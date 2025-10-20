Kawasaki: Η επιστροφή του Z1100

Για χρόνια, το γυμνό τετρακύλινδρο ήταν συνώνυμο της ωμής δύναμης και της χαρακτηριστικής “Sugomi” αισθητικής

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Οι φίλοι των “Big Zed” είχαν μείνει με την πικρία όταν η Kawasaki σταμάτησε το εμβληματικό Z1000. Τώρα, η ιαπωνική εταιρεία αποφάσισε να το επαναφέρει, με ένα ολοκαίνουριο Z1100 που τιμά την παράδοση, αλλά με τεχνολογία και επιδόσεις του 2025.

Δύο εκδόσεις

Η νέα γενιά έρχεται σε δύο εκδόσεις, Z1100 και Z1100 SE, με τον ίδιο 1.099 κυβικών τετρακύλινδρο κινητήρα που συναντάμε στα Versys 1100 και Ninja 1100SX. Ο κινητήρας έχει δεχθεί διακριτικές αλλά σημαντικές αλλαγές, όπως 3 χιλιοστά μεγαλύτερη διαδρομή, ανασχεδιασμένες βαλβίδες, ελατήρια και εκκεντροφόρους, καθώς και ενισχυμένο βολάν. Η απόδοση φτάνει τους 134 ίππους στις 9.000 σ.α.λ. και τα 113 Nm ροπής στις 7.600 σ.α.λ. Δηλαδή περισσότερη ροπή από το προηγούμενο Z1000, με πιο γεμάτη απόκριση στις μεσαίες στροφές.

Το κιβώτιο είναι εξατάχυτο με σύστημα assist & slipper clutch, ενώ η πιο εμφανής αλλαγή βρίσκεται στην εξάτμιση. Το διπλό σύστημα δίνει τη θέση του σε ένα 4-2-1 στη δεξιά πλευρά, πιο ελαφρύ και αποδοτικό. Παράλληλα, η Kawasaki ανανέωσε τη σχεδίαση με πλήρη LED φώτα, φαρδύτερο τιμόνι για πιο άνετη στάση οδήγησης και νέα καρίνα με αεραγωγούς τύπου “πτερυγίων”.

Σύγχρονη τεχνολογία

Η τεχνολογία φυσικά παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το Z1100 διαθέτει τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Sport, Road, Rain και ένα πλήρως ρυθμιζόμενο Rider), καθώς και πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Όπως traction control, slide control, wheelie control και cornering ABS. Όλα αυτά λειτουργούν υπό τον έλεγχο μιας έξι αξόνων IMU, μέσω του συστήματος Kawasaki Cornering Management Function. Προστίθενται επίσης cruise control και quickshifter δύο κατευθύνσεων, χάρη στο νέο ηλεκτρονικό γκάζι.

Διαβάστε επίσης: Honda WN7: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Honda – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ο αναβάτης έχει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις μέσα από μια νέα έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών με συνδεσιμότητα smartphone μέσω της εφαρμογής Rideology για πλοήγηση με οδηγίες.

Το πλαίσιο παραμένει το αλουμινένιο twin-tube, με ανεστραμμένο πιρούνι Showa SFF-BP 41 mm και μονό αμορτισέρ πίσω, αμφότερα πλήρως ρυθμιζόμενα. Η έκδοση SE ανεβάζει τον πήχη με φρένα Brembo M4.32 monoblock, ατσάλινες σωληνώσεις και πίσω αμορτισέρ Ohlins S46 με απομακρυσμένο ρυθμιστή προφόρτισης. Οπτικά ξεχωρίζει με χρυσές ζάντες, χρυσά καλάμια και πολυτελές φινίρισμα.

Και οι δύο εκδόσεις φοράνε ελαστικά Dunlop Sportmax Q5A, ενώ το ύψος σέλας στα 815 χιλιοστά και το βάρος των 221 κιλών θα απαιτήσουν λίγη συνήθεια από τους λιγότερο ψηλούς ή άπειρους αναβάτες. Το ρεζερβουάρ των 17 λίτρων εξασφαλίζει ικανοποιητική αυτονομία, χωρίς να θυσιάζει τον σπορ χαρακτήρα.

Στην Ευρώπη πριν το τέλος του μήνα

Το νέο Z1100 έχει ήδη επιβεβαιωθεί για την ευρωπαϊκή αγορά, με άφιξη στις αντιπροσωπείες πιθανώς έως το τέλος του μήνα. Η βασική έκδοση εκτιμάται στα 12.690€, ενώ η πολυτελής SE φτάνει τα περίπου 14.530€. Η Kawasaki επαναφέρει έναν μύθο. Ένα naked με σκληροπυρηνικό χαρακτήρα, εμφάνιση “θηρίου” και επιδόσεις που θα ξυπνήσουν μνήμες στους φίλους της σειράς Z.

Το “Big Zed” επέστρεψε και είναι έτοιμο να ξαναγράψει ιστορία!

Τι κρατάμε:

Η Kawasaki τιμά την παράδοση των “Big Zed” με το νέο Z1100

Η νέα γενιά έρχεται σε δύο εκδόσεις, Z1100 και Z1100 SE, με τον ίδιο 1.099 κυβικών τετρακύλινδρο κινητήρα

Ο κινητήρας αποδίδει 134 ίππους στις 9.000 σ.α.λ. και τα 113 Nm ροπής στις 7.600 σ.α.λ.

Το νέο Z1100 έχει ήδη επιβεβαιωθεί για την ευρωπαϊκή αγορά, με άφιξη στις αντιπροσωπείες πιθανός έως το τέλος του μήνα

Δακτύλιος: Επιστρέφει από σήμερα – Τι ισχύει με τις άδειες και τα πρόστιμα

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια