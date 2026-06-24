Καλοκαιρινή απόδραση με Voge: Έκπτωση 300 ευρώ και 12 άτοκες δόσεις στα scooter SR

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Η Voge λανσάρει νέα καλοκαιρινή προσφορά για τα SR16, SR1 και SR3, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησής τους με σημαντικό όφελος τιμής και ευέλικτη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος Αυγούστου

Η καλοκαιρινή περίοδος αποτελεί την ιδανική εποχή για μετακινήσεις με δίτροχο, μικρές αποδράσεις και εξερεύνηση πέρα από τα όρια της πόλης. Με αυτό το σκεπτικό, η Voge ανακοίνωσε νέα προωθητική ενέργεια για τρία δημοφιλή μοντέλα scooter της οικογένειας SR, προσφέροντας σημαντικό οικονομικό όφελος στους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Η προσφορά αφορά τα scooter SR16, SR1 και SR3, τα οποία διατίθενται με έκπτωση 300 ευρώ, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Τρία scooter για διαφορετικές ανάγκες

Η σειρά SR της Voge καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις μέχρι άνετες εξορμήσεις εκτός πόλης.

Το SR16 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ευέλικτο και πρακτικό scooter για την καθημερινότητα, με έμφαση στην ευχρηστία και την οικονομία χρήσης.

Το SR1 αποτελεί μια ισορροπημένη πρόταση για όσους θέλουν περισσότερες δυνατότητες μετακίνησης

Το μεγαλύτερο SR3 προσφέρει αυξημένες επιδόσεις και άνεση για μεγαλύτερες αποστάσεις

Οι νέες τιμές της προσφοράς

Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής ενέργειας, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Voge SR16 : 2.345 ευρώ (από 2.645 ευρώ)

: 2.345 ευρώ (από 2.645 ευρώ) Voge SR1 : 2.395 ευρώ (από 2.695 ευρώ)

: 2.395 ευρώ (από 2.695 ευρώ) Voge SR3: 3.695 ευρώ (από 3.995 ευρώ)

Η μείωση των 300 ευρώ ισχύει και για τα τρία μοντέλα, προσφέροντας ένα επιπλέον κίνητρο σε όσους σχεδιάζουν την αγορά νέου scooter ενόψει των θερινών διακοπών.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου

Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία Mototrend SA, η προσφορά θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Αυγούστου 2026. Ωστόσο, αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων και θα ισχύσει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Όσοι ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, καθώς η διαθεσιμότητα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη ζήτηση.

Δείτε τα scooter εδω: voge.gr