Kymco X-Tera 350: Adventure χαρακτήρας με GT άνεση

Το νέο crossover scooter της Kymco έρχεται στην Ελλάδα με κινητήρα 321 κ.εκ., πλούσιο εξοπλισμό, κάμερες εμπρός-πίσω, ηλεκτρική ζελατίνα και τιμή 5.395 ευρώ

Η κατηγορία των crossover scooter συνεχίζει να μεγαλώνει, καθώς ολοένα περισσότεροι αναβάτες αναζητούν ένα μοντέλο που να μπορεί να καλύψει την καθημερινή μετακίνηση, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία όταν η άσφαλτος τελειώνει. Σε αυτή ακριβώς τη λογική τοποθετείται το νέο Kymco X-Tera 350, το οποίο συνδυάζει στοιχεία από τον κόσμο των Adventure μοτοσυκλετών με την άνεση και την πρακτικότητα ενός GT scooter.

Το νέο μοντέλο βρίσκεται ήδη στην ελληνική αγορά και επιχειρεί να ξεχωρίσει όχι μόνο με την εμφάνισή του, αλλά κυρίως με τον ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό του.

Adventure σχεδίαση χωρίς απώλειες στην πρακτικότητα

Η σχεδίαση του X-Tera 350 ακολουθεί τη σύγχρονη τάση των adventure scooter, με αρκετές λεπτομέρειες που παραπέμπουν περισσότερο σε μοτοσυκλέτα παρά σε ένα συμβατικό scooter.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το ανάποδο πιρούνι με χρυσά καλάμια, ενώ το τιμόνι είναι τύπου μοτοσυκλέτας και συνοδεύεται από προστατευτικές χούφτες. Τα ελαστικά είναι διπλής χρήσης, ενισχύοντας τόσο την εμφάνιση όσο και τη δυνατότητα κίνησης σε πατημένο χώμα και ελαφριές εκτός δρόμου διαδρομές.

Παρά τον πιο περιπετειώδη χαρακτήρα του, η πρακτικότητα παραμένει βασικό στοιχείο του X-Tera 350. Κάτω από τη σέλα υπάρχει φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος 32 λίτρων, στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ένα κράνος full-face, ενώ στην ποδιά υπάρχουν δύο επιπλέον ντουλαπάκια για μικροαντικείμενα.

Πλούσιος εξοπλισμός και δύο κάμερες

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία του νέου Kymco είναι αναμφίβολα ο εξοπλισμός. Μπροστά στον αναβάτη βρίσκεται μία έγχρωμη TFT οθόνη 7 ιντσών, ενώ ο φωτισμός είναι πλήρως LED, με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας DRL.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω, οι οποίες λειτουργούν ως ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής διαδρομής. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, θερμαινόμενα γκριπ τριών επιπέδων, δύο θύρες USB τύπου A και C, καθώς και σύστημα keyless.

Υπάρχει επίσης σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν ο αναβάτης κινηθεί σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης, όπως χώμα ή χαλίκι.

Το X-Tera 350 διαθέτει ακόμη σύστημα ESS, το οποίο ενεργοποιεί προειδοποιητικά τα φώτα σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Γνωστός κινητήρας 321 κ.εκ.

Την κίνηση αναλαμβάνει ένας μονοκύλινδρος, τετραβάλβιδος, υγρόψυκτος κινητήρας 321 κ.εκ., με έναν επικεφαλής εκκεντροφόρο. Πρόκειται για το μηχανικό σύνολο της οικογένειας G5 SC που έχει χρησιμοποιηθεί και στα Downtown 350 και DTX 360. Η ισχύς φτάνει τους 28,6 ίππους στις 7.500 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή είναι 29,3 Nm στις 5.750 σ.α.λ.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά το τοποθετούν στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων scooter, με προσανατολισμό τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Πλαίσιο και αναρτήσεις με λογική μοτοσυκλέτας

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ατσάλινους σωλήνες και ελάσματα, ενώ στο εμπρός μέρος χρησιμοποιείται πιρούνι με άνω και κάτω πλάκα τιμονιού, διάταξη που παραπέμπει σε μοτοσυκλέτα.

Πίσω, ο κινητήρας λειτουργεί και ως ψαλίδι, με δύο αμορτισέρ τα οποία διαθέτουν ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα, σε συνδυασμό με δικάναλο Bosch ABS 10.3. Μπροστά χρησιμοποιείται ακτινικά τοποθετημένη τριπίστονη δαγκάνα.

Οι χυτές αλουμινένιες ζάντες έχουν διάμετρο 15 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, με ελαστικά διαστάσεων 120/70-15 και 140/70-14 αντίστοιχα.

Βάρος 175 κιλά και σέλα στα 800 χιλιοστά

Η θέση οδήγησης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει καλό έλεγχο τόσο στην πόλη όσο και σε δρόμους με κακό οδόστρωμα.Το φαρδύ τιμόνι βρίσκεται σχετικά κοντά στον αναβάτη, ενώ το ύψος της σέλας είναι 800 χιλιοστά. Το βάρος του X-Tera 350 είναι 175 κιλά, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 1.550 χιλιοστά.

Η Kymco έχει δώσει έμφαση και στην άνεση του συνεπιβάτη, με μεγάλο τμήμα σέλας, αναδιπλούμενα μαρσπιέ και χειρολαβές ενσωματωμένες στη σχάρα αποσκευών.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το νέο Kymco X-Tera 350 είναι ήδη διαθέσιμο στα καταστήματα της ελληνικής αγοράς σε δύο χρωματισμούς, Pine Green και Diesel Black. Η τιμή του έχει οριστεί στα 5.395 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από διετή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα αγοράς μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης με αποπληρωμή από 12 έως 72 δόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του μοντέλου εδώ 👉 https://kymco.gr/product/dt-x360-abs-tcs-e5-1-2/

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