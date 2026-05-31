quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Kymco Agility S 125i Euro5+: Νέα γενιά με χαμηλότερη τιμή και έμφαση στην καθημερινότητα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 31.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
kymco-agility-s-125i-euro5-nea-genia-me-chamiloteri-timi-kai-emfasi-stin-kathimerinotita-804961
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το δημοφιλές scooter της Kymco επιστρέφει ανανεωμένο, με νέο κινητήρα Euro5+, αναβαθμίσεις στην πρακτικότητα και τιμή που στοχεύει απευθείας στις ανάγκες της αστικής μετακίνησης

Η Kymco ανανεώνει το Agility S 125i, παρουσιάζοντας μια νέα έκδοση με προδιαγραφές Euro5+, τεχνικές βελτιώσεις και πιο ανταγωνιστική τιμή. Το μοντέλο συνεχίζει να απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν ένα οικονομικό και εύχρηστο scooter πόλης, αλλά και στο ολοένα μεγαλύτερο κοινό οδηγών αυτοκινήτου που πλέον μπορεί να οδηγήσει δίκυκλα 125cc με δίπλωμα κατηγορίας Β.

Το Agility αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην κατηγορία των commuter scooter, έχοντας χτίσει τη φήμη του πάνω στην αξιοπιστία, τη χαμηλή κατανάλωση και την πρακτικότητα. Στη νέα του μορφή, το Agility S 125i επιχειρεί να διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, προσθέτοντας παράλληλα πιο σύγχρονο σχεδιασμό και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

Νέος κινητήρας με προδιαγραφές Euro5+

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το νέο μονοκύλινδρο τετράχρονο σύνολο των 125cc, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο Skytown 125 της εταιρείας. Ο κινητήρας διαθέτει νέο επικεφαλής εκκεντροφόρο ασύμμετρης σχεδίασης, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης αλλά και τη μείωση κατανάλωσης και εκπομπών.

Με έγκριση Euro5+, αποδίδει 11,2 ίππους και 10,6 Nm ροπής, ενώ σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος των 122 κιλών υπόσχεται καλές επιδόσεις στις αστικές μετακινήσεις και γρήγορες επιταχύνσεις από στάση.

Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 2,1 λίτρα/100 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WMTC. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 7 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα.

Βελτιώσεις σε μετάδοση και αναρτήσεις

Παράλληλα με τον νέο κινητήρα, η Kymco προχώρησε και σε αλλαγές στη μετάδοση, δίνοντας έμφαση στην πιο ομαλή λειτουργία. Αναβαθμίσεις υπάρχουν επίσης στο ψαλίδι και στα πίσω αμορτισέρ, με στόχο τη βελτίωση της ακαμψίας και της οδικής συμπεριφοράς.

Στον τομέα της πρακτικότητας, το νέο Agility S διαθέτει μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ικανό να φιλοξενήσει full face κράνος μαζί με επιπλέον αντικείμενα.

Sport αισθητική και LED φωτισμός

Η σχεδίαση του μοντέλου ακολουθεί πιο sport γραμμή, κάτι που αποτυπώνεται και στο γράμμα «S» της ονομασίας του. Ο φωτισμός είναι πλήρως LED, ενώ ο εμπρός προβολέας διαθέτει φώτα ημέρας DRL.

Η εικόνα συμπληρώνεται από νέα πλαστικά μέρη, ζελατίνα και πιο δυναμική αισθητική, με την εταιρεία να αναφέρει ότι έχει δοθεί έμφαση και στην αεροδυναμική προστασία του αναβάτη.

Στο cockpit συναντάμε διπλή LCD οθόνη υψηλής ανάλυσης, με πληθώρα ενδείξεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βολτόμετρο και στροφόμετρο.

Έμφαση στην καθημερινή χρηστικότητα

Το Agility S 125i παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της καθημερινής ευκολίας χρήσης. Διαθέτει επίπεδο πάτωμα, χαμηλή σέλα και τροχούς 16 ιντσών μπροστά και 14 πίσω, διάταξη που στοχεύει σε καλύτερη ευελιξία και σταθερότητα.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δισκόφρενα εμπρός και πίσω με συνδυασμένη λειτουργία CBS, ενώ οι τροχοί χρησιμοποιούν ζάντες αλουμινίου με διαιρούμενες ακτίνες.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης θύρα USB στην ποδιά, γάντζος μεταφοράς αντικειμένων, μικρός αποθηκευτικός χώρος και εξωτερική τάπα καυσίμου κάτω από το τιμόνι, ώστε να μην απαιτείται άνοιγμα της σέλας για ανεφοδιασμό.

Τιμή και διαθέσιμα χρώματα

Το νέο Agility S 125i Euro5+ διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις — Black, White και Golden Grey — με τιμή 2.350 ευρώ, χαμηλότερη από εκείνη του προηγούμενου μοντέλου σύμφωνα με την εταιρεία.

 

 

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Kymco#Kymco Agility S 125i Euro5+
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

kymco-neos-timokatalogos-me-meioseis-eos-500-evro-801297

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

02.05.2026

KYMCO: Νέος τιμοκατάλογος με μειώσεις έως 500 ευρώ!
kymco-xciting-vs-400-euro-5-neo-maxi-scooter-mesaiou-kyvismou-773300

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

03.09.2025

Kymco Xciting VS 400 Euro 5+: Νέο maxi scooter μεσαίου κυβισμού
to-cheirotero-xekinima-dyo-thanatoi-ston-pio-epikindyno-agona-tou-kosmou-804956

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

29.05.2026

Το χειρότερο ξεκίνημα: Δύο θάνατοι στον πιο επικίνδυνο αγώνα του κόσμου
i-limited-edition-bmw-ton-115-monadon-pou-kostizei-50-000-evro-804605

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

27.05.2026

Η Limited Edition BMW των 115 μονάδων που κοστίζει 50.000 ευρώ
to-scooter-ydrogonou-apo-tin-toyota-pou-thelei-na-allaxei-ton-anefodiasmo-ton-dikyklon-804417

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

26.05.2026

Το scooter υδρογόνου από την Toyota που θέλει να αλλάξει τον ανεφοδιασμό των δικύκλων
oi-polemoi-tis-tachytitas-otan-oi-iapones-kynigousan-ta-300-chlm-ora-803946

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

24.05.2026

Οι πόλεμοι της ταχύτητας: Όταν οι Ιάπωνες κυνηγούσαν τα 300 χλμ./ώρα

Πρόσφατες Ειδήσεις