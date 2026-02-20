quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Irid: Η έξυπνη ζελατίνα που σκουραίνει μόνη της χωρίς μπαταρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.02.2026
Autotypos Team
irid-i-exypni-zelatina-pou-skourainei-moni-tis-choris-bataria-793687

Μία ιταλική εταιρεία οπτικών φαίνεται πως έλυσε ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα για όσους οδηγούν μοτοσυκλέτα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η τεχνολογία της Irid βασίζεται σε υγρούς κρυστάλλους και επιτρέπει στη ζελατίνα του κράνους να σκουραίνει σχεδόν ακαριαία. Η μετάβαση γίνεται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται μπαταρία. Η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα μόλις η ζελατίνα “δει” έντονο φως. Μπαίνεις σε τούνελ ή μειώνεται το φως; Επιστρέφει αμέσως στη διάφανή της μορφή. Έτσι δεν χρειάζεται να αφήνεις το τιμόνι για να κατεβάσεις το εσωτερικό φιμέ, όπως στα κλασικά κράνη με drop-down visor.

Δεν είναι μόνο θέμα άνεσης. Τα κράνη με εσωτερική φιμέ ζελατίνα συχνά δεν πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Snell Memorial Foundation, που απαιτούνται σε αρκετούς αγώνες. Άρα, μία τέτοια λύση μπορεί να βελτιώσει τόσο την ορατότητα όσο και την ασφάλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σύστημα της Irid συνδυάζει φιλμ υγρών κρυστάλλων, μικρό ηλιακό πάνελ, αισθητήρα υψηλής ακρίβειας και ειδική ανακλαστική επίστρωση. Σε αντίθεση με τις κλασικές φωτοχρωμικές ζελατίνες που ενεργοποιούνται με UV και χρειάζονται έως και ένα λεπτό για να σκουρύνουν, εδώ η αντίδραση είναι άμεση. Επιπλέον, δεν ενεργοποιείται άσκοπα σε συννεφιά.

Το φως χτυπάει το μικρό πάνελ στο επάνω μέρος της ζελατίνας και τροφοδοτεί απευθείας το φιλμ. Δεν υπάρχει μπαταρία, δε χρειάζεται φόρτιση. Η εταιρεία αναφέρει επίσης αντιθαμβωτική εσωτερική επίστρωση και αυξημένη αντοχή σε γρατζουνιές.

Η Irid ιδρύθηκε από τρία αδέλφια που ξεκίνησαν βελτιώνοντας μάσκες σκι για προσωπική χρήση. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε ζελατίνες κρανών. Πλέον συνεργάζονται με τις πιο γνωστές εταιρείες.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Οι ζελατίνες διατίθενται ήδη μέσω της γαλλικής Shark Helmets και είναι συμβατές με τα μοντέλα Race-R Pro, Aeron GP και Aeron, που απευθύνονται κυρίως σε χρήση πίστας. Υπάρχουν σε διάφανη, σκούρα και iridium μπλε απόχρωση. Η τιμή της ζελατίνας φτάνει τα 390 ευρώ. Το κράνος δεν περιλαμβάνεται, οπότε για να μπεις στο “παιχνίδι” θα χρειαστείς τουλάχιστον 800 ευρώ για ένα βασικό Aeron.

Αν η τεχνολογία επεκταθεί σε περισσότερες μάρκες και πέσει το κόστος, τότε μιλάμε για μία πραγματικά πρακτική λύση. Γιατί, μεταξύ μας, ο ήλιος στο μάτια είναι κάτι που δεν χρειάζεται κανείς, ειδικά όταν ανοίγεις το γκάζι.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#κράνος#μοτοσυκλέτα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

roof-djagger-to-kranos-pou-forietai-anapoda-785579

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

06.12.2025

Roof DJagger: Το κράνος που φοριέται “ανάποδα”
cardo-beyond-to-kranos-pou-xerei-pote-prepei-na-antikatastathei-782491

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

15.11.2025

Cardo Beyond: Το κράνος που “ξέρει” πότε πρέπει να αντικατασταθεί
xyte-one-ilektriko-scooter-antipalos-tou-bmw-vision-ce-775618

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

18.09.2025

XYTE One: Ηλεκτρικό scooter αντίπαλος του BMW Vision CE
odigos-motosikletas-epese-me-210-km-h-eno-ton-kynigouse-i-astynomia-pos-epezise-769047

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

28.07.2025

Οδηγός μοτοσικλέτας έπεσε με 210 km/h ενώ τον κυνηγούσε η αστυνομία – Πώς επέζησε;
eides-kranos-ston-dromo-min-to-agnoiseis-borei-na-soseis-mia-zoi-761193

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

30.05.2025

Είδες κράνος στον δρόμο; Μην το αγνοήσεις – Μπορεί να σώσεις μια ζωή!
exatomikefsi-kranous-apo-tin-shoei-752034

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

01.03.2025

Εξατομίκευση κράνους από την Shoei

Πρόσφατες Ειδήσεις