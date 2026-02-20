Irid: Η έξυπνη ζελατίνα που σκουραίνει μόνη της χωρίς μπαταρία

Μία ιταλική εταιρεία οπτικών φαίνεται πως έλυσε ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα για όσους οδηγούν μοτοσυκλέτα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η τεχνολογία της Irid βασίζεται σε υγρούς κρυστάλλους και επιτρέπει στη ζελατίνα του κράνους να σκουραίνει σχεδόν ακαριαία. Η μετάβαση γίνεται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται μπαταρία. Η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα μόλις η ζελατίνα “δει” έντονο φως. Μπαίνεις σε τούνελ ή μειώνεται το φως; Επιστρέφει αμέσως στη διάφανή της μορφή. Έτσι δεν χρειάζεται να αφήνεις το τιμόνι για να κατεβάσεις το εσωτερικό φιμέ, όπως στα κλασικά κράνη με drop-down visor.

Δεν είναι μόνο θέμα άνεσης. Τα κράνη με εσωτερική φιμέ ζελατίνα συχνά δεν πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Snell Memorial Foundation, που απαιτούνται σε αρκετούς αγώνες. Άρα, μία τέτοια λύση μπορεί να βελτιώσει τόσο την ορατότητα όσο και την ασφάλεια.

Το σύστημα της Irid συνδυάζει φιλμ υγρών κρυστάλλων, μικρό ηλιακό πάνελ, αισθητήρα υψηλής ακρίβειας και ειδική ανακλαστική επίστρωση. Σε αντίθεση με τις κλασικές φωτοχρωμικές ζελατίνες που ενεργοποιούνται με UV και χρειάζονται έως και ένα λεπτό για να σκουρύνουν, εδώ η αντίδραση είναι άμεση. Επιπλέον, δεν ενεργοποιείται άσκοπα σε συννεφιά.

Το φως χτυπάει το μικρό πάνελ στο επάνω μέρος της ζελατίνας και τροφοδοτεί απευθείας το φιλμ. Δεν υπάρχει μπαταρία, δε χρειάζεται φόρτιση. Η εταιρεία αναφέρει επίσης αντιθαμβωτική εσωτερική επίστρωση και αυξημένη αντοχή σε γρατζουνιές.

Η Irid ιδρύθηκε από τρία αδέλφια που ξεκίνησαν βελτιώνοντας μάσκες σκι για προσωπική χρήση. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε ζελατίνες κρανών. Πλέον συνεργάζονται με τις πιο γνωστές εταιρείες.

Οι ζελατίνες διατίθενται ήδη μέσω της γαλλικής Shark Helmets και είναι συμβατές με τα μοντέλα Race-R Pro, Aeron GP και Aeron, που απευθύνονται κυρίως σε χρήση πίστας. Υπάρχουν σε διάφανη, σκούρα και iridium μπλε απόχρωση. Η τιμή της ζελατίνας φτάνει τα 390 ευρώ. Το κράνος δεν περιλαμβάνεται, οπότε για να μπεις στο “παιχνίδι” θα χρειαστείς τουλάχιστον 800 ευρώ για ένα βασικό Aeron.

Αν η τεχνολογία επεκταθεί σε περισσότερες μάρκες και πέσει το κόστος, τότε μιλάμε για μία πραγματικά πρακτική λύση. Γιατί, μεταξύ μας, ο ήλιος στο μάτια είναι κάτι που δεν χρειάζεται κανείς, ειδικά όταν ανοίγεις το γκάζι.