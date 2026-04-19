ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

KTM 1390 Super Duke RR: Το “θηρίο” γίνεται ακόμα πιο άγριο

ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.04.2026
Autotypos Team
Ηρεμία και KTM δεν πάνε μαζί. Η ήδη ακραία KTM 1390 Super Duke R αποκτά μία ακόμα πιο “άγρια” εκδοχή. Η περιορισμένης παραγωγής KTM 1390 Super Duke RR ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδα που δύσκολα συναντάς σε μοτοσυκλέτα δρόμου.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η RR πηγαίνει ξεκάθαρα ένα βήμα παραπέρα. Είναι πιο ελαφριά, πιο “κοφτερή” στο στήσιμο, πιο προσανατολισμένη στην οδήγηση στα όρια. Η θέση οδήγησης είναι μονοθέσια, κάτι που δείχνει από την αρχή τον ατίθασο χαρακτήρα της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην καρδιά της βρίσκεται ο γνώριμος V2 κινητήρας 1.350cc των 75 μοιρών από την σειρά 1390. Η απόδοση φτάνει τους 187 ίππους, με 145Nm ροπής. Νούμερα που ήδη από μόνα τους λένε πολλά. Στην πράξη, η εμπειρία είναι ωμή, άμεση, άφιλτρη.

Η μεγάλη διαφορά όμως βρίσκεται στο βάρος. Με εκτεταμένη χρήση carbon και ελαφριές σφυρήλατες ζάντες, το σύνολο χάνει 11 κιλά σε σχέση με την απλή R. Το τελικό βάρος φτάνει τα 187 κιλά, κάτι που την φέρνει πολύ κοντά σε αναλογία κιλών ανά ίππο 1:1. Με άλλα λόγια, ανοίγεις το γκάζι και “εκτοξεύεσαι”.

Οι τροχοί “φοράνε” Michelin Power GP Hypersport. Ελαστικά που στοχεύουν ξεκάθαρα στη χρήση πίστας. Την πέδηση αναλαμβάνει το κορυφαίο σύστημα της Brembo με δαγκάνες HyPure Sport, δίσκους 320mm εμπρός και 240mm πίσω. Χρειάζεται, διότι αυτές οι επιδόσεις δεν συγχωρούν εύκολα λάθη.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση εντοπίζεται στις αναρτήσεις. Αντί για το WP Apex της απλής έκδοσης, εδώ υπάρχει πλήρως ρυθμιζόμενο πακέτο WP Pro Components. Μπροστά συναντάμε κλειστού cartridge πιρούνι, ενώ πίσω υπάρχει monoshock ειδικά εξελιγμένο για την RR. Το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε περισσότερη ακρίβεια, καλύτερη πληροφόρηση, μεγαλύτερη σταθερότητα στο όριο.

Στον εξοπλισμό βρίσκεις στοιχεία που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα. Slip-on εξάτμιση της Akrapovič που υπόσχεται ήχο αντάξιο της εμφάνισης. Μεγάλη TFT οθόνη 8,8 ιντσών σε οριζόντια διάταξη που λειτουργεί με γάντια, ρεζερβουάρ 17,5 λίτρων με keyless καπάκι, ρυθμιζόμενη μονοθέσια σέλα.

Το ηλεκτρονικό πακέτο είναι επίσης πλήρες. Περιλαμβάνει quickshifter δύο κατευθύνσεων, launch control, traction control, wheelie control. Υπάρχουν διαφορετικά riding modes, όμως το “Beast mode” είναι αυτό που ξεχωρίζει. Εκεί, τα ηλεκτρονικά σχεδόν αποσύρονται, αφήνοντας τον αναβάτη αντιμέτωπο με την ατόφια δύναμη της μοτοσυκλέτας.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 350 κομμάτια παγκοσμίως, κάτι που από μόνο του την κάνει συλλεκτική. Η τιμή στην Αυστρία φτάνει περίπου τις 34.000€, τοποθετώντας την ξεκάθαρα στην κορυφή της κατηγορίας. Εάν κάποιος ψάχνει μία streetfighter που μπορεί να σταθεί επάξια στην πίστα, αλλά να κάνει και “επίδειξη” δύναμης στον δρόμο, δύσκολα θα βρει πιο ακραία από αυτήν.

Η πρώτη ένεση αδρεναλίνης στο παρακάτω βίντεο:

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-ktm-spaei-ta-oria-me-ti-nea-1390-super-adventure-r-ton-173-ippon-793120

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

16.02.2026

Η KTM σπάει τα όρια με τη νέα 1390 Super Adventure R των 173 ίππων
ktm-i-nea-990-rc-r-me-128-ippous-kai-agonistiko-dna-782481

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

11.11.2025

KTM: Η νέα 990 RC R με 128 ίππους και αγωνιστικό DNA
ena-freddo-yamaha-xsr900-me-poly-pago-799773

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

17.04.2026

Ένα freddo Yamaha XSR900 με πολύ πάγο
guruma-1000-rr-i-motosykleta-pou-vlepei-to-dromo-prin-apo-sena-799781

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

15.04.2026

Guruma 1000 RR: Η μοτοσυκλέτα που βλέπει το δρόμο πριν από ‘σένα
fortisi-apo-to-10-sto-50-se-5-lepta-nea-epochi-gia-tis-ilektrikes-motosykletes-799321

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

12.04.2026

Φόρτιση από το 10% στο 50% σε 5 λεπτά – Νέα εποχή για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες
verge-ts-pro-ilektriki-motosykleta-me-600-km-aftonomia-sta-cheria-anavaton-799331

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

10.04.2026

Verge TS Pro: Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με 600 km αυτονομία στα χέρια αναβατών

Πρόσφατες Ειδήσεις