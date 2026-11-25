Η Kymco ανανεώνει τη γκάμα της για το 2027 παρουσιάζοντας τρία νέα scooter, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες χρήσης: το αστικό Agility III 50, το τουριστικό X-Town S 350 και το adventure CV-X45

Στην κορυφή του ενδιαφέροντος από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται το Kymco CV-X45, ένα adventure crossover που δανείζεται λύσεις από τις μοτοσυκλέτες, όπως το πλαίσιο με κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα, το αλουμινένιο ψαλίδι και την τελική μετάδοση με αλυσίδα, διατηρώντας παράλληλα το αυτόματο κιβώτιο.

Τροφοδοτείται από έναν μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο, τετραβάλβιδο κινητήρα 427 κ.εκ. με ηλεκτρονικό ψεκασμό, ο οποίος αποδίδει 34,4 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 40 Nm ροπής στις 5.000 σ.α.λ. Το σύστημα ηλεκτρονικού γκαζιού (ride-by-wire) προσφέρει τρεις χαρτογραφήσεις («Rain», «Power» και «Power with ABS Rear Off»). Στο στήσιμό του ξεχωρίζουν το ανεστραμμένο πιρούνι διπλής τιμονόπλακας, το πίσω αμορτισέρ με μοχλικό, ρυθμιζόμενη προφόρτιση και σύστημα διαχείρισης ροπής PTM, καθώς και οι δύο κυματιστοί δίσκοι εμπρός με ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες και δικάναλο ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης στον πίσω τροχό. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει φουλ LED φωτισμό με διαδοχικά φλας, έγχρωμη οθόνη TFT, απενεργοποιούμενο traction control, cruise control, θερμαινόμενα γκριπ, σύστημα keyless και θύρα USB-C.

Στην κατηγορία των GT scooter, το νέο Kymco X-Town S 350 βασίζεται στην πλατφόρμα του Downtown GT 350 και προορίζεται τόσο για αστικές διαδρομές όσο και για ταξίδια.

Εξοπλίζεται με τον μονοκύλινδρο, τετράχρονο, υγρόψυκτο κινητήρα των 321 κ.εκ. προδιαγραφών Euro 5+, με τέσσερις βαλβίδες και ψεκασμό, που αποδίδει 27,9 ίππους στις 7.000 σ.α.λ. και 30,8 Nm ροπής στις 5.500 σ.α.λ. Το μοντέλο διαθέτει νέο πλαίσιο, δισκόφρενα εμπρός και πίσω με ABS, καθώς και απενεργοποιούμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS).

Εξωτερικά ξεχωρίζει από τη φωτιστική υπογραφή σε σχήμα «X», ενώ στον εξοπλισμό του συναντάμε έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών, σύστημα keyless, ρυθμιζόμενη ζελατίνα, δύο θύρες USB (στην ποδιά και κάτω από τη σέλα) και δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ποδιά. Ο χώρος κάτω από τη σέλα μπορεί να φιλοξενήσει ένα full-face και ένα jet κράνος.

Τέλος, το Kymco Agility III 50 αποτελεί την ανανεωμένη πρόταση της εταιρείας για τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, εστιάζοντας στην οικονομία καυσίμου και την ευκολία χρήσης.

Κινείται από έναν τετράχρονο, αερόψυκτο, μονοκύλινδρο κινητήρα 50 κ.εκ. (Euro 5+) με δύο βαλβίδες και ηλεκτρονικό ψεκασμό, ο οποίος αποδίδει 3,3 ίππους στις 7.000 σ.α.λ. και 3,4 Nm ροπής στις 6.500 σ.α.λ., ενώ το ρεζερβουάρ των 5 λίτρων προσφέρει αυτονομία άνω των 200 χιλιομέτρων. Με βάρος 97 κιλά πλήρες υγρών και ύψος σέλας 780 χιλιοστά, απευθύνεται σε ευρύ φάσμα αναβατών, διαθέτοντας προβολέα LED με φώτα ημέρας (DRL), επίπεδο πάτωμα, έγχρωμη οθόνη, χώρο κάτω από τη σέλα, γάντζο στην ποδιά, σχάρα αποσκευών, καθώς και κεντρικό και πλαϊνό σταντ.