Kymco εναντίον Honda X-ADV: Έρχεται νέο adventure scooter από την Ταϊβάν

Η Kymco φαίνεται έτοιμη να περάσει από τα πρωτότυπα στην παραγωγή, παρουσιάζοντας ένα νέο adventure scooter που στοχεύει ευθέως το Honda X-ADV

Η κατηγορία των adventure scooter μπορεί πριν από λίγα χρόνια να φαινόταν εξειδικευμένη, όμως η επιτυχία του Honda X-ADVαπέδειξε ότι υπάρχει σημαντικό κοινό που αναζητά έναν συνδυασμό άνεσης scooter και περιπετειώδους χαρακτήρα. Τώρα, όλα δείχνουν ότι η Kymco ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στο παιχνίδι, με ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο παραγωγής.

Ένα όνομα που προδίδει τις προθέσεις της

Οι τελευταίες πληροφορίες προέρχονται από κατοχύρωση του ονόματος «CV-X45», το οποίο φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το πρωτότυπο CV-R5, που είχε παρουσιάσει η Kymco στην EICMA, το 2024. Η ονομασία παραπέμπει σε κινητήρα της κατηγορίας των 450 κ.εκ., ενώ το γράμμα «Χ» ενισχύει τον περιπετειώδη προσανατολισμό του μοντέλου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αλλά όχι απρόσμενη, καθώς η εταιρεία, πέραν του CV-R5, είχε παρουσιάσει και το adventure scooter πρωτότυπο CV-L6 το 2023, με τον δικύλινδρο κινητήρα του AK550. Όλα αυτά, καταδεικνύουν ότι η πρόθεση της να δημιουργήσει ένα μεγάλου κυβισμού scooter με δυνατότητες που ξεπερνούν την αστική μετακίνηση, υπήρχαν εδώ και καιρό.

Με βάση το CV-R5

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι το νέο CV-X45 θα αποτελέσει την έκδοση παραγωγής του CV-R5 που παρουσιάστηκε το 2024.

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο χρησιμοποιούσε μονοκύλινδρο κινητήρα 427 κ.εκ. με ισχύ περίπου 34 ίππων και ροπή 40 Nm, συνδυασμένο με αυτόματο κιβώτιο CVT και τελική μετάδοση με αλυσίδα. Η διάταξη αυτή διαφοροποιείται από τα περισσότερα scooter της αγοράς, καθώς ο κινητήρας είναι τοποθετημένος στο πλαίσιο και όχι ως αναρτώμενη μάζα στο ψαλίδι, προσφέροντας μοτοσυκλετιστική αίσθηση στην οδήγηση.

Το πρωτότυπο, έφερε ανεστραμμένο πιρούνι, διπλά δισκόφρενα μπροστά, μονό αμορτισέρ πίσω και τροχούς διαμέτρου15 και 14 ιντσών εμπρός και πίσω αντίστοιχα, στοιχεία τα οποία δεν βλέπουμε κάποιο λόγο να μην διατηρηθούν στο μοντέλο παραγωγής, πόσο μάλλον αν ο στόχος είναι το X-ADV της Honda.

Kάτι τρέχει με τα Advneture Scooter

Η Kymco δεν είναι η πρώτη εταιρεία που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του Honda X-ADV και να διεκδικήσει ένα κόμματις της πίτας από τη νεοσύσταση κατηγορία των Adventure Scooter. Ωστόσο, σε αντίθεση με αρκετές προηγούμενες προσπάθειες, το νέο μοντέλο φαίνεται να έχει εξελιχθεί με πιο ολοκληρωμένη φιλοσοφία και με έμφαση τόσο στην άνεση όσο και στις εκτός ασφάλτου δυνατότητες.

Εφόσον το CV-X45 περάσει στην παραγωγή με προδιαγραφές κοντά στο πρωτότυπο, θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση απέναντι στο Honda X-ADV και στα υπόλοιπα crossover scooter που εμφανίζονται σταδιακά στην αγορά.

Πότε θα το δούμε;

Προς το παρόν η Kymco δεν έχει ανακοινώσει επίσημη ημερομηνία παρουσίασης. Ωστόσο, η κατοχύρωση του ονόματος και του λογοτύπου δείχνει ότι η διαδικασία εξέλιξης βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ότι η επίσημη αποκάλυψη δεν θα αργήσει.

Τι κρατάμε