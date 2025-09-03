Kymco Xciting VS 400 Euro 5+: Νέο maxi scooter μεσαίου κυβισμού

Η Kymco λανσάρει στην ελληνική αγορά το νέο Xciting VS 400 E5+, ένα sport touring scooter μεσαίου κυβισμού που συνδυάζει δυναμικά χαρακτηριστικά με πρακτικότητα

Η Kymco παρουσίασε το νέο Xciting VS 400 E5+, το οποίο τοποθετείται στην κατηγορία των sport touring scooter μεσαίου κυβισμού.

Ο υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας των 400 κ.εκ. είναι προδιαγραφών Euro 5+, αποδίδει 34 ίππους και 3,8 kgm ροπής, ενώ ανήκει στη νεότερη γενιά G5-SC με έμφαση στη μείωση τριβών και κραδασμών. Στα φρένα συναντώνται τρία κυματιστά δισκόφρενα, με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες εμπρός. Το πακέτο ασφάλειας περιλαμβάνει δικάναλο ABS Bosch και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) με δυνατότητα απενεργοποίησης.

Η σχεδίαση παραπέμπει περισσότερο σε sport μοτοσυκλέτα, με full LED φωτιστικά σώματα και ρυθμιζόμενη ζελατίνα (5 θέσεις). Το πλαίσιο έχει ενισχυθεί με νέα βάση κινητήρα για αυξημένη ακαμψία, ενώ το πιρούνι φέρει δύο πλάκες στήριξης για μεγαλύτερη ακρίβεια στην οδήγηση.

Στην καθημερινή χρήση, το μοντέλο διαθέτει σύστημα εκκίνησης keyless, αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα (ικανό για ένα full face κράνος), θύρα USB, καθώς και χειρόφρενο για στάθμευση σε επικλινείς επιφάνειες. Ο πίνακας οργάνων είναι έγχρωμος TFT με πλήρεις ενδείξεις.

Η τιμή του Xciting VS 400 E5+ στην Ελλάδα είναι 7.195 ευρώ και διατίθεται σε τρεις χρωματισμούς: Dim Black Matt, Deep Sea Blue και Limited Edition. Η εγγύηση είναι δύο ετών χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.

Στάνταρ εξοπλισμός Kymco Xciting VS 400 E5+

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) με δυνατότητα απενεργοποίησης

Δικάναλο ABS Bosch

Προβολείς και φωτιστικά σώματα Full LED

Φώτα ημέρας DRL

Ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT

Smart Lock (κεντρικός διακόπτης πολλαπλών χρήσεων)

Σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί (Keyless)

Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας σε 5 θέσεις

Αποθηκευτικοί χώροι κάτω από το τιμόνι που κλειδώνουν

Φωτιζόμενος χώρος κάτω από τη σέλα για full face κράνος

Διακόπτης alarm

Θύρα USB 12V

Αλουμινένιες ζάντες 15”/14” (εμπρός/πίσω)

Ελαστικά Radial 120/70-15 & 150/70-14

Τρία κυματιστά δισκόφρενα με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες εμπρός

Ρεζερβουάρ 12,5 λίτρων

Χειρόφρενο

Ένδειξη service

