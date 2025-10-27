Kawasaki KLE500 & KLE500 SE – To «κλε» επέστρεψε και είναι έτοιμο για περιπέτεια

Ένα πολύ γνωστό όνομα στην ελληνική αγορά επανέρχεται στο προσκήνιο – Πώς εισάγει την Kawasaki στην adventure κατηγορία

Οι «παλιοί» σίγουρα θα θυμούνται και θα έχουν παραστάσεις: το KLE500 – αυτό που ο περισσότερος κόσμος το έλεγε απλώς «κλε» – αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα γερά χαρτιά της ελληνικής αγοράς και ήταν μια συνηθισμένη εικόνα στους δρόμους.

Από το 1991 μέχρι το 2007, επιτέλεσε το ρόλο της on-off / adventure εκπροσώπησης της Kawasaki, τραβώντας τον δικό του, ξεχωριστό δρόμο σε σχέση με τα μονοκύλινδρα και τα δικύλινδρα V που συνιστούσαν τότε τη μεσαία κατηγορία.

Άλμα στο σήμερα και η Kawasaki επαναφέρει το γνωστό αυτό όνομα, με διαφορετική όμως φιλοσοφία. Η χωρητικότητα του σύγχρονου κινητήρα μπορεί να παραμένει στα «500» και η διάταξη να είναι επίσης η γνωστή δικύλινδρη σε σειρά, όλα τα άλλα όμως έχουν αλλάξει και έχουν προσαρμοστεί σε πολύ πιο «περιπετειώδη» πρότυπα, σε σχέση με το παρελθόν.

Το νέο KLE500, που προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, (επανα)εισάγει μετά από απουσία πολλών ετών την Kawasaki στην adventure κατηγορία και, όπως όλα δείχνουν, είναι ένα μοντέλο που –όπως και τότε– μπορεί να προσαρμοστεί άριστα στα ελληνικά δεδομένα.

Ίδια συνταγή, νέα υλικά, πολύ διαφορετική εκτέλεση

Ο κυβισμός παραμένει στα 500 (451 κ.εκ. για την ακρίβεια) και οι κύλινδροι είναι δύο, διατεταγμένοι παράλληλα. Ο κινητήρας είναι ο ίδιος που χρησιμοποιεί η Kawasaki στα street/sport μοντέλα της γκάμας της – Z500, Ninja 500 και Eliminator 500 – χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί ειδικές αλλαγές προσαρμογής του στον πιο adventure ρόλο του.

Δεν αναμένονται πάντως εκπλήξεις στην ισχύ, η οποία θα παραμείνει εντός των ορίων της κατηγορίας Α2, δηλαδή 35 kW (46,9 ίπποι). Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Kawasaki, ο κινητήρας θα διατηρεί τον υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης (Assist & Slipper clutch), για ομαλότερες αλλαγές σχέσεων και μειωμένη κόπωση του αριστερού χεριού.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο χωροδικτύωμα, με το υποπλαίσιο να ακολουθεί την ίδια δομική φιλοσοφία, αν και δεν είναι αφαιρούμενο. Οι τροχοί έχουν διάμετρο 21 και 17 ιντσών εμπρός και πίσω αντίστοιχα, είναι ακτινωτοί και φέρουν ελαστικά πρώτης τοποθέτησης κατάλληλα για διττή χρήση σε άσφαλτο και χώμα.

Όσον αφορά στις αναρτήσεις, το KLE500 εξοπλίζεται με ανεστραμμένο πιρούνι KYB διαδρομής 210 mm και μονό αμορτισέρ στο πίσω μέρος, εδραζόμενο σε σύστημα Uni-Trak, με διαδρομή 200 mm. Οι τιμές αυτές υποδηλώνουν σαφώς εκτός δρόμου φιλοδοξίες και πλήρη προσαρμογή στα πρότυπα των σύγχρονων adventure.

Στον τομέα της πέδησης, το KLE500 φέρει μονούς δίσκους 300 mm εμπρός και 230 mm πίσω, με δικάναλο ABS ως standard εξοπλισμό. Η Kawasaki αναφέρει ότι θα προσφέρεται η επιλεκτική δυνατότητα απενεργοποίησης, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται αν αυτό θα αφορά μόνο τον πίσω τροχό ή και τους δύο. Το πιο πιθανό είναι η απενεργοποίηση του ABS να περιορίζεται πίσω, όπως συνηθίζεται στην κατηγορία.

Το νέο KLE500 έχει λεπτή σιλουέτα, με την Kawasaki να επισημαίνει ότι έχει χρησιμοποιήσει εργονομικά στοιχεία από τα «καθαροαίμα» KX. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχεδίαση της σέλας, που απέχει 860 mm από το έδαφος, με την εταιρεία να αναφέρει ότι υπάρχουν δύο εσωτερικά «κανάλια» στα άκρα της, ώστε να παραμένει άνετη παρά το μικρό της πλάτος.

«Άγρια» εμφάνιση και διαφοροποίηση ανά έκδοση

Σχεδιαστικά, το νέο KLE500 ακολουθεί τα σύγχρονα adventure πρότυπα με αιχμηρές γραμμές, ρυθμιζόμενη ζελατίνα (σε τρεις θέσεις) και αναλογίες που εμπνέονται από τα rally μοντέλα . Η πληροφόρηση του αναβάτη γίνεται μέσω LCD οθόνης, ενώ εδώ ξεκινούν και οι διαφορές με την KLE500 SE.

Η SE έκδοση διαθέτει συνδεσιμότητα Bluetooth και τη χρήση της εφαρμογής Rideology The App της Kawasaki, χούφτες, ψηλότερη ζελατίνα και μεγαλύτερη ποδιά προστασίας στην κάτω πλευρά του κινητήρα. Παράλληλα, διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη 4,3”, προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες και καλύτερη ευκρίνεια στο φως της ημέρας.

Η Kawasaki προσφέρει επίσης μια σειρά προαιρετικών αξεσουάρ, όπως κάγκελα προστασίας, προβολείς ομίχλης, διπλό stand, σχάρα και πλαϊνές βαλίτσες. Οι τελευταίες δεν χρειάζονται πρόσθετο πλαίσιο στήριξης, καθώς «κουμπώνουν» απευθείας σε ειδικές υποδοχές στο ενισχυμένο υποπλαίσιο της μοτοσικλέτας.

Εν αναμονή της EICMA

Η επίσημη «αποκάλυψη» του νέου KLE500 θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο, στην έκθεση EICMA, που ανοίγει τις πύλες της την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. Εκεί θα παρουσιαστούν και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο εκδόσεων, καθώς και οι εκδόσεις χρωματισμών και αξεσουάρ για την ευρωπαϊκή αγορά.

Μέχρι τότε, αυτό που μπορούμε ήδη να πούμε είναι πως η Kawasaki επιστρέφει δυναμικά στην adventure κατηγορία με ένα μοντέλο που δεν στοχεύει κατ’ ανάγκη στην κορυφή, αλλά στην καρδιά μιας αγοράς με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα: ελαφριά, προσιτά και ευέλικτα adventure για κάθε χρήση.

