KOVE 625X PRO: Με radar, 63 ίππους και τιμή που ταράζει την κατηγορία

Η KOVE μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι των μεσαίων adventure με μία πρόταση που συνδυάζει τεχνολογία, εξοπλισμό και τιμή που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η KOVE 625X PRO αναμένεται στην αγορά τον Ιούνιο του 2026, φέρνοντας μαζί της χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα συναντούσαμε κυρίως σε ακριβότερα μοντέλα. Η 625X PRO απευθύνεται σε όσους θέλουν μία μοτοσυκλέτα ικανή για καθημερινή χρήση, ταξίδι, αλλά και διαδρομές εκτός δρόμου.

Οι ακτινωτοί τροχοί 19 ιντσών εμπρός, 17 πίσω, σε συνδυασμό με την adventure φιλοσοφία, δείχνουν από την αρχή τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της.

Ο κινητήρας είναι δικύλινδρος εν σειρά, υγρόψυκτος, με χωρητικότητα 625cc, δύο εκκεντροφόρους, με σύστημα ψεκασμού Bosch. Αποδίδει 63 ίππους στις 8.500σ.α.λ. και 5,76kgm ροπής στις 6.250σ.α.λ., με στρόφαλο 270 μοιρών που χαρίζει πιο “γεμάτη” αίσθηση στις χαμηλές στροφές. Η ύπαρξη δύο riding modes, Sport και Eco, επιτρέπει στον αναβάτη να διαμορφώσει τη συμπεριφορά ανάλογα με τις συνθήκες. Το εξατάχυτο κιβώτιο μαζί με τον συμπλέκτη ολίσθησης συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία τόσο στην πόλη όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ένα από τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει είναι ο εξοπλισμός ασφαλείας. Το radar τυφλού σημείου αποτελεί σπάνια προσθήκη για τα δεδομένα της κατηγορίας, προσφέροντας επιπλέον πληροφόρηση για την κίνηση γύρω από τη μοτοσυκλέτα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη traction control, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, keyless εκκίνηση, TFT οθόνη 6,75 ιντσών με δυνατότητα ρύθμισης κλίσης, σύνδεση smartphone μέσω screen mirroring, θερμαινόμενα γκριπ, θερμαινόμενη σέλα. Δε θα μπορούσε να λείπει η θύρα USB για τη φόρτιση συσκευών.

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρακτικότητα. Ρυθμιζόμενη ζελατίνα τριών θέσεων, αποθηκευτικός χώρος και αεροδυναμικοί εκτροπείς του αέρα ενισχύουν την άνεση στο ταξίδι, κάνοντας τη μοτοσυκλέτα πιο φιλική για τις μεγάλες αποστάσεις.

Στο κομμάτι των αναρτήσεων, η επιλογή της KYB δείχνει ότι η KOVE δεν έκανε εκπτώσεις. Το πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι 43mm μπροστά συνδυάζεται με πίσω αμορτισέρ ρυθμιζόμενο σε συμπίεση και επαναφορά. Οι διαδρομές των 180mm εμπρός, 230mm πίσω επιτρέπουν τη μετακίνηση εκτός ασφάλτου με μεγαλύτερη άνεση.

Οι ακτινωτοί τροχοί συνδυάζονται με ελαστικά της Pirelli, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε άσφαλτο και χώμα. Για το φρενάρισμα υπάρχουν δύο δίσκοι 300mm εμπρός με τετραπίστονες δαγκάνες, μαζί με δικάναλο ABS, ενώ πίσω υπάρχει αντίστοιχη διάταξη που συμπληρώνει το σύνολο.

Το βάρος φτάνει τα 205 κιλά, νούμερο απόλυτα λογικό εάν λάβουμε υπόψη τον εξοπλισμό. Προστατευτικά κάγκελα, αλουμινένια ποδιά, χούφτες, κεντρικό και πλαϊνό σταντ στον βασικό εξοπλισμό. Κάτι που σημαίνει ότι η μοτοσυκλέτα είναι έτοιμη για χρήση χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις.

Με τιμή στα 6.395€, η 625X PRO μπαίνει δυναμικά απέναντι σε καταξιωμένα μοντέλα της κατηγορίας. Το πακέτο δείχνει πλήρες, ισορροπημένο, με ξεκάθαρο στόχο να καλύψει πολλές ανάγκες χωρίς να απαιτεί μεγάλο budget. Εάν αποδίδει όπως υπόσχεται, τότε έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυνατές προτάσεις της χρονιάς.