Η Kawasaki αυξάνει κατά 50% τη διάρκεια της εργοστασιακής εγγύησης, καλύπτοντας όχι μόνο τα μοντέλα του 2027 αλλά και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται ήδη στις εκθέσεις των αντιπροσώπων

Η Kawasaki προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση της εγγύησης που συνοδεύει τις νέες μοτοσυκλέτες της στην ευρωπαϊκή αγορά, αυξάνοντας τη διάρκειά της από τα τέσσερα στα έξι χρόνια. Το νέο πρόγραμμα αφορά όλες τις καινούργιες μοτοσυκλέτες δρόμου που αγοράζονται από το επίσημο δίκτυο αντιπροσώπων της εταιρείας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η αλλαγή αντιστοιχεί σε αύξηση της διάρκειας κάλυψης κατά 50% και αφορά κατασκευαστικά ελαττώματα. Μάλιστα, δεν περιορίζεται στις μοτοσυκλέτες που θα παρουσιαστούν ή θα κυκλοφορήσουν το 2027.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που βρίσκονται ήδη στο απόθεμα των επίσημων αντιπροσώπων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η δήλωσή τους για εγγύηση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που αγοράζει σήμερα μια καινούργια Kawasaki προηγούμενου έτους παραγωγής μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τη νέα κάλυψη, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Ήδη σε ισχύ στην Ελλάδα

Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ήδη ενεργοποιήσει το νέο πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2026. Έτσι, οι αγοραστές καινούργιων μοτοσυκλετών Kawasaki που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν πλέον να απολαμβάνουν την εξαετή κάλυψη για κατασκευαστικά ελαττώματα.

Ο Shigemi Tanaka, Managing Director της Kawasaki Motors Europe, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών πιθανότατα δεν θα χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσει την εγγύηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δυνατότητα υποστήριξης για έξι ολόκληρα χρόνια αποτελεί έμπρακτη έκφραση της εμπιστοσύνης της Kawasaki στην ποιότητα και την αντοχή των προϊόντων της.

Η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την αγορά μοτοσυκλέτας, όπου η διάρκεια της εργοστασιακής εγγύησης αποτελεί πλέον ένα επιπλέον κριτήριο επιλογής. Πέρα από την κάλυψη πιθανών κατασκευαστικών ελαττωμάτων, μια τόσο μακροχρόνια εγγύηση μπορεί να λειτουργήσει θετικά και στην ελκυστικότητα μιας μοτοσυκλέτας στη μεταχειρισμένη αγορά, αν και η δυνατότητα μεταβίβασής της σε επόμενο ιδιοκτήτη εξαρτάται από τους όρους του προγράμματος.

Με τη νέα εξαετή εγγύηση, η Kawasaki ενισχύει το πακέτο υποστήριξης μετά την πώληση, χωρίς να περιορίζει την αλλαγή αποκλειστικά στα ολοκαίνουργια μοντέλα της επόμενης χρονιάς.