KTM: Η νέα 990 RC R με 128 ίππους και αγωνιστικό DNA

Η KTM επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία των Supersport με τη νέα 990 RC R. Μία μοτοσυκλέτα που συνδυάζει αγωνιστικό DNA, κορυφαία τεχνολογία και τον ακατέργαστο χαρακτήρα που πάντα χαρακτήριζε την αυστριακή φίρμα.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Μετά την αποχώρηση της εντυπωσιακής RC8 R το 2015, οι φίλοι των πορτοκαλί περίμεναν υπομονετικά έναν άξιο διάδοχο. Τώρα φαίνεται πως άξιζε η αναμονή. Η νέα 990 RC R δημιουργήθηκε με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις μικρότερες RC (125, 200, 390) και την καθαρόαιμη RC 8C.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο δικύλινδρος LC8c των 947 cc από την 990 Duke, αποδίδοντας 128 ίππους και 106 Nm ροπής. Νούμερα που ξεπερνούν τόσο την Panigale V2 όσο και τη Yamaha R9. Η KTM έχει επαναχαρτογραφήσει τον κινητήρα για το πλήρες άνοιγμα γκαζιού στο 100%. Πρόσθεσε νέο airbox ενσωματωμένο στο υποπλαίσιο, με διπλές εισαγωγές αέρα και νέα εξάτμιση με τρεις αισθητήρες λ.

Το πλαίσιο είναι σωληνωτό ατσάλινο, με πρεσαριστό αλουμινένιο υποπλαίσιο, 400 γραμμάρια ελαφρύτερο από της Duke. Το ψαλίδι έχει επανασχεδιαστεί για βελτιωμένη πρόσφυση και σταθερότητα. Οι αναρτήσεις WP APEX περιλαμβάνουν πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι 48 mm με 147 mm διαδρομής. Πίσω αμορτισέρ αερίου με 134 mm διαδρομής, με ρυθμίσεις για χαμηλή/υψηλή ταχύτητα συμπίεσης και επαναφοράς.

Στα φρένα δεσπόζουν οι τετραπίστονες δαγκάνες Brembo HyPure, με διπλούς δίσκους 320 mm μπροστά και έναν 240 mm πίσω. Οι ζάντες που δανείζεται από την 1390 Super Duke R, ντύνονται με Michelin Power Cup 2 για κορυφαία πρόσφυση τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα. Η θέση οδήγησης είναι ρυθμιζόμενη, με το ύψος της σέλας να βρίσκεται στα 845 mm.

Στο cockpit δεσπόζει μία TFT οθόνη αφής 8,8 ιντσών, με δυνατότητα split-screen και απτικό διακόπτη ελέγχου. Τα ηλεκτρονικά περιλαμβάνουν τέσσερις χαρτογραφήσεις οδήγησης (Street, Sport, Rain, Custom) με προαιρετικό Track mode. Διαθέτει τέσσερις ρυθμίσεις ABS (Street, Sport, Supermoto+, Supermoto). Παρόν δηλώνουν επίσης traction control, wheelie control και launch control. Άρα ένα πλήρες πακέτο με πλούσιες επιλογές.

Ο σχεδιασμός φέρει καθαρή επιρροή από MotoGP, με αεροδυναμικά winglets που παράγουν 13 κιλά κάθετης δύναμης στα 240 km/h και 15 κιλά στα 251 km/h, βελτιώνοντας τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Η τιμή εκκίνησης στις ΗΠΑ ορίζεται στα 13.949 δολάρια, με την παραγωγή να ξεκινά στα τέλη του 2025. Η τιμή αυτή την τοποθετεί ανάμεσα στις Panigale V2 και Yamaha R9, ενώ ενδέχεται να είναι η πιο track-focused supersport της κατηγορίας της.

Για όσους ζουν για τις πίστες και τις στροφές, η νέα KTM 990 RC R υπόσχεται να φέρει πίσω όλο το πάθος που έκανε την RC8 R θρύλο. Το ερώτημα τώρα είναι ένα. Θα είναι αυτή η μοτοσυκλέτα που θα ξαναβάλει την KTM στην κορυφή των supersport;

