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Kymco Agility NX 125 Top Case: Η νέα γενιά του δημοφιλούς scooter είναι διαθέσιμη

ΤΕΤΑΡΤΗ | 05.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Με νέο κινητήρα Green Power, ανανεωμένη σχεδίαση, πλούσιο βασικό εξοπλισμό και στάνταρ Top Case 35 λίτρων, το νέο Agility NX 125 έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της οικογένειας Agility στην ευρωπαϊκή αγορά

Το Agility NX 125 Top Case αποτελεί την τέταρτη γενιά της οικογένειας Agility, μιας σειράς scooter που μετρά περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Από το πρώτο R10 μέχρι τα R16 και S, έχουν διατεθεί περισσότερα από 500.000 Agility στην Ευρώπη. Η νέα έκδοση συνδυάζει ανανεωμένη σχεδίαση, πλουσιότερο εξοπλισμό και έναν νέο κινητήρα Green Power, διατηρώντας τον πρακτικό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει τη σειρά.

Ανανεωμένη εικόνα και περισσότερη τεχνολογία

Η σχεδίαση έχει αλλάξει σημαντικά, με επανασχεδιασμένο εμπρός μέρος και φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, τα οποία πλαισιώνονται από φώτα ημέρας (DRL). Για πρώτη φορά στην οικογένεια Agility, ο κύριος προβολέας τοποθετείται στο τιμόνι, ακολουθώντας την κατεύθυνση του scooter στις στροφές.

Στο κέντρο του τιμονιού φιλοξενείται μια πλήρως ψηφιακή οθόνη LCD που προβάλλει όλες τις βασικές πληροφορίες, όπως ταχύτητα, στροφές κινητήρα, στάθμη καυσίμου, οδόμετρο, χιλιομετρητή, ώρα και κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται δύο δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, δικάναλο ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), ενώ δεν λείπουν στοιχεία που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση, όπως το επίπεδο πάτωμα, ο αναδιπλούμενος γάντζος μεταφοράς, η θύρα USB και ο αποθηκευτικός χώρος στην ποδιά.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πρακτικότητα. Ο χώρος κάτω από τη σέλα έχει αυξηθεί ώστε να χωρά κράνος full-face μαζί με επιπλέον αντικείμενα, ενώ στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται βαλίτσα Top Case 35 λίτρων στο χρώμα του scooter, με κοινό κλειδί για όλες τις βασικές λειτουργίες.

Νέος κινητήρας Green Power

Την κίνηση αναλαμβάνει ο νέος αερόψυκτος, μονοκύλινδρος, τετραβάλβιδος κινητήρας Green Power των 125 κ.εκ., με ηλεκτρονικό ψεκασμό, ο οποίος αποδίδει 11 ίππους και 10,5 Nm ροπής.

Σύμφωνα με την Kymco, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στο σύστημα ψύξης και στη σχεδίαση του εκκεντροφόρου, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της οικονομίας καυσίμου. Η εταιρεία αναφέρει μείωση της μέσης κατανάλωσης κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ το ρεζερβουάρ των 7,5 λίτρων εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία.

Σταθερότητα και ευελιξία

Ο εμπρός τροχός των 16 ιντσών και ο πίσω των 14 ιντσών έχουν επιλεγεί ώστε να συνδυάζουν σταθερότητα, ευελιξία και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα. Τα πίσω αμορτισέρ διαθέτουν ρύθμιση προφόρτισης, ενώ το βάρος των 121 κιλών και το ύψος σέλας των 760 χιλιοστών διευκολύνουν αναβάτες διαφορετικού αναστήματος.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το Kymco Agility NX 125 Top Case είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε ματ γκρι, ματ μαύρο και ματ λευκό, με τιμή 2.495 ευρώ, ενώ προσφέρεται και δυνατότητα αγοράς μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης με αποπληρωμή σε 12 έως 72 δόσεις.

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Tags
#Kymco#Kymco Agility NX 125 Top Case
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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