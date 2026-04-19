KTM 1390 Super Duke RR: Το “θηρίο” γίνεται ακόμα πιο άγριο

Ηρεμία και KTM δεν πάνε μαζί. Η ήδη ακραία KTM 1390 Super Duke R αποκτά μία ακόμα πιο “άγρια” εκδοχή. Η περιορισμένης παραγωγής KTM 1390 Super Duke RR ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδα που δύσκολα συναντάς σε μοτοσυκλέτα δρόμου.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η RR πηγαίνει ξεκάθαρα ένα βήμα παραπέρα. Είναι πιο ελαφριά, πιο “κοφτερή” στο στήσιμο, πιο προσανατολισμένη στην οδήγηση στα όρια. Η θέση οδήγησης είναι μονοθέσια, κάτι που δείχνει από την αρχή τον ατίθασο χαρακτήρα της.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο γνώριμος V2 κινητήρας 1.350cc των 75 μοιρών από την σειρά 1390. Η απόδοση φτάνει τους 187 ίππους, με 145Nm ροπής. Νούμερα που ήδη από μόνα τους λένε πολλά. Στην πράξη, η εμπειρία είναι ωμή, άμεση, άφιλτρη.

Η μεγάλη διαφορά όμως βρίσκεται στο βάρος. Με εκτεταμένη χρήση carbon και ελαφριές σφυρήλατες ζάντες, το σύνολο χάνει 11 κιλά σε σχέση με την απλή R. Το τελικό βάρος φτάνει τα 187 κιλά, κάτι που την φέρνει πολύ κοντά σε αναλογία κιλών ανά ίππο 1:1. Με άλλα λόγια, ανοίγεις το γκάζι και “εκτοξεύεσαι”.

Οι τροχοί “φοράνε” Michelin Power GP Hypersport. Ελαστικά που στοχεύουν ξεκάθαρα στη χρήση πίστας. Την πέδηση αναλαμβάνει το κορυφαίο σύστημα της Brembo με δαγκάνες HyPure Sport, δίσκους 320mm εμπρός και 240mm πίσω. Χρειάζεται, διότι αυτές οι επιδόσεις δεν συγχωρούν εύκολα λάθη.

Ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση εντοπίζεται στις αναρτήσεις. Αντί για το WP Apex της απλής έκδοσης, εδώ υπάρχει πλήρως ρυθμιζόμενο πακέτο WP Pro Components. Μπροστά συναντάμε κλειστού cartridge πιρούνι, ενώ πίσω υπάρχει monoshock ειδικά εξελιγμένο για την RR. Το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε περισσότερη ακρίβεια, καλύτερη πληροφόρηση, μεγαλύτερη σταθερότητα στο όριο.

Στον εξοπλισμό βρίσκεις στοιχεία που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα. Slip-on εξάτμιση της Akrapovič που υπόσχεται ήχο αντάξιο της εμφάνισης. Μεγάλη TFT οθόνη 8,8 ιντσών σε οριζόντια διάταξη που λειτουργεί με γάντια, ρεζερβουάρ 17,5 λίτρων με keyless καπάκι, ρυθμιζόμενη μονοθέσια σέλα.

Το ηλεκτρονικό πακέτο είναι επίσης πλήρες. Περιλαμβάνει quickshifter δύο κατευθύνσεων, launch control, traction control, wheelie control. Υπάρχουν διαφορετικά riding modes, όμως το “Beast mode” είναι αυτό που ξεχωρίζει. Εκεί, τα ηλεκτρονικά σχεδόν αποσύρονται, αφήνοντας τον αναβάτη αντιμέτωπο με την ατόφια δύναμη της μοτοσυκλέτας.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 350 κομμάτια παγκοσμίως, κάτι που από μόνο του την κάνει συλλεκτική. Η τιμή στην Αυστρία φτάνει περίπου τις 34.000€, τοποθετώντας την ξεκάθαρα στην κορυφή της κατηγορίας. Εάν κάποιος ψάχνει μία streetfighter που μπορεί να σταθεί επάξια στην πίστα, αλλά να κάνει και “επίδειξη” δύναμης στον δρόμο, δύσκολα θα βρει πιο ακραία από αυτήν.

Η πρώτη ένεση αδρεναλίνης στο παρακάτω βίντεο: