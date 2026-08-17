Kawasaki CORLEO: Το μηχανικό άλογο τελικά δεν είναι αστείο – Και τώρα ξέρουμε πώς το οδηγείς!

Σχέδια προς κατοχύρωση αποκαλύπτουν πώς ακριβώς θα οδηγείται το CORLEO, το concept που με διαφορά είναι από τα πιο περίεργα των τελευταίων ετών

Όταν παρουσιάστηκε ως concept το CORLEO πριν από ενάμισι χρόνο, εντυπωσιάστηκα, κυρίως για το πόσο μπροστά είναι η Kawasaki, που επιτρέπει brainstorming με την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών στα στελέχη της. Ένα μηχανικό άλογο με τέσσερα πόδια, κινητήρα υδρογόνου 150 κ.εκ. που λειτουργεί ως γεννήτρια και αναβάτη πάνω σε σέλα, να καλπάζει σε βουνά και λαγκάδια, δεν είναι κάτι που σου έρχεται ως ιδέα σε νηφάλια κατάσταση.

Και ναι, το πήρα ελαφρά. Μόνο που όπως τελικά αποδεικνύεται, η Kawasaki το εννοεί! Έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα για την εξέλιξή του και πλέον είδαν το φως της δημοσιότητας και πατέντες που κατατέθηκε στις αρχές του 2026 και αποκαλύπτουν πολύ περισσότερα για το πώς θα λειτουργεί.

Μετατόπιση βάρους και ride by wire γκέμια

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το CORLEO δεν θα οδηγείται ακριβώς όπως μια μοτοσυκλέτα.

Η Kawasaki θέλει ο αναβάτης να επικοινωνεί με το μηχάνημα και να συμμετέχει ενεργά στην οδήγηση με μετατόπιση του βάρους του σώματος του. Η ιδέα είναι ουσιαστικά αυτή που εφαρμόζει ένας αναβάτης πάνω σε ένα πραγματικό άλογο: το σώμα δίνει την εντολή και το ζώο αναλαμβάνει να την εκτελέσει.

Μόνο που εδώ, αντί για κόκκαλα, ιστούς, τένοντες και νευρικό σύστημα, έχουμε τέσσερα ρομποτικά πόδια και έναν υπολογιστή που προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να γίνει όταν ο αναβάτης θα γέρνει προς τα αριστερά.

Οι πατέντες λοιπόν, περιγράφουν ειδικό εξοπλισμό για τον αναβάτη, στον οποίο ενσωματώνονται αισθητήρες και IMU που καταγράφουν με ακρίβεια την θέση του σώματος του. Έτσι, το CORLEO μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τη θέση, την κίνηση και τις μεταβολές του κέντρου βάρους του σώματος.

Αν ο αναβάτης μεταφέρει το βάρος του προς τα αριστερά, το σύστημα το αντιλαμβάνεται ως εντολή για αλλαγή κατεύθυνσης προς τα αριστερά. Το αντίστοιχο συμβαίνει προς τα δεξιά. Με άλλα λόγια, δεν στρίβεις το άλογο. Του το υποδεικνύεις με τη στάση του σώματός σου.

Και κάπου εδώ το πράγμα γίνεται υπέροχα παράλογο αφού για να οδηγήσεις το CORLEO θα χρειάζεσαι ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος θα «μιλάει» με το ρομπότ. Δηλαδή, η Kawasaki πήρε την ιππασία, πρόσθεσε τεχνολογία από μοτοσυκλέτες και ρομπότ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό που έλειπε από τον κόσμο ήταν ένας αναβάτης με αισθητήρες να καβαλάει ένα μηχανικό άλογο.

Και τότε τι κάνουν τα χέρια;

Δεν είναι ότι τα χέρια θα είναι εντελώς διακοσμητικά. Στα σχέδια της πατέντας υπάρχουν χειριστήρια στις λαβές, ενώ προβλέπεται και οθόνη αφής.

Επιπλέον, το CORLEO διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής. Οι αισθητήρες παρακολουθούν τη θέση του αναβάτη και τον τρόπο με τον οποίο κρατά τις λαβές – γκέμια. Αν τα χέρια φύγουν από αυτές, το σύστημα μπορεί να μειώσει την ταχύτητα ή να σταματήσει το όχημα. Ακόμη και το τράβηγμα των χειριστηρίων προς τα πίσω μπορεί να λειτουργήσει ως εντολή ακινητοποίησης, περίπου όπως όταν τραβάς τα γκέμια ενός αλόγου.

Άρα, για να συνοψίσουμε: το σώμα λέει στο CORLEO πού θέλεις να πας, τα χειριστήρια βοηθούν στην επικοινωνία και τα ηλεκτρονικά προσπαθούν να μην σκοτωθείς επειδή αποφάσισες να γίνεις meta cowboy.

Η Kawasaki μάλιστα έχει προβλέψει διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας. Riding Modes όνομα και πράγμα. Στην πατέντα αναφέρονται αυτόματη λειτουργία, λειτουργία για δύσβατο έδαφος –που χαρακτηρίζεται ως «wasteland mode»– καθώς και χαμηλή και υψηλή ταχύτητα.

Τέσσερα πόδια, ανάρτηση και… συνεπιβάτης

Αν όλα αυτά ακούγονται ήδη αρκετά περίεργα, περιμένετε να δείτε τι έχει προβλέψει η Kawasaki για το ίδιο το όχημα.

