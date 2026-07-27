Καύσωνας: Γιατί το κράνος σας δεν πρέπει να αποθηκεύεται στο top case ή κάτω από τη σέλα

Οι περισσότεροι αναβάτες αποθηκεύουν το κράνος στο top case ή κάτω από τη σέλα του scooter. Είναι όμως αυτή η καλύτερη επιλογή όταν ο υδράργυρος φτάνει ή και ξεπερνά τους 40°C;

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα αφήσουν το κράνος τους εκτεθειμένο πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ο κίνδυνος κλοπής, αλλά και ο ήλιος, οδηγούν τους περισσότερους στο να το αποθηκεύσουν είτε μέσα στο top case της μοτοσυκλέτας, είτε κάτω από τη σέλα του scooter και αυτό αποτελεί σίγουρα μια πρακτική και εύκολη λύση. Μόνο που τα πράγματα αλλάζουν όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές.

Θερμοκρασίες… φούρνου

Ένα top case που βρίσκεται για ώρες στην «ντάλα» -και στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μαύρο- λειτουργεί σαν ένα μικρός ηλιακός θερμοσίφωνας. Το ίδιο ισχύει και για τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα ενός scooter, πόσο μάλλον όταν αυτός βρίσκεται κοντά στον κινητήρα και στην εξάτμιση του οχήματος, που ήδη έχουν… προθερμάνει τον χώρο.

Τα σύγχρονα κράνη είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να «λιώσουν». Οι κατασκευαστές γνωρίζουν ότι μπορεί αποθηκεύονται σε τέτοιους χώρους και τα υλικά τους δεν πρόκειται να υποστούν δομική ζημιά από μία ή δύο ώρες μέσα σε ένα ζεστό περιβάλλον.

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η πρακτική συνήθεια του να «παρκάρουμε» το κράνος σε αυτούς τους αποθηκευτικούς χώρους συνεχώς, είναι σωστή, ειδικά τις ημέρες με καύσωνα.

Ο πραγματικός εχθρός είναι η έλλειψη αερισμού

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο χώρος παραμένει εντελώς κλειστός, με ελλιπή εξαερισμό.

Μετά από μια διαδρομή, το εσωτερικό του κράνους είναι συνήθως γεμάτο υγρασία από τον ιδρώτα και όταν τοποθετείται αμέσως σε ένα κλειστό top case ή κάτω από τη σέλα, η υγρασία εγκλωβίζεται.

Χωρίς κυκλοφορία αέρα, η επένδυση δεν προλαβαίνει να στεγνώσει και δημιουργείται το ιδανικό περιβάλλον για:

ανάπτυξη βακτηρίων,

ανάπτυξη μυκήτων,

δυσάρεστες οσμές,

ταχύτερη φθορά των υφασμάτων της εσωτερικής επένδυσης.

Μια κακή συνήθεια που μπορεί να κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα, είναι το να βάζετε τα γάντια μέσα στο κράνος και αυτό ισχύει για όλες τις εποχές. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά κράνη αρχίζουν να μυρίζουν έντονα μετά από ένα ή δύο καλοκαίρια, ακόμη κι αν εξωτερικά φαίνονται σαν καινούργια.

Τι γίνεται με τις ζελατίνες και τις επενδύσεις;

Οι υψηλές θερμοκρασίες από μόνες τους δύσκολα θα προκαλέσουν ζημιά στη ζελατίνα ή στο κέλυφος ενός ποιοτικού κράνους.

Ωστόσο, η συνεχής έκθεση σε ζεστό περιβάλλον μπορεί, με την πάροδο των ετών, να επιταχύνει τη γήρανση:

των αφρωδών υλικών,

των εσωτερικών υφασμάτων,

των λαστιχένιων στεγανωτικών,

των συγκολλητικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή.

Πρόκειται για φυσιολογική φθορά που επιταχύνεται όταν το κράνος περνά καθημερινά ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τι πρέπει να κάνετε;

Γενικά το καλοκαίρι, δεν προτείνεται η αποθήκευση του κράνους σε top case και κάτω από την σέλα και καλό είναι να το παίρνετε μαζί σας στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας.

Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, φροντίστε τουλάχιστον, μετά την ολοκλήρωση της διαδρομή σας και πριν το κλείσετε στον «κλίβανο» να το αφήσετε για λίγο σε σκιερό μέρος με τη ζελατίνα ανοιχτή, ώστε να αποβληθεί η υγρασία από το εσωτερικό. Με τις συνήθεις καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ελλάδα, 5 μόλις λεπτά είναι αρκετά.

Γενικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το κράνος θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς σε δροσερό χώρο με τη ζελατίνα και τους αεραγωγούς σε ανοικτή θέση.

Επίσης, θα πρέπει να εντάξετε στο πρόγραμμα ένα περιοδικό πλύσιμο στα εσωτερικά «μαξιλαράκια» τα οποία αφαιρούνται, κάνοντας την διαδικασία πολύ εύκολη, ακολουθώντας φυσικά τις σχετικές οδηγίες για το πως γίνεται η διαδικασία αυτή.