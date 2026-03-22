Jawa 730 Twin: Από το 1929 στο σήμερα

Η Jawa Moto είναι ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα στην ευρωπαϊκή μοτοσυκλέτα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Ιδρύθηκε το 1929 στην Πράγα. Το πρώτο της μοντέλο, η 500 OHV, έθεσε γερές βάσεις στη φήμη της για στιβαρή μηχανολογία και ιδιαίτερο design. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Jawa απογειώθηκε. Έγινε γνωστή για τους αξιόπιστους δίχρονους μονοκύλινδρους κινητήρες της, εξάγοντας σε περισσότερες από 120 χώρες. Μοντέλα όπως τα 350 Kývačka και Pérák ξεχώρισαν για την απλότητα, την αντοχή, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Η πτώση του Ανατολικού Μπλοκ τη δεκαετία του ’90 έφερε δραματική συρρίκνωση. Η εταιρεία επιβίωσε οριακά και επανεμφανίστηκε το 1997 ως Jawa Moto στο Týnec nad Sázavou. Παράλληλα, στην Ινδία ο όμιλος Mahindra Group μέσω της Classic Legends αναβίωσε το όνομα Jawa για την ασιατική αγορά.

Η νέα μοτοσυκλέτα όμως δεν προέρχεται από το ινδικό σχήμα. Έρχεται από την ίδια την τσεχική Jawa Moto. Το όνομά της, 730 Twin.

Πρόκειται για μία νεοκλασική café racer με υγρόψυκτο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα των 730cc. Εξελιγμένος σε συνεργασία με την ελβετική Suter Industries. Η Suter ιδρύθηκε από τον πρώην αναβάτη GP Eskil Suter. Ειδικεύεται σε αγωνιστικά πλαίσια, ψαλίδια, μοτοσυκλέτες Moto2, καθώς και σε περιορισμένης παραγωγής high-end κατασκευές.

Ο κινητήρας αποδίδει 75 ίππους στις 8.200 σ.α.λ., με τελική ταχύτητα τα 205 χλμ/ώρα. Πληροί τις προδιαγραφές Euro5+. Επίσης προβλέπεται έκδοση για διπλώματα Α2 στην Ευρώπη, με 47 ίππους.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο σωληνωτό τύπου bridge με διπλές άνω δοκούς. Το ψαλίδι είναι αλουμινένιο. Οι αναρτήσεις αποτελούνται από ανεστραμμένο πιρούνι και κεντρικό αμορτισέρ Kayaba, πλήρως ρυθμιζόμενα. Τα φρένα φέρουν υπογραφή Brembo, ενώ το ABS προέρχεται από τη Bosch. Οι τροχοί είναι χυτοί αλουμινίου 17 ιντσών, με ελαστικά 120/70 μπροστά, 180/55 πίσω.

Το βάρος χωρίς καύσιμα ανακοινώνεται στα 213 κιλά. Σημαντικά υψηλότερο από τα δημοφιλή μοντέλα της μεσαίας κατηγορίας, όπως το Yamaha MT-07. Το ρεζερβουάρ της Acerbis είναι πλαστικό, χωρητικότητας 16 λίτρων. Το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 785mm.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται full LED φωτισμός, TFT οθόνη με συνδεσιμότητα και πλοήγηση. Δε λείπουν οι café λεπτομέρειες, όπως κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη και η σωληνωτή βάση πινακίδας στο πλάι του ψαλιδιού.

Σχεδιαστικά, η 730 Twin προκαλεί συζήτηση. Η αισθητική επιχειρεί να συνδυάσει ρετρό αναφορές με σύγχρονα στοιχεία. Το αποτέλεσμα δείχνει κάπως φορτωμένο στο μπροστινό μέρος. Οι αναλογίες μοιάζουν ελαφρώς “βαριές” ψηλά. Η ένωση προβολέα, ρεζερβουάρ με φέρινγκ δεν έχει τη συνοχή που βλέπουμε σε επιτυχημένα retro twins άλλων κατασκευαστών. Μία πιο καθαρή γραμμή στο εμπρός τμήμα με ομαλότερη μετάβαση προς τα μαρσπιέ θα μπορούσαν να αναδείξουν καλύτερα το μηχανικό υπόβαθρο. Η αισθητική πάντως παραμένει υποκειμενική. Στο σύνολό της όμως, σίγουρα είναι μία μοτοσυκλέτα που δύσκολα περνάει απαρατήρητη.

Πέρα από το design, η ουσία βρίσκεται αλλού. Η Jawa επιχειρεί πραγματική επιστροφή στη μαζική αγορά της Ευρώπης. Σύμφωνα με διαρροές από την Τσεχία, ετοιμάζει παράλληλα το 1000 Twin με δικύλινδρο 1.000cc. Αναφορές κάνουν λόγο για ρεζερβουάρ κάτω από τη σέλα, εξαρτήματα Öhlins, κλασική διάταξη με διπλό πίσω αμορτισέρ.

Η 730 Twin θα παρουσιαστεί επίσημα στο Motosalon Brno, όπου θα ανακοινωθεί η τιμή της. Το αν θα αποτελέσει την αρχή μιας δυναμικής επιστροφής, μένει να φανεί.