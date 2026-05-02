ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

KYMCO: Νέος τιμοκατάλογος με μειώσεις έως 500 ευρώ!

ΣΑΒΒΑΤΟ | 02.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
kymco-neos-timokatalogos-me-meioseis-eos-500-evro-801297

Η Mototrend φέρνει πιο προσιτές τιμές σε βασικά scooter της KYMCO για το 2026, διατηρώντας παράλληλα μία πλήρη γκάμα που καλύπτει από καθημερινές μετακινήσεις έως πιο απαιτητικές χρήσεις

Η αγορά των scooter στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική και η KYMCO επιλέγει να ενισχύσει τη θέση της με έναν νέο τιμοκατάλογο για το 2026, ο οποίος συνοδεύεται από στοχευμένες μειώσεις τιμών. Η ελληνική αντιπροσωπεία Mototrend SA προχωρά σε εκπτώσεις που φτάνουν έως και τα 500 ευρώ, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα στην αγορά: περισσότερη αξία με το ίδιο πρακτικό πακέτο.

Στρατηγική τιμών με στόχο τον όγκο

Η νέα εμπορική πολιτική δεν αφορά συνολική αναδιάρθρωση της γκάμας, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις σε μοντέλα με υψηλή εμπορική σημασία. Αξίζει να σημειωθεί πως η Kymco εξακολουθεί να διαθέτει μία από τις πιο πλήρεις προτάσεις στην κατηγορία, με συνολικά 23 μοντέλα που καλύπτουν κυβισμούς από 50 έως 700 κ.εκ., τόσο σε scooter όσο και σε ATV.

Τα μοντέλα με τη μεγαλύτερη μείωση

Οι αλλαγές στον τιμοκατάλογο επικεντρώνονται σε πέντε δημοφιλή scooter, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες των πωλήσεων της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Το Agility S 125 E5+ πέφτει από τα 2.495 ευρώ στα 2.350 ευρώ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ως μία από τις πιο προσιτές λύσεις καθημερινής μετακίνησης.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το People S 200 E5+ μειώνεται στα 2.995 ευρώ από 3.095 ευρώ, παραμένοντας μία ισορροπημένη επιλογή για όσους αναζητούν μεγαλύτερους τροχούς και αυξημένη σταθερότητα.

Το X-Town ST 250 E5+ διαμορφώνεται πλέον στα 4.395 ευρώ (από 4.595 ευρώ), ενώ το πιο ισχυρό X-Town 300 E5+ σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση, φτάνοντας τα 3.995 ευρώ από 4.495 ευρώ.

Τέλος, το Downtown GT 350 E5+, που τοποθετείται στην κατηγορία των GT scooter, κοστίζει πλέον 5.395 ευρώ, με μείωση 200 ευρώ στην τιμή του.

Άμεση ισχύς και περισσότερες πληροφορίες

Ο νέος τιμοκατάλογος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, με τις νέες τιμές να εφαρμόζονται άμεσα σε όλο το δίκτυο της εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα, τον εξοπλισμό και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της KYMCO στην Ελλάδα.

KYMCO Price List 27-4-2026

#Kymco#KYMCO Agility S 125 E5+#KYMCO Downtown GT 350 E5+#KYMCO People S 200 E5+#KYMCO X-Town 300 E5+#KYMCO X-Town ST 250 E5+
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.