Τα τέσσερα πόδια διαθέτουν πολλαπλές αρθρώσεις και στοιχεία ανάρτησης, με την εταιρεία να αξιοποιεί τεχνογνωσία από τις μοτοσυκλέτες της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η κίνηση των εμπρός και πίσω ποδιών μπορεί να συνδέεται ή να λειτουργεί ανεξάρτητα, ανάλογα με το έδαφος και την ταχύτητα. Θα μεταβάλλεται ο καλπασμός δηλαδή.

Ο στόχος είναι προφανής: το CORLEO δεν πρέπει απλώς να περπατά. Πρέπει να μπορεί να περνά πάνω από ανώμαλο έδαφος χωρίς ο άνθρωπος στη σέλα να αισθάνεται ότι κάνει rodeo.

Και υπάρχει και κάτι ακόμη που δεν γνωρίζαμε: η πατέντα προβλέπει δύο επιβάτες. Υπάρχουν ρυθμιζόμενα στηρίγματα ποδιών και για τον δεύτερο αναβάτη, ενώ προβλέπεται ακόμη και χώρος για μικροαντικείμενα. Οπότε ναι, θεωρητικά μπορείς να πάρεις συνεπιβάτη και να χαθείς στο ηλιοβασίλεμα…

Έχει και ουρά – αντίβαρο!

Ένα νέο στοιχείο που αποκαλύπτουν οι πατέντες είναι μια ουρά που μοιάζει με σπιράλ από ντουζιέρα. Δεν λέω ότι θα είναι ντουζιέρα, αν και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί το trip με τα παραισθησιογόνα να ήταν πολύ δυνατό. Εγώ εικάζω σε νηφάλια κατάσταση (γαμώτο….) ότι μπορεί να είναι ο σωλήνας πλήρωσης του υδρογόνου, η εξάτμιση για την αποβολή του νερού από τον υδρογονοκινητήρα ή –επειδή φαίνεται σε διαφορετικές θέσεις στα σχεδιαγράμματα- κάτι σαν αντίβαρο που θα συνδράμει στην ισορροπία.

Τα αιλουροειδή είναι το πιο γνωστό παράδειγμα στο ζωϊκό βασίλειο που χρησιμοποιούν την ουρά τους με αυτό τον τρόπο. Βέβαια το CORLEO, είναι άλογο. Αλλά ok, γιατί όχι δηλαδή; Εδώ που φτάσαμε, όλα είναι πιθανά.

Το άλογο δεν τρώει σανό. Βόσκει υδρογόνο

Η αρχική εκδοχή του CORLEO παρουσιάστηκε με έναν κινητήρα υδρογόνου 150 κ.εκ., ο οποίος δεν κινεί απευθείας τα πόδια αλλά λειτουργεί ως γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια στη συνέχεια τροφοδοτεί τους ηλεκτροκινητήρες που βρίσκονται στα τέσσερα πόδια. Το υδρογόνο αποθηκεύεται σε δοχεία στο πίσω μέρος.

Η νέα πατέντα είναι λίγο πιο προσεκτική και περιγράφει γενικότερα έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που κινεί γεννήτρια, χωρίς να δεσμεύεται απόλυτα στο υδρογόνο. Άρα δεν κλειδώνουμε αποκλειστικά στο υδρογόνο, η «ποτίστρα» μπορεί να έχει και βενζίνη.

Και αυτό δημιουργεί ένα πρακτικό πρόβλημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμη: πού θα ανεφοδιάζεις ένα τέτοιο πράγμα; Γιατί μπορεί να είναι εξαιρετική ιδέα να καβαλάς ένα μηχανικό άλογο στην κορυφή ενός βουνού, αλλά αν μείνεις από κάυσιμο εκεί πάνω, μάλλον δεν θα εμφανιστεί κάποιος με ένα μπιτόνι.

Από το αστείο concept σε πραγματικό όχημα

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι τελικά ότι η Kawasaki σχεδιάζει ένα ρομποτικό άλογο. Είναι ότι φαίνεται να έχει αρχίσει να το αντιμετωπίζει ως πραγματικό όχημα.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα ανάπτυξης και έχει ανακοινώσει ότι θέλει να παρουσιάσει λειτουργικό όχημα στην Expo 2030 του Ριάντ, ενώ ο στόχος για εμπορική αξιοποίηση τοποθετείται γύρω στο 2035.

Μάλιστα, η Kawasaki έχει εξηγήσει ότι ο στόχος δεν είναι ένα αυτόνομο ρομπότ που απλώς μεταφέρει έναν άνθρωπο. Θέλει ο αναβάτης να συμμετέχει ενεργά και να υπάρχει αυτή η αίσθηση «ανθρώπου και μηχανής ως ένα». Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί αισθητήρες, αναγνώριση της πρόθεσης του αναβάτη και συστήματα ελέγχου που μπορούν να παρεμβαίνουν ανάλογα με την κατάσταση.

Και κάπου εδώ το αρχικό μας σχόλιο για το CORLEO πρέπει να αναθεωρηθεί.

Δεν είναι πλέον απλώς «τι περίεργο concept παρουσίασε πάλι η Kawasaki».

Είναι ένα τετράποδο όχημα που η Kawasaki έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει με λογική παραγωγής, πατέντες, συστήματα ασφαλείας, διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, συνεπιβάτη, αποθηκευτικό χώρο και –το σημαντικότερο– έναν αρκετά συγκεκριμένο τρόπο οδήγησης.

Τώρα το μόνο που μένει είναι να απαντήσει σε μερικές ασήμαντες λεπτομέρειες.

Όπως πόσο θα κοστίζει.

Πόσο γρήγορα θα πηγαίνει.

Πόσο θα αντέχει.

Και, κυρίως, αν θα μπορείς να το δέσεις έξω από ένα καφέ χωρίς να έρθει κάποιος να του δώσει καρότο.