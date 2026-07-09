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Mansory Maxi Scooter: Ένα Υamaha T-MAX 560 με «τερματισμένη» πολυτέλεια

ΠΕΜΠΤΗ | 09.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Μετατροπές έχουμε δει πολλές σε T-MAX, αυτή που έκανε ο οίκος Mansory όμως, δεν έχει προηγούμενο και μάλλον κοστίζει πολλά…

Ο οίκος Mansory, γνωστός παγκοσμίως για τις ακραίες, υπερπολυτελείς και επιθετικές μετατροπές στα πιο ακριβά supercar του κόσμου, αποφάσισε να επεκτείνει τα όριά του πέρα από τους τέσσερις τροχούς, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό Mansory Maxi Scooter. Πρόκειται για μια ειδική, περιορισμένης παραγωγής δημιουργία, που επαναπροσδιορίζει το πώς μπορεί να μοιάζει ένα scooter.

Ως βάση, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο το οποίο δημιούργησε και καθόρισε την κατηγορία των maxi scooter και αναφερόμαστε φυσικά στο Yamaha T-MAX.  O γερμανικός οίκος, εφάρμοσε σε μια ήδη πολυτελή και φορτωμένη με τεχνολογία πλατφόρμα, την χαρακτηριστική σχεδιαστική του υπογραφή.

Η χρήση ανθρακονημάτων υψηλής ποιότητας είναι εκτεταμένη, καθώς όλα τα εξωτερικά πάνελ, το φέρινγκ, ο λασπωτήρας και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες έχουν αντικατασταθεί από carbon fiber, μειώνοντας το συνολικό βάρος και προσδίδοντας μια σκοτεινή, επιθετική εμφάνιση.

Αν και οι βασικές γραμμές του T-MAX παραμένουν αναλλοίωτες, υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις και  πρόσθετα στοιχεία, όπως οι αεραγωγοί κάτω από τους προβολείς και τα winglets στα πλαϊνά του fairing, στα καπάκια των καθρεπτών και στην ουρά.

Παράλληλα, η επένδυση της σέλας έχει αναβαθμιστεί με χειροποίητα δερμάτινα τμήματα και αλκαντάρα, ειδικές ραφές και ανάγλυφα λογότυπα της εταιρείας. Οι custom ζάντες, καθώς και το χαρακτηριστικό Mint / Turquoise χρώμα της Mansory που εναλλάσσεται με τo μαύρο, προσδίδουν μοναδικότητα στο scooter.

Σε ότι αφορά στην απόδοση, δεν έχουν ακόμα δοθεί στοιχεία για να γνωρίζουμε αν υπάρχουν αναβαθμίσεις. Παρά το ότι ο οίκος ασχολείται σαφώς και με αυτό το πεδίο, ορισμένες φορές και σε συγκεκριμένες δημιουργίες, οι αλλαγές αφορούν μόνο στο αισθητικό κομμάτι.

Η τιμή επίσης είναι κάτι που δεν κοινοποιείται, παρά μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Προφανώς, ακόμα και αν το «άγγιγμα» της Mansory αφορά μόνο την εμφάνιση, δεν θα πρόκειται για κάτι προσιτό…

Η ιστορία και η ταυτότητα του οίκου Mansory

Πίσω από αυτή τη διτροχη δημιουργία βρίσκεται η Mansory Design & Holding GmbH, ένας από τους πιο διάσημους και exclusive βελτιωτικούς οίκους πολυτελών οχημάτων στον κόσμο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 από τον Kourosh Mansory, ο οποίος γεννήθηκε στο Ιράν αλλά μεγάλωσε και σπούδασε στην Αγγλία. Η μεγάλη του αγάπη για τη βρετανική πολυτέλεια και την παραδοσιακή τεχνοτροπία της αυτοκίνησης τον ώθησε να δημιουργήσει την δική του εταιρεία, η οποία αρχικά είχε έδρα στο Μόναχο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Brand της Βαυαρίας, όπου εδρεύει μέχρι σήμερα το κεντρικό της εργοστάσιο. Ο ίδιος ο Kourosh Mansory παραμένει ο μοναδικός ιδιοκτήτης, οραματιστής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η κύρια δραστηριότητα της Mansory είναι η ολοκληρωτική μετατροπή και εξατομίκευση υπερπολυτελών αυτοκινήτων. Ο οίκος σχεδιάζει και κατασκευάζει δικά του αεροδυναμικά πακέτα αποκλειστικά από ανθρακονήματα, διαθέτοντας μάλιστα δικό του κλίβανο υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή τους. Παράλληλα, ανασχεδιάζει  τα εσωτερικά των οχημάτων χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας δέρματα, αλκαντάρα, περίτεχνα φινιρισμένα ξύλα ή ακόμα και χρυσές λεπτομέρειες, ενώ στον τομέα των μηχανικών αναβαθμίσεων αυξάνει την iπποδύναμη των κινητήρων σε εξωφρενικά επίπεδα που συχνά ξεπερνούν τους χιλίους ίππους.

 

Το πελατολόγιο της Mansory περιλαμβάνει εκατομμυριούχους, συλλέκτες, διάσημους αθλητές και σταρ που αναζητούν κάτι εντελώς μοναδικό. Παρότι η βάση των εργασιών της αφορά μάρκες όπως η Rolls-Royce, η Bentley, η Ferrari, η Lamborghini, η Bugatti και η Mercedes-AMG, ο οίκος δεν διστάζει να εφαρμόσει τη φιλοσοφία του σε πολυτελή SUVs, σκάφη, jet skis, ακόμα και σε golf car (!), αποδεικνύοντας ότι η υπερβολή και η πολυτέλεια δεν έχουν περιορισμούς

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Tags
#Mansory#Mansory Maxi Scooter#Yamaha T-MAX 560
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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