Kymco Agility S 125i Euro5+: Νέα γενιά με χαμηλότερη τιμή και έμφαση στην καθημερινότητα

Το δημοφιλές scooter της Kymco επιστρέφει ανανεωμένο, με νέο κινητήρα Euro5+, αναβαθμίσεις στην πρακτικότητα και τιμή που στοχεύει απευθείας στις ανάγκες της αστικής μετακίνησης

Η Kymco ανανεώνει το Agility S 125i, παρουσιάζοντας μια νέα έκδοση με προδιαγραφές Euro5+, τεχνικές βελτιώσεις και πιο ανταγωνιστική τιμή. Το μοντέλο συνεχίζει να απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν ένα οικονομικό και εύχρηστο scooter πόλης, αλλά και στο ολοένα μεγαλύτερο κοινό οδηγών αυτοκινήτου που πλέον μπορεί να οδηγήσει δίκυκλα 125cc με δίπλωμα κατηγορίας Β.

Το Agility αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην κατηγορία των commuter scooter, έχοντας χτίσει τη φήμη του πάνω στην αξιοπιστία, τη χαμηλή κατανάλωση και την πρακτικότητα. Στη νέα του μορφή, το Agility S 125i επιχειρεί να διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, προσθέτοντας παράλληλα πιο σύγχρονο σχεδιασμό και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

Νέος κινητήρας με προδιαγραφές Euro5+

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το νέο μονοκύλινδρο τετράχρονο σύνολο των 125cc, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο Skytown 125 της εταιρείας. Ο κινητήρας διαθέτει νέο επικεφαλής εκκεντροφόρο ασύμμετρης σχεδίασης, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης αλλά και τη μείωση κατανάλωσης και εκπομπών.

Με έγκριση Euro5+, αποδίδει 11,2 ίππους και 10,6 Nm ροπής, ενώ σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος των 122 κιλών υπόσχεται καλές επιδόσεις στις αστικές μετακινήσεις και γρήγορες επιταχύνσεις από στάση.

Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 2,1 λίτρα/100 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WMTC. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 7 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα.

Βελτιώσεις σε μετάδοση και αναρτήσεις

Παράλληλα με τον νέο κινητήρα, η Kymco προχώρησε και σε αλλαγές στη μετάδοση, δίνοντας έμφαση στην πιο ομαλή λειτουργία. Αναβαθμίσεις υπάρχουν επίσης στο ψαλίδι και στα πίσω αμορτισέρ, με στόχο τη βελτίωση της ακαμψίας και της οδικής συμπεριφοράς.

Στον τομέα της πρακτικότητας, το νέο Agility S διαθέτει μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ικανό να φιλοξενήσει full face κράνος μαζί με επιπλέον αντικείμενα.

Sport αισθητική και LED φωτισμός

Η σχεδίαση του μοντέλου ακολουθεί πιο sport γραμμή, κάτι που αποτυπώνεται και στο γράμμα «S» της ονομασίας του. Ο φωτισμός είναι πλήρως LED, ενώ ο εμπρός προβολέας διαθέτει φώτα ημέρας DRL.

Η εικόνα συμπληρώνεται από νέα πλαστικά μέρη, ζελατίνα και πιο δυναμική αισθητική, με την εταιρεία να αναφέρει ότι έχει δοθεί έμφαση και στην αεροδυναμική προστασία του αναβάτη.

Στο cockpit συναντάμε διπλή LCD οθόνη υψηλής ανάλυσης, με πληθώρα ενδείξεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βολτόμετρο και στροφόμετρο.

Έμφαση στην καθημερινή χρηστικότητα

Το Agility S 125i παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της καθημερινής ευκολίας χρήσης. Διαθέτει επίπεδο πάτωμα, χαμηλή σέλα και τροχούς 16 ιντσών μπροστά και 14 πίσω, διάταξη που στοχεύει σε καλύτερη ευελιξία και σταθερότητα.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δισκόφρενα εμπρός και πίσω με συνδυασμένη λειτουργία CBS, ενώ οι τροχοί χρησιμοποιούν ζάντες αλουμινίου με διαιρούμενες ακτίνες.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης θύρα USB στην ποδιά, γάντζος μεταφοράς αντικειμένων, μικρός αποθηκευτικός χώρος και εξωτερική τάπα καυσίμου κάτω από το τιμόνι, ώστε να μην απαιτείται άνοιγμα της σέλας για ανεφοδιασμό.

Τιμή και διαθέσιμα χρώματα

Το νέο Agility S 125i Euro5+ διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις — Black, White και Golden Grey — με τιμή 2.350 ευρώ, χαμηλότερη από εκείνη του προηγούμενου μοντέλου σύμφωνα με την εταιρεία.