κάθε κομμάτι της μοτοσικλέτας είναι φτιαγμένο με γνώμονα τη σταθερότητα και την ασφάλεια επάνω στο αλάτι, εκεί όπου οι κραδασμοί και η ολίσθηση είναι απρόβλεπτα. Ο ίδιος ο O’Hara περιγράφει την εμπειρία με ιδιαίτερη ένταση.

“Βάζεις έκτη, σκύβεις μπροστά, βλέπεις τη σημαία και κάνεις ό,τι μπορείς για να πας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το τιμόνι κουνιέται δεξιά-αριστερά, το μυαλό σου λέει να κόψεις, αλλά το ένστικτο σου λέει να συνεχίσεις. Είναι τρομακτικό, άβολο, και πριν το καταλάβεις, έχεις περάσει τη γραμμή τερματισμού”.

Έτσι, η Indian προσθέτει ένα ακόμα επίτευγμα στη μακρά αγωνιστική ιστορία της, αποδεικνύοντας πως ακόμα και μια touring bagger μπορεί να μετατραπεί σε ένα καθαρόαιμο τέρας ταχύτητας. Στην έρημο αλατιού της Bonneville, η Challenger απέδειξε πως οι Αμερικανοί δεν ξέρουν μόνο να ταξιδεύουν, ξέρουν και να τρέχουν.

Μπορείτε να πάρετε μία “αλατισμένη” γεύση στο παρακάτω βίντεο:

