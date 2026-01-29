Kawasaki Corleo: Υδρογονοκίνητο ρομπότ για βουνά και δύσβατα εδάφη

Η Kawasaki είχε παρουσιάσει το τετράποδο ρομποτικό “άλογο” Corleo σαν ένα μακρινό όραμα για το 2050. Τελικά, τα σχέδια άλλαξαν.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Και μάλιστα θεαματικά. Το υδρογονοκίνητο, παντός εδάφους όχημα με τα τέσσερα “πόδια” μπαίνει σε τροχιά παραγωγής και αναμένεται να εμφανιστεί στην αγορά πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε.

Η πρώτη επαφή με το Corleo έγινε τον Απρίλιο της περασμένης χρονιάς, όταν η Kawasaki το είχε δείξει ως concept, συνοδευόμενο από αμφιλεγόμενα CGI βίντεο. Πλέον όμως τα πράγματα σοβαρεύουν. Η Kawasaki δημιούργησε ειδική ομάδα με την ονομασία Safe Adventure Business Development Team και έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο στόχος είναι το Corleo να χρησιμοποιηθεί από επισκέπτες στην Expo 2030 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Στη συνέχεια, η εταιρεία σκοπεύει να το διαθέσει εμπορικά στο κοινό έως το 2035.

Παράλληλα, η Kawasaki Heavy Industries ανακοίνωσε ότι από το 2027 θα είναι διαθέσιμος ένας προσομοιωτής οδήγησης. Μέσω αυτού, οι χρήστες θα μπορούν να βιώσουν ψηφιακά την εμπειρία “ιππασίας” του Corleo. Το σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα κίνησης και τρισδιάστατα μοντέλα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη του project και δεν αποκλείεται να βρει εφαρμογή στο χώρο των videogames και των e-sports.

Όσο για το πραγματικό Corleo, η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη. Ένα όχημα σχεδιασμένο να κινείται με ασφάλεια σε ορεινά και δύσβατα εδάφη. Συνδυάζει τεχνολογία μοτοσυκλέτας με προηγμένη ρομποτική, προσφέροντας σταθερότητα και ευελιξία.

Τα πίσω πόδια λειτουργούν ανεξάρτητα και έχουν ρόλο ανάρτησης, απορροφώντας κραδασμούς. Ο χειρισμός γίνεται με μετατόπιση του σωματικού βάρους του αναβάτη, θυμίζοντας ιππασία, χωρίς τιμόνι ή ηνία. Το Corleo αναμένεται να διαθέτει εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται μεικτό τερέν, από βραχώδεις πλαγιές έως περάσματα με νερό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ενέργεια θα προέρχεται από έναν υδρογονοκίνητο κινητήρα 150cc, ο οποίος θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση των ποδιών. Η τροφοδοσία θα γίνεται από δεξαμενές υδρογόνου τοποθετημένες στο πίσω μέρος, με στόχο χαμηλές εκπομπές ρύπων και αθόρυβη λειτουργία. Στον εξοπλισμό προβλέπεται οθόνη πλοήγησης GPS, που θα χαρτογραφεί διαδρομές, αλλά θα βοηθά και στη διατήρηση του κέντρου βάρους.

Παρότι η παραγωγή απέχει ακόμη, το νέο χρονοδιάγραμμα είναι σαφώς πιο ρεαλιστικό από το αρχικό σενάριο του 2050, όταν το Corleo έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Expo 2025 στην Οσάκα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τιμή ή τον αριθμό μονάδων που θα παραχθούν.

Ένα είναι βέβαιο. Το Corleo παύει να είναι απλώς μία τεχνολογική περιέργεια. Και μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα project μετακίνησης που αξίζει να παρακολουθήσουμε.