Κάνε τη δική σου Royal Enfield 350 ακόμα πιο αυθεντική με bonus 250 € στα αξεσουάρ

Μέχρι τις 31/10, με την απόκτηση ενός εκ των δημοφιλών μοντέλων HNTR, Bullet, Meteor ή Classic 350 cc, οι αναβάτες κερδίζουν έκπτωση 250 € σε γνήσια αξεσουάρ

Η Royal Enfield συνεχίζει να στηρίζει το πάθος των φίλων της μοτοσυκλέτας, συνδυάζοντας αυθεντικό χαρακτήρα με πρακτική αξία. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η αγορά οποιουδήποτε μοντέλου της γκάμας 350 cc – HNTR, Bullet, Meteor ή Classic – συνοδεύεται από έκπτωση 250 ευρώ σε γνήσια αξεσουάρ.

Η προσφορά καλύπτει εξοπλισμό που ενισχύει τόσο την άνεση όσο και την ασφάλεια του αναβάτη: πλαϊνή βαλίτσα με βάση, προστατευτικά κάγκελα, πλάτη συνεπιβάτη και ανεμοθώρακα. Έτσι, κάθε μοτοσυκλέτα μπορεί να εξατομικευθεί, προσφέροντας στυλ και λειτουργικότητα σε ίσες δόσεις.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

Πλαϊνή βαλίτσα με βάση για πρακτική μεταφορά

Προστατευτικά κάγκελα για μεγαλύτερη ασφάλεια

Πλάτη με βάση για άνεση συνεπιβάτη

Ανεμοθώρακα για πιο ξεκούραστη οδήγηση

Με τη μοναδική αυτή προσφορά, η Royal Enfield ενισχύει το προσωπικό στυλ κάθε αναβάτη, προσφέροντας παράλληλα λειτουργικότητα και προστασία με τα πιο ποιοτικά, γνήσια αξεσουάρ. Εξατομίκευσε το μοντέλο που σου ταιριάζει και κάνε το δικό σου ταξίδι ακόμα πιο αυθεντικό.

Η γκάμα 350 cc της Royal Enfield

Hunter 350 – Urban Roadster

Το Hunter 350 είναι το πιο «ζωντανό» μέλος της οικογένειας, ένα καθαρόαιμο urban roadster φτιαγμένο για ευελιξία και στυλ στην πόλη. Με κοντό μεταξόνιο, ελαφρύ πλαίσιο και τον μονοκύλινδρο 349 cc J-engine, προσφέρει γραμμική δύναμη, ευχάριστο ήχο και καθημερινή πρακτικότητα. Αναλογικά-ψηφιακά όργανα και USB θύρα τονίζουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του.

Meteor 350 – Cruiser

To Meteor 350 εκφράζει τη φιλοσοφία του light cruiser, ιδανικό για χαλαρές διαδρομές και ταξίδια. Ο άνετος εργονομικός σχεδιασμός, το χαμηλό ύψος σέλας και ο αερόψυκτος κινητήρας 349 cc εξασφαλίζουν ξεκούραστη οδήγηση με τον χαρακτηριστικό ήχο της Royal Enfield. Το Trip Navigation και οι ζάντες αλουμινίου με tubeless ελαστικά φέρνουν σύγχρονη τεχνολογία στον κλασικό κόσμο του cruising.

Bullet 350 – Heritage Icon

Το Bullet 350 αποτελεί το διαχρονικό σύμβολο της Royal Enfield και το μακροβιότερο μοντέλο στην ιστορία της. Στη σημερινή του εκδοχή συνδυάζει την αυθεντική εικόνα με σύγχρονες αναβαθμίσεις: πλατφόρμα J-engine, διπλό κανάλι ABS και αναλογικά-ψηφιακά όργανα. Παραμένει η γνήσια επιλογή για όσους αναζητούν τον «παλμό» της παράδοσης σε σύγχρονο πακέτο.

Classic 350 – Modern Retro

Το Classic 350 ενσωματώνει το αυθεντικό neo-retro πνεύμα της μάρκας. Εμπνευσμένο από το εμβληματικό G2 των ’50s, με καμπύλα φτερά, teardrop ρεζερβουάρ και την χαρακτηριστική «casquette» κεφαλή, συνδυάζει το ρετρό στυλ με σύγχρονα μηχανικά μέρη. Ο κινητήρας J-engine 349 cc, το νέο πλαίσιο και τα μεγαλύτερα φρένα προσφέρουν πολιτισμένη, ασφαλή και απολαυστική οδήγηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά και τη γκάμα 350 cc στο δίκτυο επίσημων συνεργατών της Royal Enfield

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα